https://sputnik-abkhazia.ru/20211109/dzhindzholiya-traditsii-ne-vedut-k-tomu-chto-prava-rebenka-ne-narushayutsya-v-abkhazii-1036257794.html

Джинджолия: к сожалению, традиции не ведут к тому, что права ребенка в Абхазии соблюдаются

Джинджолия: к сожалению, традиции не ведут к тому, что права ребенка в Абхазии соблюдаются

Всемирный день сирот отмечается 9 ноября. Насколько актуальна эта тема для Абхазии, нужен ли в стране детский дом, какие меры поддержки необходимы сиротам в... 09.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-09T17:56+0300

2021-11-09T17:56+0300

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Джинджолия Джинджолия

Несмотря на убеждение, что в традиционных странах не бывает сирот и брошенных детей, это далеко не так, отметила Мактина Джинджолия. "К сожалению, эта тема актуальна и для Абхазии, хотя считается, что в традиционных обществах не бывает детей-сирот, безнадзорных, что всегда детей забирают родственники, близкие друзья или соседи. Эта не всегда для нас актуально. Если исходить из данных, предоставленных социальной службой поддержки детей и семей, то у них под опекой в общем находится около 600 семей различных категорий. Из них 29 детей они относят к категории безнадзорных. Но эта цифра неполная и не отражает реальной ситуации в стране. Я уверена, что эта цифра намного больше, так как социальная служба не выявляет такие случаи, а реагирует на сигналы, которые поступают к ней", - рассказала Мактина Джинджолия. Она отметила, что проблем в сфере детства в Абхазии достаточно много, все случаи правонарушений, представленные в мире, представлены и в Абхазии. Омбудсмен уверена, что в Абхазии необходимо создать кризисный центр, где дети могли бы находиться в условиях, приближенных к домашним. В настоящее время со стороны государства поддержка семей, взявших детей на воспитание или опеку над детьми, мизерная. Мактина Джинджолия будет добиваться повышения пособий для таких категорий. Подробности в аудиофайле.

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