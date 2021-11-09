https://sputnik-abkhazia.ru/20211109/bolee-400-patsientov-vypisano-iz-rossiyskogo-mobilnogo-gospitalya-v-sukhume-1036250080.html

Более 400 пациентов выписано из российского мобильного госпиталя в Сухуме

Более 400 пациентов выписано из российского мобильного госпиталя в Сухуме

Выписанные пациенты прошли необходимый курс лечения и получили дальнейшие рекомендации от лечащих врачей. 09.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-09T10:42+0300

2021-11-09T10:42+0300

2021-11-09T10:54+0300

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СУХУМ, 9 ноя – Sputnik. Российские медики Южного военного округа приняли на лечение и консультацию в мобильном госпитале в Сухуме около 1,5 тысячи жителей Абхазии, заболевших новой коронавирусной инфекцией, 419 человек выписано после выздоровления, сообщает пресс-служба ЮВО.В настоящее время на лечении в стационаре находится 111 человек, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, проводится комплекс лечебно-профилактических мероприятий.Больных привозят в госпиталь на машинах скорой помощи из всех районов республики, некоторые обращаются амбулаторно по направлениям врачей. Решение о госпитализации и дальнейшем лечении принимается по согласованию с участковыми врачами.Медики ЮВО в круглосуточном режиме ведут прием пациентов и лечебно-диагностические мероприятия, проводят ПЦР-диагностику анализов, доставляемых из городских лабораторий. Лаборатория полевого госпиталя позволяет осуществить единовременную загрузку до 24 биологических проб.В мобильных лабораториях полевого госпиталя проведено уже порядка восьми тысяч различных клинических исследований, в том числе свыше трех тысяч ПЦР-тестов и более тысячи обзорных рентгенограмм грудной клетки.Мобильный многопрофильный госпиталь – это полевое медицинское подразделение, предназначенное для стационарного лечения пациентов с COVID-19, рассчитан на 100 койко-мест, дополнительно оборудовано 24 койко-места. Есть возможность развернуть еще 26 мест. В госпитале работает более 100 военнослужащих, бригады распределены по равным частям и дежурят посменно.В распоряжении медиков самое современное медицинское оборудование. Мобильный госпиталь был развернут в Сухуме 18 августа, Минобороны России во второй раз отправляет военных медиков на помощь Абхазии в борьбе с коронавирусом.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211104/khozhdenie-po-mukam-opyt-lichnogo-znakomstva-s-covid-19-1036187798.html

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