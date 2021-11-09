https://sputnik-abkhazia.ru/20211109/takie-obstoyatelstva-ob-osobennostyakh-rynka-truda-abkhazii-1036243967.html

Такие обстоятельства: об особенностях рынка труда Абхазии

Такие обстоятельства: об особенностях рынка труда Абхазии

О том, на какие профессии упал спрос в Абхазии, а какие оказались востребованными, в эфире радио Sputnik рассказали представители Министерства социального... 09.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-09T10:34+0300

2021-11-09T10:34+0300

2021-11-09T10:34+0300

радио

такие обстоятельства

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Такие обстоятельства: об особенностях рынка труда Абхазии Такие обстоятельства: об особенностях рынка труда Абхазии

Из-за локдауна в России количество вакансий в сферах "Туризм", "Рестораны" и "Фитнес" сократилось больше чем на 10%. К такому выводу пришли эксперты платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter (HH).В беседе на радио представители Министерства социального обеспечения и демографической политики рассказали, каковы особенности рынка труда в Абхазии и какие тенденции наметились в последнее время.Член Гильдии отельеров Абхазии Илона Ампар сказала, как обстоят дела с кадрами в туристической сфере, и с какими трудностями сталкиваются в этой сфере на сегодняшний день.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

такие обстоятельства, аудио