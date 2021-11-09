https://sputnik-abkhazia.ru/20211109/tsena-bitkoina-dvazhdy-za-sutki-obnovila-istoricheskiy-maksimum-1036247839.html

Цена биткоина дважды за сутки обновила исторический максимум

Цена биткоина дважды за сутки обновила исторический максимум

Биткоин вернулся к рекордным уровням стоимости, в очередной раз обновив исторический максимум. 09.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-09T08:23+0300

2021-11-09T08:23+0300

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СУХУМ, 9 ноя – Sputnik. Цена биткоина второй раз за сутки обновила исторический максимум и поднялась выше 68 тысяч долларов, передает РИА Новости по данным торгов.Несколько часов назад стоимость биткоина перешагнула отметку в 67 тысяч долларов, что тоже было рекордным показателем.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 6:57 по Московскому времени рос в цене на пять процентов - до 68,4 тысячи долларов.Предыдущий рекорд, установленный 20 октября, составлял ровно 67 тысяч долларов, до этого максимальной отметкой был уровень в 64,85 тысячи долларов, достигнутый в апреле.Биткоин дорожает второй месяц подряд, причем в октябре криптовалюта выросла в цене примерно на 40%, до 61,3 тысячи долларов с 43,82 тысячи. В сентябре биткоин немного подешевел после двух месяцев сильного роста в июле и августе - суммарно почти на 35%. После достижения апрельского рекорда биткоин не смог закрепиться на этом уровне, и в мае криптовалюта потеряла почти треть своей стоимости, тогда его цена обрушилась до 37,3 тысячи долларов с 57,7 тысячи. К отметке в 60 тысяч долларов биткоин вернулся лишь в середине октября.

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