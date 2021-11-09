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Министр культуры назначил врио директора Ткуарчалского театра
Министр культуры назначил врио директора Ткуарчалского театра
Ткуарчалский театр комедии имени Шараха Пачалия один из четырех действующих государственных театров Абхазии. 09.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-09T20:45+0300
2021-11-09T20:45+0300
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в абхазии
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СУХУМ, 9 ноя - Sputnik. Временно исполняющим обязанности директора Ткуарчалского театра комедии им. Ш.А. Пачалия назначен Адамыр Гунба, сообщает пресс-служба Министерства культуры.Ранее Гунба работал в должности главного специалиста министерства культуры, возглавлял Отдел гастролей и концертной деятельности. Он выпускник филфака АГУ, учился в Калдахуарской школе-интернате. Глава Минкультуры Гудиса Агрба призвал Адамыра Гунба к ответственной работе на посту врио директора госучреждения и отметил, что перед ним стоит множество задач, требующих решения. Гунба поблагодарил министра за оказанное доверие.Накануне премьер-министр Абхазии Александр Анкваб встречался в Сухуме с сотрудниками Ткуарчалского театра. Художественный руководитель театра Сырбей Сангулия, режиссер-постановщик Роман Сабуа и актер Ахра Кварчия обсуждали с премьером вопрос о назначении нового руководителя коллектива. Ранее сотрудники театра обращались в правительство с официальным письмом, в котором просили разрешить кадровый вопрос с учетом мнения коллектива.В Абхазии сегодня работает четыре театра: Абхазский драматический имени Самсона Чанба, Русский театр драмы имени Фазиля Искандера, Ткуарчалский театр комедии имени Шараха Пачалия и Государственный молодежный театр.
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культура, новости
Министр культуры назначил врио директора Ткуарчалского театра
20:45 09.11.2021 (обновлено: 21:11 09.11.2021)
Ткуарчалский театр комедии имени Шараха Пачалия один из четырех действующих государственных театров Абхазии.
СУХУМ, 9 ноя - Sputnik. Временно исполняющим обязанности директора Ткуарчалского театра комедии им. Ш.А. Пачалия назначен Адамыр Гунба, сообщает пресс-служба Министерства культуры.
Ранее Гунба работал в должности главного специалиста министерства культуры, возглавлял Отдел гастролей и концертной деятельности. Он выпускник филфака АГУ, учился в Калдахуарской школе-интернате.
Глава Минкультуры Гудиса Агрба призвал Адамыра Гунба к ответственной работе на посту врио директора госучреждения и отметил, что перед ним стоит множество задач, требующих решения. Гунба поблагодарил министра за оказанное доверие.
Накануне премьер-министр Абхазии Александр Анкваб встречался
в Сухуме с сотрудниками Ткуарчалского театра. Художественный руководитель театра Сырбей Сангулия, режиссер-постановщик Роман Сабуа и актер Ахра Кварчия обсуждали с премьером вопрос о назначении нового руководителя коллектива.
Ранее сотрудники театра обращались в правительство с официальным письмом, в котором просили разрешить кадровый вопрос с учетом мнения коллектива.
В Абхазии сегодня работает четыре театра: Абхазский драматический имени Самсона Чанба, Русский театр драмы имени Фазиля Искандера, Ткуарчалский театр комедии имени Шараха Пачалия и Государственный молодежный театр.