https://sputnik-abkhazia.ru/20211109/takie-obstoyatelstva-ob-osobennostyakh-rynka-truda-abkhazii-1036243967.html
Такие обстоятельства: об особенностях рынка труда Абхазии
Такие обстоятельства: об особенностях рынка труда Абхазии
О том, на какие профессии упал спрос в Абхазии, а какие оказались востребованными, в эфире радио Sputnik рассказали представители Министерства социального... 09.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-09T10:34+0300
2021-11-09T10:34+0300
2021-11-09T10:34+0300
радио
такие обстоятельства
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Такие обстоятельства: об особенностях рынка труда Абхазии
Такие обстоятельства: об особенностях рынка труда Абхазии
Из-за локдауна в России количество вакансий в сферах "Туризм", "Рестораны" и "Фитнес" сократилось больше чем на 10%. К такому выводу пришли эксперты платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter (HH).В беседе на радио представители Министерства социального обеспечения и демографической политики рассказали, каковы особенности рынка труда в Абхазии и какие тенденции наметились в последнее время.Член Гильдии отельеров Абхазии Илона Ампар сказала, как обстоят дела с кадрами в туристической сфере, и с какими трудностями сталкиваются в этой сфере на сегодняшний день.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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Новости
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Sputnik Абхазия
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
такие обстоятельства, аудио
Такие обстоятельства: об особенностях рынка труда Абхазии
О том, на какие профессии упал спрос в Абхазии, а какие оказались востребованными, в эфире радио Sputnik рассказали представители Министерства социального обеспечения Илона Гумба и Виктория Гуния, а также член Гильдии отельеров Абхазии Илона Ампар.
Из-за локдауна в России количество вакансий в сферах "Туризм", "Рестораны" и "Фитнес" сократилось больше чем на 10%. К такому выводу пришли эксперты платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter (HH).
В беседе на радио представители Министерства социального обеспечения и демографической политики рассказали, каковы особенности рынка труда в Абхазии и какие тенденции наметились в последнее время.
Член Гильдии отельеров Абхазии Илона Ампар сказала, как обстоят дела с кадрами в туристической сфере, и с какими трудностями сталкиваются в этой сфере на сегодняшний день.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.