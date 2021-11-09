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Танки воды не боятся: форсирование реки экипажами БМП-2 на полигоне Алабино
Танки воды не боятся: форсирование реки экипажами БМП-2 на полигоне Алабино
Форсирование водной преграды и стрельбу по танкам условного противника провели мотострелки Западного военного округа в ходе учения на полигоне Алабино. 09.11.2021, Sputnik Абхазия
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На кадрах видео Минобороны России экипажи боевых машин БМП-2, форсирующих озеро Комсомольское. Механики-водители на полном ходу заезжали в воду и продолжали движение уже в надводном положении. При "появлении" танков условного противника экипажи применили ПТРК "Фагот". Траекториями выпущенных ракет управляли операторы-наводчики.
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Танки воды не боятся: форсирование реки экипажами БМП-2 на полигоне Алабино

15:55 09.11.2021 (обновлено: 16:01 09.11.2021)
© Видео Минобороны России
Форсирование водной преграды и стрельбу по танкам условного противника провели мотострелки Западного военного округа в ходе учения на полигоне Алабино.
На кадрах видео Минобороны России экипажи боевых машин БМП-2, форсирующих озеро Комсомольское.
Механики-водители на полном ходу заезжали в воду и продолжали движение уже в надводном положении.
При "появлении" танков условного противника экипажи применили ПТРК "Фагот". Траекториями выпущенных ракет управляли операторы-наводчики.
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