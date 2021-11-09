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Цена биткоина дважды за сутки обновила исторический максимум
Цена биткоина дважды за сутки обновила исторический максимум
Биткоин вернулся к рекордным уровням стоимости, в очередной раз обновив исторический максимум. 09.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-09T08:23+0300
2021-11-09T08:23+0300
2021-11-09T10:27+0300
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СУХУМ, 9 ноя – Sputnik. Цена биткоина второй раз за сутки обновила исторический максимум и поднялась выше 68 тысяч долларов, передает РИА Новости по данным торгов.Несколько часов назад стоимость биткоина перешагнула отметку в 67 тысяч долларов, что тоже было рекордным показателем.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 6:57 по Московскому времени рос в цене на пять процентов - до 68,4 тысячи долларов.Предыдущий рекорд, установленный 20 октября, составлял ровно 67 тысяч долларов, до этого максимальной отметкой был уровень в 64,85 тысячи долларов, достигнутый в апреле.Биткоин дорожает второй месяц подряд, причем в октябре криптовалюта выросла в цене примерно на 40%, до 61,3 тысячи долларов с 43,82 тысячи. В сентябре биткоин немного подешевел после двух месяцев сильного роста в июле и августе - суммарно почти на 35%. После достижения апрельского рекорда биткоин не смог закрепиться на этом уровне, и в мае криптовалюта потеряла почти треть своей стоимости, тогда его цена обрушилась до 37,3 тысячи долларов с 57,7 тысячи. К отметке в 60 тысяч долларов биткоин вернулся лишь в середине октября.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210907/V-Kremle-otsenili-vozmozhnost-priznaniya-bitkoina-1033164172.html
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в мире, новости, биткоин, рынок криптовалюты
Цена биткоина дважды за сутки обновила исторический максимум
08:23 09.11.2021 (обновлено: 10:27 09.11.2021)
Биткоин вернулся к рекордным уровням стоимости, в очередной раз обновив исторический максимум.
СУХУМ, 9 ноя – Sputnik.
Цена биткоина второй раз за сутки обновила исторический максимум и поднялась выше 68 тысяч долларов, передает РИА Новости
по данным торгов.
Несколько часов назад стоимость биткоина перешагнула отметку в 67 тысяч долларов, что тоже было рекордным показателем.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 6:57 по Московскому времени рос в цене на пять процентов - до 68,4 тысячи долларов.
Предыдущий рекорд, установленный 20 октября, составлял ровно 67 тысяч долларов, до этого максимальной отметкой был уровень в 64,85 тысячи долларов, достигнутый в апреле.
Биткоин дорожает второй месяц подряд, причем в октябре криптовалюта выросла в цене примерно на 40%, до 61,3 тысячи долларов с 43,82 тысячи. В сентябре биткоин немного подешевел после двух месяцев сильного роста в июле и августе - суммарно почти на 35%. После достижения апрельского рекорда биткоин не смог закрепиться на этом уровне, и в мае криптовалюта потеряла почти треть своей стоимости, тогда его цена обрушилась до 37,3 тысячи долларов с 57,7 тысячи. К отметке в 60 тысяч долларов биткоин вернулся лишь в середине октября.