https://sputnik-abkhazia.ru/20211109/tanki-vody-ne-boyatsya-forsirovanie-vodnoy-pregrady-ekipazhami-bmp-2-1036256141.html

Танки воды не боятся: форсирование реки экипажами БМП-2 на полигоне Алабино

Танки воды не боятся: форсирование реки экипажами БМП-2 на полигоне Алабино

Форсирование водной преграды и стрельбу по танкам условного противника провели мотострелки Западного военного округа в ходе учения на полигоне Алабино. 09.11.2021, Sputnik Абхазия

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На кадрах видео Минобороны России экипажи боевых машин БМП-2, форсирующих озеро Комсомольское. Механики-водители на полном ходу заезжали в воду и продолжали движение уже в надводном положении. При "появлении" танков условного противника экипажи применили ПТРК "Фагот". Траекториями выпущенных ракет управляли операторы-наводчики.

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