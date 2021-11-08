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Пресечена контрабанда крупной партии меда из Абхазии в Россию
Пресечена контрабанда крупной партии меда из Абхазии в Россию
Нелегальная партия меда и автомобиль, на котором перевозили мед, изъяты таможенниками. 08.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-08T11:02+0300
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СУХУМ, 8 ноя – Sputnik. На российско-абхазской границе выявлена крупная партия меда, перемещаемая с нарушением таможенного законодательства, сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю.Российские пограничники и таможенники в пункте пропуска "Адлер" пресекли нелегальный ввоз из Абхазии в Россию 50 полуторалитровых бутылок меда. Товар был скрыт от государственного контроля под обшивкой дверей и багажника автомобиля "Seat ALHAMBRA".Выявленная продукция и авто были изъяты сотрудниками таможенных органов для принятия процессуального решения.Погрануправление напоминает о своем праве проверять документы пересекающих границу, транспортные средства и перевозимые на них грузы в рамках исполнения государственной функции по осуществлению пограничного контроля.
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новости, государственная граница, россия, мед

Пресечена контрабанда крупной партии меда из Абхазии в Россию

11:02 08.11.2021 (обновлено: 11:27 08.11.2021)
© Sputnik / Акоп Кущян Граница Абхазии и России с воздуха
Граница Абхазии и России с воздуха - Sputnik Абхазия, 1920, 08.11.2021
© Sputnik / Акоп Кущян
Нелегальная партия меда и автомобиль, на котором перевозили мед, изъяты таможенниками.
СУХУМ, 8 ноя – Sputnik. На российско-абхазской границе выявлена крупная партия меда, перемещаемая с нарушением таможенного законодательства, сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю.
Российские пограничники и таможенники в пункте пропуска "Адлер" пресекли нелегальный ввоз из Абхазии в Россию 50 полуторалитровых бутылок меда. Товар был скрыт от государственного контроля под обшивкой дверей и багажника автомобиля "Seat ALHAMBRA".
Выявленная продукция и авто были изъяты сотрудниками таможенных органов для принятия процессуального решения.
Погрануправление напоминает о своем праве проверять документы пересекающих границу, транспортные средства и перевозимые на них грузы в рамках исполнения государственной функции по осуществлению пограничного контроля.
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