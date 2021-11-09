https://sputnik-abkhazia.ru/20211109/kedmi-ob-iskusstvennom-proiskhozhdenii-covid-1036251694.html

Кедми об искусственном происхождении COVID

Кедми об искусственном происхождении COVID

Массовые эпидемии и крупные климатические катаклизмы всегда становились испытанием для любого государства, отмечает известный эксперт Яков Кедми. 09.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-09T12:46+0300

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Кедми об искусственном происхождении COVID Кедми об искусственном происхождении COVID

Пока все профессиональные оценки говорят о естественном происхождении коронавируса и отсутствии каких-либо фактов, подтверждающих его искусственное происхождение – такое мнение в эфире израильского телеканала ITON.TV выразил политический эксперт, экс-глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми."Об этом говорят все последние заявления разведывательного сообщества Соединенных Штатов, несмотря на все "пожелания" американского руководства", – отметил эксперт в интервью Sputnik Беларусь.По мнению Кедми, страны и государства исторически часто демонстрировали неготовность противостоять тем или иным крупным потрясениям – от природных катаклизмов до массовых эпидемий, к примеру, влияние "испанки" как-то сгладилось на фоне Первой мировой войны, а вот эпидемиям чумы и холеры, которые в свое время выкосили пол-Европы, противопоставить было нечего."Потепление климата, которое есть, или похолодание, которое будет – такие явления подвергают испытаниям государственные и человеческие системы, проверяют их на выдержку", – рассуждает эксперт.

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