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Агрба о наставнике в "Голосе": боялась, но после знакомства напомнил мне папу

Агрба о наставнике в "Голосе": боялась, но после знакомства напомнил мне папу

О своем участии в песенном конкурсе "Голос" в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала певица Ана Агрба. 10.11.2021, Sputnik Абхазия

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Агрба о наставнике в "Голосе": боялась, но после знакомства напомнил мне папу Агрба о наставнике в "Голосе": боялась, но после знакомства напомнил мне папу

Певица из Абхазии Ана Агрба прошла слепые прослушивания на музыкальном шоу "Голос" Первого канала 5 ноября. Она продолжит бороться за первое место в команде певца Леонида Агутина."Тут априори не может идти речи о неподготовленных личностях. Приходя на кастинг, ты приносишь свой продукт, то, что ты из себя представляешь, и продюсеры уже решают, подходишь ли ты под формат шоу или нет", – сказала Агрба.Ана рассказала, что до личного знакомства со своим наставником певцом Леонидом Агутиным она боялась недопонимания из-за разницы в возрасте."На самом деле он раскрылся с другой стороны и напомнил мне папу. Мне было очень приятно слушать его, и я не могла поверить, что я сижу напротив него и он рассказывает о своем творческом пути", – поделилась она.Интервью с певицей слушайте в аудиофайле.

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