https://sputnik-abkhazia.ru/20211108/esche-shest-chelovek-s-koronavirusom-skonchalis-v-bolnitsakh-v-abkhazii--1036247328.html

Еще семь человек с коронавирусом скончались в медучреждениях Абхазии

Еще семь человек с коронавирусом скончались в медучреждениях Абхазии

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии достигает 32609, выздоровели 27688 человек, скончались 476. 08.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-08T23:25+0300

2021-11-08T23:25+0300

2021-11-08T23:34+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

новости

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СУХУМ, 8 ноя - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию провели еще у 589 человек в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвердился у 155 из них, сообщает оперштаб. За два дня в Абхазии скончались семь человек с коронавирусом, это шесть пациентов Гудаутского ковидного госпиталя и пациентка Сухумской инфекционной больницы. Самому младшему пациенту было 62 года, старшему - 86 лет. Сейчас в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении 72 пациента, в тяжелом состоянии 28 человек, состояние здоровья 28 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 42 пациента, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 22, в Гагрской ЦРБ – 29, трое из них в тяжелом состоянии , в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 114 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья.Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии выросло до 32609. Зарегистрировано 476 летальных случаев. Выздоровели 27688 человек.

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новости