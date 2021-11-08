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Колонна мигрантов на границе с Польшей и Белоруссией

Колонна мигрантов на границе с Польшей и Белоруссией

В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегалов на границе с Белоруссией. В Польшу, по последним данным, незаконно... 08.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-08T17:00+0300

2021-11-08T17:00+0300

2021-11-08T17:00+0300

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Польские власти уже созвали антикризисный штаб из-за ситуации с беженцами. В Варшаве обвинили Минск в подготовке переброски мигрантов через границу. Власти страны утверждают, что эта операция станет "самым массовым силовым проникновением на территорию Польши". Армия находится в повышенной боевой готовности.При этом представитель польских пограничников заявил, что белорусские силовики направляют несколько тысяч мигрантов не в пункт пропуска, а в лес.

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