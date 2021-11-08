Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20211108/pochti-voyna-shokiruyuschie-kadry-proiskhodyaschego-na-granitse-polshi-i-belarusi-1036244533.html
Почти война: шокирующие кадры происходящего на границе Польши и Беларуси
Почти война: шокирующие кадры происходящего на границе Польши и Беларуси
Колонна мигрантов подошла к границе Польши и пытается ее прорвать. Польские силовики опубликовали видео. 08.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-08T18:05+0300
2021-11-08T18:05+0300
в мире
видео
мультимедиа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/08/1036244903_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d2e28c91dbc40de301f5e7d99b9911e1.jpg
Колонна мигрантов подошла к границе Польши и пытается ее прорвать. Польские силовики опубликовали видео.Утром 8 ноября 2021 года многочисленная группа беженцев с детьми и вещами двинулась вдоль трассы к границе с Польшей, эту информацию подтвердили Sputnik в Госпогранкомитете Беларуси. В свою очередь, белорусская сторона принимает необходимые меры, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование каналов международных сообщений, а также безопасности людей, идущих по автомагистрали, заявили в комитете. Представитель Госпогранкомитета сказал Sputnik, что в настоящее время в связи в ситуацией с беженцами белорусские пограничники перешли на усиленный вариант несения службы.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/08/1036244903_188:0:1148:720_1920x0_80_0_0_8ada2b7d275f37ec4a03e60008a00e49.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, видео, мультимедиа, видео

Почти война: шокирующие кадры происходящего на границе Польши и Беларуси

18:05 08.11.2021
© Видео / Силовые структуры Польши
Колонна мигрантов подошла к границе Польши и пытается ее прорвать. Польские силовики опубликовали видео.
Утром 8 ноября 2021 года многочисленная группа беженцев с детьми и вещами двинулась вдоль трассы к границе с Польшей, эту информацию подтвердили Sputnik в Госпогранкомитете Беларуси.
В свою очередь, белорусская сторона принимает необходимые меры, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование каналов международных сообщений, а также безопасности людей, идущих по автомагистрали, заявили в комитете.
Представитель Госпогранкомитета сказал Sputnik, что в настоящее время в связи в ситуацией с беженцами белорусские пограничники перешли на усиленный вариант несения службы.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:41Что делают в Черном море корабли ВМС США Porter и Mount Whitney
18:31Международные резервы России обновили исторический максимум
18:03Прогноз погоды в Абхазии на вторник 9 ноября
17:20Россиянина будут судить в Абхазии за распространение наркотиков
17:13Историк о последствиях Октябрьской революции в Абхазии: массового кровопролития не было
16:50Завотделом образования Ткуарчалского района рассказал о состоянии школ
16:10В администрации Сухума уточнили сроки завершения ремонта трех улиц в столице
16:03Собираемость за свет в селах Ткуарчалского района составила 80 процентов
15:33Бжания проинспектировал здание новой Ткуарчалской районной больницы
14:53Бжания обозначил перспективы привлечения инвестиций в Ткуарчалский район
14:36Авидзба рассказал, насколько интенсивно проходят ремонтные работы на трех улицах Сухума
14:01Главврач Ткуарчалской больницы рассказала об эпидситуации в районе
13:36Новая Ткуарчалская районная больница может быть открыта до конца года
13:27Начальник Ткуарчалского РОВД заявил об ухудшении криминогенной ситуации
13:00Бжания доложили об исполнении бюджета Ткуарчалского района и налоговых поступлениях
12:10В Сочи начнутся работы по программе комплексного развития курорта
11:27Праздник урожая на Лыхнаште отменен из-за пандемии коронавируса
11:24Такие обстоятельства: Шакрыл и Елерджия о проблемах демографии в Абхазии
11:02Пресечена контрабанда крупной партии меда из Абхазии в Россию
10:27Режим пытает политзаключенных