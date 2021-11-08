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Такие обстоятельства: Шакрыл и Елерджия о проблемах демографии в Абхазии
Такие обстоятельства: Шакрыл и Елерджия о проблемах демографии в Абхазии
О том, как повысить рождаемость в Абхазии и что делать с законом о запрете абортов, в эфире радио Sputnik говорили с Уполномоченным по правам человека Асидой... 08.11.2021, Sputnik Абхазия
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Такие обстоятельства: Шакрыл и Елерджия о проблемах демографии в Абхазии
Такие обстоятельства: Шакрыл и Елерджия о проблемах демографии в Абхазии
Члены Общественной палаты Абхазии планируют обратиться в Парламент с инициативой о внесении поправок в закон "О запрете абортов". Об этом ранее в эфире радио Sputnik сообщила член Общественной палаты Людмила Лолуа. По мнению Лолуа, принятый в 2016 году закон "О запрете абортов" не принес эффекта. В Абхазии рождаемость снижается. В 2016 году Парламент Абхазии принял закон, запрещающий аборты. Депутаты мотивировали свое решение тем, что законопроект способствует повышению рождаемости в республике. Однако спустя пять лет эксперты отмечают, что ожидаемого беби-бума не последовало.В своем ежегодном докладе Уполномоченный по правам человека Асида Шакрыл отмечает необходимость внесения поправок в закон, запрещающий аборты. Омбудсмен убеждена, нужно разрешить прерывать беременность по медицинским и социальным показаниям.“И мы надеемся, что Парламент обязательно к этому вопросу вернется. Мы считаем, что это нарушает право женщин, это угрожает безопасности женщины в случае, если есть угроза для жизни. Я думаю, что депутаты Парламента, видя дискуссии, которые есть в обществе, уже понимают необходимость вернуться к вопросу”, – рассказала Шакрыл в эфире радио Sputnik.Многодетная мать Елиза Елерджия отмечает, что запрет не может повлиять на решение женщины сделать аборт.“Мне кажется, это вопрос морального воспитания женщины или мужчины. Ведь это не только женщина решается на аборт, но и мужчина тоже. Но всегда почему-то разговор вокруг женщины, – отмечает Елерджия. – Здесь обязательно нужно делать поправки, потому что некоторые случаи, вот, например, мои знакомые делали кустарным методом аборт. То есть закон никаким образом не помешал им. Мне кажется, полный запрет абортов ни к чему хорошему не приводит. Я, как многодетная мама, против абортов. Но нормальная женщина со всеми условиями не будет делать аборт”, – сказала Елерджия.Подробности слушайте в аудиофайле.
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Такие обстоятельства: Шакрыл и Елерджия о проблемах демографии в Абхазии

11:24 08.11.2021 (обновлено: 11:30 08.11.2021)
Радио
Такие обстоятельства: Шакрыл и Елерджия о проблемах демографии в Абхазии
О том, как повысить рождаемость в Абхазии и что делать с законом о запрете абортов, в эфире радио Sputnik говорили с Уполномоченным по правам человека Асидой Шакрыл и многодетной мамой Елизой Елерджия.

Члены Общественной палаты Абхазии планируют обратиться в Парламент с инициативой о внесении поправок в закон "О запрете абортов". Об этом ранее в эфире радио Sputnik сообщила член Общественной палаты Людмила Лолуа. По мнению Лолуа, принятый в 2016 году закон "О запрете абортов" не принес эффекта. В Абхазии рождаемость снижается.
В 2016 году Парламент Абхазии принял закон, запрещающий аборты. Депутаты мотивировали свое решение тем, что законопроект способствует повышению рождаемости в республике. Однако спустя пять лет эксперты отмечают, что ожидаемого беби-бума не последовало.
В своем ежегодном докладе Уполномоченный по правам человека Асида Шакрыл отмечает необходимость внесения поправок в закон, запрещающий аборты. Омбудсмен убеждена, нужно разрешить прерывать беременность по медицинским и социальным показаниям.
“И мы надеемся, что Парламент обязательно к этому вопросу вернется. Мы считаем, что это нарушает право женщин, это угрожает безопасности женщины в случае, если есть угроза для жизни. Я думаю, что депутаты Парламента, видя дискуссии, которые есть в обществе, уже понимают необходимость вернуться к вопросу”, – рассказала Шакрыл в эфире радио Sputnik.
Многодетная мать Елиза Елерджия отмечает, что запрет не может повлиять на решение женщины сделать аборт.
“Мне кажется, это вопрос морального воспитания женщины или мужчины. Ведь это не только женщина решается на аборт, но и мужчина тоже. Но всегда почему-то разговор вокруг женщины, – отмечает Елерджия. – Здесь обязательно нужно делать поправки, потому что некоторые случаи, вот, например, мои знакомые делали кустарным методом аборт. То есть закон никаким образом не помешал им. Мне кажется, полный запрет абортов ни к чему хорошему не приводит. Я, как многодетная мама, против абортов. Но нормальная женщина со всеми условиями не будет делать аборт”, – сказала Елерджия.
Подробности слушайте в аудиофайле.
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