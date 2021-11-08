https://sputnik-abkhazia.ru/20211108/presechena-kontrabanda-krupnoy-partii-meda-iz-abkhazii-v-rossiyu-1036237040.html

Пресечена контрабанда крупной партии меда из Абхазии в Россию

Пресечена контрабанда крупной партии меда из Абхазии в Россию

Нелегальная партия меда и автомобиль, на котором перевозили мед, изъяты таможенниками. 08.11.2021, Sputnik Абхазия

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государственная граница

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мед

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СУХУМ, 8 ноя – Sputnik. На российско-абхазской границе выявлена крупная партия меда, перемещаемая с нарушением таможенного законодательства, сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю.Российские пограничники и таможенники в пункте пропуска "Адлер" пресекли нелегальный ввоз из Абхазии в Россию 50 полуторалитровых бутылок меда. Товар был скрыт от государственного контроля под обшивкой дверей и багажника автомобиля "Seat ALHAMBRA".Выявленная продукция и авто были изъяты сотрудниками таможенных органов для принятия процессуального решения.Погрануправление напоминает о своем праве проверять документы пересекающих границу, транспортные средства и перевозимые на них грузы в рамках исполнения государственной функции по осуществлению пограничного контроля.

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новости, государственная граница, россия, мед