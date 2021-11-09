https://sputnik-abkhazia.ru/20211109/takie-obstoyatelstva-solomko-i-kviraya-o-probleme-utilizatsii-musora--1036256930.html

Такие обстоятельства: Соломко и Квирая о проблеме утилизации мусора

Такие обстоятельства: Соломко и Квирая о проблеме утилизации мусора

Что делать с мусорными отходами и растущими свалками в Абхазии, может ли переработка приносить экономическую выгоду, рассказали заместитель председателя... 09.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-09T16:06+0300

2021-11-09T16:06+0300

2021-11-09T16:10+0300

радио

такие обстоятельства

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/09/1036256888_0:113:1280:833_1920x0_80_0_0_fe89a1666429bbc5b7721bb2f4621d24.jpg

Такие обстоятельства: Соломко и Квирая о проблеме утилизации мусора Такие обстоятельства: Соломко и Квирая о проблеме утилизации мусора

Суммарная площадь свалок в Абхазии – 172 гектара. По мнению Мурмана Соломко, это очень много для страны. При этом площадь будет только расти, и в ближайшие годы к отходам добавится большое количество устаревшей техники. Эколог считает, что нужно уже пересматривать границы свалок, так как загрязняется не только территория в радиусе 500 метров за пределами самой свалки. Предприниматель Квирая рассказал об опыте по переработке пластика. Подробности слушайте в аудиофайле.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

такие обстоятельства, аудио