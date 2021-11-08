https://sputnik-abkhazia.ru/20211108/malysheva-o-vaktsinatsii-detey-ot-covid-snachala-dannye---potom-privivka-1036236002.html

Малышева о вакцинации детей от COVID: сначала данные - потом прививка

Малышева о вакцинации детей от COVID: сначала данные - потом прививка

Известный российский медик и телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала, когда можно будет прививать детей от COVID, каков сейчас уровень... 08.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-08T17:42+0300

2021-11-08T17:42+0300

2021-11-08T19:14+0300

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Малышева Малышева

Когда взвешивается вопрос, делать кому-то прививку или нет, в строжайшем варианте должны быть в наличии научные данные, опубликованные в рецензируемых журналах, где проверяются исследования о том, что доказаны эффективность и безопасность вакцин, отметила медик в эфире "Россия 1"."Исследования на детях со "Спутником" проводились, данные пока не опубликованы, такой вопрос стоит, поскольку дети определенного возраста – это уже дяди, скажем, 16-17-18 лет – это уже девушки и юноши, уже взрослые люди, и после 12 лет мы даже взрослые дозы детям назначаем, вы это видите в инструкциях к лекарствам, от 12 и всем взрослым всегда пишется", – отметила Малышева.По словам медика, в мире компания Pfizer уже опубликовала данные по использованию вакцины от коронавируса на детях от 12 лет, и в Америке пошла вакцинация детей от 12 лет, сейчас Pfizer проводит исследования на детях от 5 лет, "но это просто правило, вначале доказывается безопасность и эффективность, а потом обсуждается вопрос вакцинации, особенно у детей", пояснила медик.На данный момент структура смертности от коронавируса в мире выглядит следующим образом: 95% среди всех умерших – люди в возрасте 60-65+, 5% - от 18 до 50 лет, и меньше 0% - это дети, привела статистику специалист."Мировая статистика такова, что детская смертность от COVID составляла примерно 0,3% в начале пандемии, сейчас в мире она снизилась до 0,1%, поэтому сначала данные - потом прививка (для детей), а для взрослых "Спутник" имеет все доказательства", – отметила Малышева.

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