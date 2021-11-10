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Абхазия и Кабардино-Балкария возобновят автобусное сообщение

Абхазия и Кабардино-Балкария возобновят автобусное сообщение

СУХУМ, 10 ноя - Sputnik. Автобусное сообщение между Нальчиком и Сухумом возобновится с 14 ноября, сообщает Минтранс Кабардино-Балкарии. 10.11.2021, Sputnik Абхазия

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кабардино-балкария

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сухум

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СУХУМ, 10 ноя - Sputnik. Автобусное сообщение между Нальчиком и Сухумом возобновится с 14 ноября, сообщает Минтранс Кабардино-Балкарии. По информации ведомства, комфортабельный автобус большой вместимости будет отправляться из Нальчика 14, 20 и 26 ноября в 9:30 с автовокзала, а из Сухума – 16, 22 и 28 ноября также в 9:30. С декабря частота рейсов на маршруте будет увеличена. Автобусное сообщение между столицами КБР и Абхазии было прервано в декабре прошлого года в связи с ликвидацией прежнего перевозчика - ГУП "Каббалкавтотранс-1438".

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нальчик, кабардино-балкария, автобусы, сухум