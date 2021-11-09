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Такие обстоятельства: Соломко и Квирая о проблеме утилизации мусора
Такие обстоятельства: Соломко и Квирая о проблеме утилизации мусора
Что делать с мусорными отходами и растущими свалками в Абхазии, может ли переработка приносить экономическую выгоду, рассказали заместитель председателя... 09.11.2021, Sputnik Абхазия
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Такие обстоятельства: Соломко и Квирая о проблеме утилизации мусора
Такие обстоятельства: Соломко и Квирая о проблеме утилизации мусора
Суммарная площадь свалок в Абхазии – 172 гектара. По мнению Мурмана Соломко, это очень много для страны. При этом площадь будет только расти, и в ближайшие годы к отходам добавится большое количество устаревшей техники. Эколог считает, что нужно уже пересматривать границы свалок, так как загрязняется не только территория в радиусе 500 метров за пределами самой свалки. Предприниматель Квирая рассказал об опыте по переработке пластика. Подробности слушайте в аудиофайле.
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Такие обстоятельства: Соломко и Квирая о проблеме утилизации мусора

16:06 09.11.2021 (обновлено: 16:10 09.11.2021)
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Такие обстоятельства: Соломко и Квирая о проблеме утилизации мусора
Что делать с мусорными отходами и растущими свалками в Абхазии, может ли переработка приносить экономическую выгоду, рассказали заместитель председателя Госкомитета Абхазии по экологии Мурман Соломко и директор предприятия "Кодор" Даур Квирая.
Суммарная площадь свалок в Абхазии – 172 гектара. По мнению Мурмана Соломко, это очень много для страны. При этом площадь будет только расти, и в ближайшие годы к отходам добавится большое количество устаревшей техники. Эколог считает, что нужно уже пересматривать границы свалок, так как загрязняется не только территория в радиусе 500 метров за пределами самой свалки.
Предприниматель Квирая рассказал об опыте по переработке пластика.
Подробности слушайте в аудиофайле.
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