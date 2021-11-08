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Праздник урожая на Лыхнаште отменен из-за пандемии коронавируса
Праздник урожая на Лыхнаште отменен из-за пандемии коронавируса
Праздник урожая, который ежегодно проводился на Лыхнаште осенью, отменяется второй год подряд в связи с эпидемиологической обстановкой по коронавирусу. 08.11.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 8 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Праздник урожая на исторической поляне в селе Лыхны (Лыхнашта – ред.) отменен из-за пандемии коронавируса, рассказал заведующий отделом по организационно-инструкторской работе администрации Гудаутского района Тимур Шамба.Праздник урожая ежегодно проводят на Лыхнаште. В этот день проводятся конно-спортивные соревнования, а жители сел Гудаутского района представляют свою сельхозпродукцию, приготовленные в домашних условиях традиционные блюда абхазской кухни и изготовленные ремесленниками товары. Многие гастрономические яства готовятся там же на глазах у участников гуляний.Праздник сопровождается концертной программой и выступлениями танцевальных и вокально-инструментальных коллективов, а также звезд абхазской эстрады.Лыхны — одно из самых больших сел в Абхазии. Здесь жили абхазские владетельные князья, родился Нестор Лакоба и видные абхазские ученые Георгий Дзидзария и Константин Шакрыл. Лыхнашта – историческое место, где проходили всенародные сходы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20201003/S-abkhazskim-koloritom-samye-yarkie-kadry-prazdnika-urozhaya-na-Lykhnashte-1031045773.html
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Праздник урожая на Лыхнаште отменен из-за пандемии коронавируса

11:27 08.11.2021 (обновлено: 11:43 08.11.2021)
© Sputnik / Томас Тхайцук Праздник урожая в Лыхны
Праздник урожая в Лыхны - Sputnik Абхазия, 1920, 08.11.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Праздник урожая, который ежегодно проводился на Лыхнаште осенью, отменяется второй год подряд в связи с эпидемиологической обстановкой по коронавирусу.
СУХУМ, 8 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Праздник урожая на исторической поляне в селе Лыхны (Лыхнашта – ред.) отменен из-за пандемии коронавируса, рассказал заведующий отделом по организационно-инструкторской работе администрации Гудаутского района Тимур Шамба.

"Согласно указу президента о запрете проведения культурно-массовых мероприятий на улице и в помещениях, как и в прошлом году, в этот раз тоже не состоится праздник осени в связи с пандемией коронавируса", – уточнил он.

Праздник урожая ежегодно проводят на Лыхнаште. В этот день проводятся конно-спортивные соревнования, а жители сел Гудаутского района представляют свою сельхозпродукцию, приготовленные в домашних условиях традиционные блюда абхазской кухни и изготовленные ремесленниками товары. Многие гастрономические яства готовятся там же на глазах у участников гуляний.
Праздник сопровождается концертной программой и выступлениями танцевальных и вокально-инструментальных коллективов, а также звезд абхазской эстрады.
Праздник урожая в Лыхны - Sputnik Абхазия, 1920, 03.10.2020
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С абхазским колоритом: самые яркие кадры праздника урожая на Лыхнаште
3 октября 2020, 18:30
Лыхны — одно из самых больших сел в Абхазии. Здесь жили абхазские владетельные князья, родился Нестор Лакоба и видные абхазские ученые Георгий Дзидзария и Константин Шакрыл. Лыхнашта – историческое место, где проходили всенародные сходы.
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