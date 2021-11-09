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Джинджолия: к сожалению, традиции не ведут к тому, что права ребенка в Абхазии соблюдаются
Джинджолия: к сожалению, традиции не ведут к тому, что права ребенка в Абхазии соблюдаются
Всемирный день сирот отмечается 9 ноября. Насколько актуальна эта тема для Абхазии, нужен ли в стране детский дом, какие меры поддержки необходимы сиротам в... 09.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-09T17:56+0300
2021-11-09T17:56+0300
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Несмотря на убеждение, что в традиционных странах не бывает сирот и брошенных детей, это далеко не так, отметила Мактина Джинджолия. "К сожалению, эта тема актуальна и для Абхазии, хотя считается, что в традиционных обществах не бывает детей-сирот, безнадзорных, что всегда детей забирают родственники, близкие друзья или соседи. Эта не всегда для нас актуально. Если исходить из данных, предоставленных социальной службой поддержки детей и семей, то у них под опекой в общем находится около 600 семей различных категорий. Из них 29 детей они относят к категории безнадзорных. Но эта цифра неполная и не отражает реальной ситуации в стране. Я уверена, что эта цифра намного больше, так как социальная служба не выявляет такие случаи, а реагирует на сигналы, которые поступают к ней", - рассказала Мактина Джинджолия. Она отметила, что проблем в сфере детства в Абхазии достаточно много, все случаи правонарушений, представленные в мире, представлены и в Абхазии. Омбудсмен уверена, что в Абхазии необходимо создать кризисный центр, где дети могли бы находиться в условиях, приближенных к домашним. В настоящее время со стороны государства поддержка семей, взявших детей на воспитание или опеку над детьми, мизерная. Мактина Джинджолия будет добиваться повышения пособий для таких категорий. Подробности в аудиофайле.
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Джинджолия: к сожалению, традиции не ведут к тому, что права ребенка в Абхазии соблюдаются
17:56 09.11.2021 (обновлено: 18:10 09.11.2021)
Всемирный день сирот отмечается 9 ноября. Насколько актуальна эта тема для Абхазии, нужен ли в стране детский дом, какие меры поддержки необходимы сиротам в Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказала Уполномоченный по правам ребенка Мактина Джинджолия.
Несмотря на убеждение, что в традиционных странах не бывает сирот и брошенных детей, это далеко не так, отметила Мактина Джинджолия.
"К сожалению, эта тема актуальна и для Абхазии, хотя считается, что в традиционных обществах не бывает детей-сирот, безнадзорных, что всегда детей забирают родственники, близкие друзья или соседи. Эта не всегда для нас актуально. Если исходить из данных, предоставленных социальной службой поддержки детей и семей, то у них под опекой в общем находится около 600 семей различных категорий. Из них 29 детей они относят к категории безнадзорных. Но эта цифра неполная и не отражает реальной ситуации в стране. Я уверена, что эта цифра намного больше, так как социальная служба не выявляет такие случаи, а реагирует на сигналы, которые поступают к ней", - рассказала Мактина Джинджолия.
Она отметила, что проблем в сфере детства в Абхазии достаточно много, все случаи правонарушений, представленные в мире, представлены и в Абхазии.
"То есть мы не особенные. И традиции нашего народа, к сожалению, не приводят к тому, что права детей в стране не нарушаются. Сфера детства требует особого внимания, особого контроля. Поэтому тот факт, что появился аппарат Уполномоченного по правам ребенка, и со следующего года он заработает в полную силу, большой успех для страны".
Мактина Джинджолия
Уполномоченный по правам ребенка
Омбудсмен уверена, что в Абхазии необходимо создать кризисный центр, где дети могли бы находиться в условиях, приближенных к домашним.
В настоящее время со стороны государства поддержка семей, взявших детей на воспитание или опеку над детьми, мизерная. Мактина Джинджолия будет добиваться повышения пособий для таких категорий.
Подробности в аудиофайле.