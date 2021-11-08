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Почти война: шокирующие кадры происходящего на границе Польши и Беларуси

Почти война: шокирующие кадры происходящего на границе Польши и Беларуси

Колонна мигрантов подошла к границе Польши и пытается ее прорвать. Польские силовики опубликовали видео. 08.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-08T18:05+0300

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Колонна мигрантов подошла к границе Польши и пытается ее прорвать. Польские силовики опубликовали видео.Утром 8 ноября 2021 года многочисленная группа беженцев с детьми и вещами двинулась вдоль трассы к границе с Польшей, эту информацию подтвердили Sputnik в Госпогранкомитете Беларуси. В свою очередь, белорусская сторона принимает необходимые меры, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование каналов международных сообщений, а также безопасности людей, идущих по автомагистрали, заявили в комитете. Представитель Госпогранкомитета сказал Sputnik, что в настоящее время в связи в ситуацией с беженцами белорусские пограничники перешли на усиленный вариант несения службы.

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