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Работа ковид-госпиталя в Белгородской области - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2021
Ситуация с коронавирусом в Абхазии
Все о ситуации с коронавирусом в Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211108/esche-shest-chelovek-s-koronavirusom-skonchalis-v-bolnitsakh-v-abkhazii--1036247328.html
Еще семь человек с коронавирусом скончались в медучреждениях Абхазии
Еще семь человек с коронавирусом скончались в медучреждениях Абхазии
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии достигает 32609, выздоровели 27688 человек, скончались 476. 08.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-08T23:25+0300
2021-11-08T23:34+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
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СУХУМ, 8 ноя - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию провели еще у 589 человек в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвердился у 155 из них, сообщает оперштаб. За два дня в Абхазии скончались семь человек с коронавирусом, это шесть пациентов Гудаутского ковидного госпиталя и пациентка Сухумской инфекционной больницы. Самому младшему пациенту было 62 года, старшему - 86 лет. Сейчас в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении 72 пациента, в тяжелом состоянии 28 человек, состояние здоровья 28 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 42 пациента, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 22, в Гагрской ЦРБ – 29, трое из них в тяжелом состоянии , в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 114 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья.Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии выросло до 32609. Зарегистрировано 476 летальных случаев. Выздоровели 27688 человек.
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Еще семь человек с коронавирусом скончались в медучреждениях Абхазии

23:25 08.11.2021 (обновлено: 23:34 08.11.2021)
© Sputnik / Томас Тхайцук Гудаутская ЦРБ
Гудаутская ЦРБ - Sputnik Абхазия, 1920, 08.11.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии достигает 32609, выздоровели 27688 человек, скончались 476.
СУХУМ, 8 ноя - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию провели еще у 589 человек в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвердился у 155 из них, сообщает оперштаб.
За два дня в Абхазии скончались семь человек с коронавирусом, это шесть пациентов Гудаутского ковидного госпиталя и пациентка Сухумской инфекционной больницы. Самому младшему пациенту было 62 года, старшему - 86 лет.
© Sputnik / Томас Тхайцук Covid-19 в Абхазии
Covid-19 в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 08.11.2021
Covid-19 в Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сейчас в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении 72 пациента, в тяжелом состоянии 28 человек, состояние здоровья 28 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 42 пациента, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 22, в Гагрской ЦРБ – 29, трое из них в тяжелом состоянии , в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 114 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья.
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии выросло до 32609. Зарегистрировано 476 летальных случаев. Выздоровели 27688 человек.
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