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Абхазия и Кабардино-Балкария возобновят автобусное сообщение
Абхазия и Кабардино-Балкария возобновят автобусное сообщение
СУХУМ, 10 ноя - Sputnik. Автобусное сообщение между Нальчиком и Сухумом возобновится с 14 ноября, сообщает Минтранс Кабардино-Балкарии. 10.11.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 10 ноя - Sputnik. Автобусное сообщение между Нальчиком и Сухумом возобновится с 14 ноября, сообщает Минтранс Кабардино-Балкарии. По информации ведомства, комфортабельный автобус большой вместимости будет отправляться из Нальчика 14, 20 и 26 ноября в 9:30 с автовокзала, а из Сухума – 16, 22 и 28 ноября также в 9:30. С декабря частота рейсов на маршруте будет увеличена. Автобусное сообщение между столицами КБР и Абхазии было прервано в декабре прошлого года в связи с ликвидацией прежнего перевозчика - ГУП "Каббалкавтотранс-1438".
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нальчик, кабардино-балкария, автобусы, сухум
Абхазия и Кабардино-Балкария возобновят автобусное сообщение
СУХУМ, 10 ноя - Sputnik. Автобусное сообщение между Нальчиком и Сухумом возобновится с 14 ноября, сообщает Минтранс Кабардино-Балкарии.
По информации ведомства, комфортабельный автобус большой вместимости будет отправляться из Нальчика 14, 20 и 26 ноября в 9:30 с автовокзала, а из Сухума – 16, 22 и 28 ноября также в 9:30.
Перевозки будет осуществлять МУП "Нальчикский транспорт", стоимость билета - 2475 рублей.
С декабря частота рейсов на маршруте будет увеличена.
Автобусное сообщение между столицами КБР и Абхазии было прервано в декабре прошлого года в связи с ликвидацией прежнего перевозчика - ГУП "Каббалкавтотранс-1438".