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Колонна мигрантов на границе с Польшей и Белоруссией
Колонна мигрантов на границе с Польшей и Белоруссией
В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегалов на границе с Белоруссией. В Польшу, по последним данным, незаконно... 08.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-08T17:00+0300
2021-11-08T17:00+0300
2021-11-08T17:00+0300
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Польские власти уже созвали антикризисный штаб из-за ситуации с беженцами. В Варшаве обвинили Минск в подготовке переброски мигрантов через границу. Власти страны утверждают, что эта операция станет "самым массовым силовым проникновением на территорию Польши". Армия находится в повышенной боевой готовности.При этом представитель польских пограничников заявил, что белорусские силовики направляют несколько тысяч мигрантов не в пункт пропуска, а в лес.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, видео, мультимедиа, видео
Колонна мигрантов на границе с Польшей и Белоруссией
В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегалов на границе с Белоруссией. В Польшу, по последним данным, незаконно попытались проникнуть более 30 тысяч человек.
Польские власти уже созвали антикризисный штаб из-за ситуации с беженцами.
В Варшаве обвинили Минск в подготовке переброски мигрантов через границу. Власти страны утверждают, что эта операция станет "самым массовым силовым проникновением на территорию Польши". Армия находится в повышенной боевой готовности.
При этом представитель польских пограничников заявил, что белорусские силовики направляют несколько тысяч мигрантов не в пункт пропуска, а в лес.