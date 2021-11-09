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Министр культуры назначил врио директора Ткуарчалского театра

Министр культуры назначил врио директора Ткуарчалского театра

Ткуарчалский театр комедии имени Шараха Пачалия один из четырех действующих государственных театров Абхазии. 09.11.2021, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 9 ноя - Sputnik. Временно исполняющим обязанности директора Ткуарчалского театра комедии им. Ш.А. Пачалия назначен Адамыр Гунба, сообщает пресс-служба Министерства культуры.Ранее Гунба работал в должности главного специалиста министерства культуры, возглавлял Отдел гастролей и концертной деятельности. Он выпускник филфака АГУ, учился в Калдахуарской школе-интернате. Глава Минкультуры Гудиса Агрба призвал Адамыра Гунба к ответственной работе на посту врио директора госучреждения и отметил, что перед ним стоит множество задач, требующих решения. Гунба поблагодарил министра за оказанное доверие.Накануне премьер-министр Абхазии Александр Анкваб встречался в Сухуме с сотрудниками Ткуарчалского театра. Художественный руководитель театра Сырбей Сангулия, режиссер-постановщик Роман Сабуа и актер Ахра Кварчия обсуждали с премьером вопрос о назначении нового руководителя коллектива. Ранее сотрудники театра обращались в правительство с официальным письмом, в котором просили разрешить кадровый вопрос с учетом мнения коллектива.В Абхазии сегодня работает четыре театра: Абхазский драматический имени Самсона Чанба, Русский театр драмы имени Фазиля Искандера, Ткуарчалский театр комедии имени Шараха Пачалия и Государственный молодежный театр.

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