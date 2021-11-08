https://sputnik-abkhazia.ru/20211108/v-sochi-nachnutsya-raboty-po-programme-kompleksnogo-razvitiya-kurorta-1036237931.html

В Сочи начнутся работы по программе комплексного развития курорта

В Сочи начнутся работы по программе комплексного развития курорта

Программа комплексного развития Сочи повысит его туристическую привлекательность, заявил российский премьер Михаил Мишустин. 08.11.2021, Sputnik Абхазия

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сочи

курорты

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СУХУМ, 8 ноя – Sputnik. Правительство России определило перечень приоритетных проектов в рамках программы комплексного развития Сочи, которая должна повысить туристическую привлекательность города и обеспечить его новыми рабочими местами, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин."Подписано распоряжение правительства, которое дает старт началу работ по комплексному развитию Сочи. Определен перечень приоритетных проектов — всего их 27. За восемь лет предлагается обустроить, отремонтировать и существенно улучшить городскую инфраструктуру", – сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.В первую очередь, по его словам, речь идет об обновлении жилищно-коммунального хозяйства: свыше 20 объектов, и их модернизация позволит обеспечить жителей и гостей Сочи качественной питьевой водой круглый год, поскольку сейчас городские системы водоотведения изношены более чем на 70%. Кроме того, предполагается подвести необходимую инженерную инфраструктуру к земельным участкам, которые были выделены многодетным семьям. Также в комплексный план включены мероприятия по введению в строй новых очистных сооружений, благоустройство центральной приморской набережной, укреплению берегов, что позволит открыть для людей новые пляжные территории."Рассчитываем, что предложенные работы повысят туристическую привлекательность Сочи для наших граждан, помогут сберечь окружающую среду а главное - сделают отдых там более комфортным и безопасным. Регион же получит новые рабочие места в том числе в индустрии гостеприимства", – отметил Мишустин.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211004/V-Sochi-rasschityvayut-prinyat-68-millionov-turistov-do-kontsa-goda-1033337484.html

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россия, сочи, курорты