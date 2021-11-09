Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211109/ministr-kultury-naznachil-vrio-direktora-tkuarchalskogo-teatra-1036261420.html
Министр культуры назначил врио директора Ткуарчалского театра
Министр культуры назначил врио директора Ткуарчалского театра
Ткуарчалский театр комедии имени Шараха Пачалия один из четырех действующих государственных театров Абхазии. 09.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-09T20:45+0300
2021-11-09T21:11+0300
в абхазии
культура
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102475/08/1024750887_0:180:3001:1868_1920x0_80_0_0_f22f48083c01644fa3267c361d7b5f2c.jpg
СУХУМ, 9 ноя - Sputnik. Временно исполняющим обязанности директора Ткуарчалского театра комедии им. Ш.А. Пачалия назначен Адамыр Гунба, сообщает пресс-служба Министерства культуры.Ранее Гунба работал в должности главного специалиста министерства культуры, возглавлял Отдел гастролей и концертной деятельности. Он выпускник филфака АГУ, учился в Калдахуарской школе-интернате. Глава Минкультуры Гудиса Агрба призвал Адамыра Гунба к ответственной работе на посту врио директора госучреждения и отметил, что перед ним стоит множество задач, требующих решения. Гунба поблагодарил министра за оказанное доверие.Накануне премьер-министр Абхазии Александр Анкваб встречался в Сухуме с сотрудниками Ткуарчалского театра. Художественный руководитель театра Сырбей Сангулия, режиссер-постановщик Роман Сабуа и актер Ахра Кварчия обсуждали с премьером вопрос о назначении нового руководителя коллектива. Ранее сотрудники театра обращались в правительство с официальным письмом, в котором просили разрешить кадровый вопрос с учетом мнения коллектива.В Абхазии сегодня работает четыре театра: Абхазский драматический имени Самсона Чанба, Русский театр драмы имени Фазиля Искандера, Ткуарчалский театр комедии имени Шараха Пачалия и Государственный молодежный театр.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102475/08/1024750887_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_8e12f90d15136cdb595dc2e747003f5f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
культура, новости

Министр культуры назначил врио директора Ткуарчалского театра

20:45 09.11.2021 (обновлено: 21:11 09.11.2021)
© SputnikТкуарчал. Дом культуры
Ткуарчал. Дом культуры - Sputnik Абхазия, 1920, 09.11.2021
© Sputnik
Ткуарчалский театр комедии имени Шараха Пачалия один из четырех действующих государственных театров Абхазии.
СУХУМ, 9 ноя - Sputnik. Временно исполняющим обязанности директора Ткуарчалского театра комедии им. Ш.А. Пачалия назначен Адамыр Гунба, сообщает пресс-служба Министерства культуры.
Ранее Гунба работал в должности главного специалиста министерства культуры, возглавлял Отдел гастролей и концертной деятельности. Он выпускник филфака АГУ, учился в Калдахуарской школе-интернате.
Глава Минкультуры Гудиса Агрба призвал Адамыра Гунба к ответственной работе на посту врио директора госучреждения и отметил, что перед ним стоит множество задач, требующих решения. Гунба поблагодарил министра за оказанное доверие.
Накануне премьер-министр Абхазии Александр Анкваб встречался в Сухуме с сотрудниками Ткуарчалского театра. Художественный руководитель театра Сырбей Сангулия, режиссер-постановщик Роман Сабуа и актер Ахра Кварчия обсуждали с премьером вопрос о назначении нового руководителя коллектива.

Ранее сотрудники театра обращались в правительство с официальным письмом, в котором просили разрешить кадровый вопрос с учетом мнения коллектива.
В Абхазии сегодня работает четыре театра: Абхазский драматический имени Самсона Чанба, Русский театр драмы имени Фазиля Искандера, Ткуарчалский театр комедии имени Шараха Пачалия и Государственный молодежный театр.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:45Министр культуры назначил врио директора Ткуарчалского театра
19:46Уполномоченный по правам ребенка: проблема сиротства актуальна и для Абхазии
18:30В Петербурге ввели обязательную вакцинацию жителей старше 60 лет
17:56Джинджолия: к сожалению, традиции не ведут к тому, что права ребенка в Абхазии соблюдаются
17:20Эксперт назвал действия США в Черном море демонстрацией силы
16:06Такие обстоятельства: Соломко и Квирая о проблеме утилизации мусора
16:05Прогноз погоды в Абхазии на среду 10 ноября
15:37Бжания обсудил вопросы сотрудничества с представителями ООН на Южном Кавказе
15:05Россиянин осужден на 10 лет тюрьмы за контрабанду наркотиков в Абхазию
14:02Наталья Никонорова: Киев провоцирует ДНР на полномасштабные боевые действия
13:50Суд перенес рассмотрение дела о тройном убийстве из-за неявки обвиняемых
13:27Перекрыт канал незаконного ввоза автомобилей из Абхазии в Россию
12:46Кедми об искусственном происхождении COVID
12:40Эшба призвал усилить работу по выявлению незаконных трехфазных подключений
12:18Аслан Бжания поздравил Даниэля Ортегу с победой на президентских выборах
11:51"Все устроил Лукашенко": что творится на границе Белоруссии с Польшей
10:42Более 400 пациентов выписано из российского мобильного госпиталя в Сухуме
10:34Такие обстоятельства: об особенностях рынка труда Абхазии
09:50В 2024-м Путин выиграет выборы — американские
09:05Роспотребнадзор: почти 30 процентов россиян привились от гриппа