https://sputnik-abkhazia.ru/20211108/istorik-o-posledstviyakh-oktyabrskoy-revolyutsii-v-abkhazii-massovogo-krovoprolitiya-ne-bylo---1036242264.html

Историк о последствиях Октябрьской революции в Абхазии: массового кровопролития не было

Историк о последствиях Октябрьской революции в Абхазии: массового кровопролития не было

О том, как Абхазия пережила Октябрьскую революцию 1917 года, и как это событие отразилось на жизни народа, на радио Sputnik Абхазия рассказал кандидат... 08.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-08T17:13+0300

2021-11-08T17:13+0300

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Историк о последствиях Октябрьской революции в Абхазии: массового кровопролития не было Историк о последствиях Октябрьской революции в Абхазии: массового кровопролития не было

В ночь с 7 на 8 ноября 1917 года в Петрограде произошло восстание. Вооруженные рабочие, солдаты и матросы захватили Зимний дворец. В результате было свергнуто Временное правительство и сформировано новое на II Съезде Советов.В Абхазии с опозданием узнали об октябрьских событиях 1917 года, было много разговоров о том, что же все же произошло, и народ толком не понимал, а вот интеллигенция была продвинутой и озабочена этими событиями, рассказал Лакоба"Не было массового кровопролития, это все отмечали, Нестор Лакоба это и имел ввиду, когда писал, что надо сделать так, чтоб слон не наступил всей силой на Абхазию. События здесь совпали с новой экономической политикой в России. В Абхазии это пришлось ко двору, потому как было очень много табака остановлено меньшевиками, а Абхазия получила право торговать этим табаком. Одно из следствий – это создание отряда "Киараз" в Гудауте. Вот несколько таких важных компонентов, что воспринималась эта власть как оккупационная, и потому население Абхазии не поддерживало и выступило против", – отмечает историк.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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