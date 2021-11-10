https://sputnik-abkhazia.ru/20211110/aslan-bzhaniya-proveril-rabotu-gudautskogo-kovidnogo-gospitalya-1036271599.html

Аслан Бжания проверил работу Гудаутского ковидного госпиталя

Аслан Бжания проверил работу Гудаутского ковидного госпиталя

В Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении 73 пациента, в тяжелом состоянии 16 человек, состояние здоровья 47 пациентов – средней степени тяжести. 10.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-10T15:45+0300

2021-11-10T15:45+0300

2021-11-10T15:45+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

гудаутский район

аслан бжания

медицина

абхазия

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ГУДАУТА, 10 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Абхазии Аслан Бжания посетил Гудаутский ковидный госпиталь в среду, 10 ноября. Главе государства сообщили, что установленный в медучреждении компьютерный томограф работает исправно, без сбоев. Бжания также рассказали об обеспечении госпиталя кислородом. Главврач больницы Хаджарат Шамба сообщил, что кислородная станция, которую построили в ноябре прошлого года, работает в штатном режиме, недостатка в кислороде нет. Министр здравоохранения Эдуард Бутба отметил, что в ближайшее время планируется приобретение и установка резервного генератора. Глава администрации Гудаутского района ранее на выездном совещании с президентом сообщил, что в течение года в ковидный госпиталь в Гудауте поступил 1871 человек, из них 757 человек – жители Гудаутского района. За это же время в госпитале скончались 349 человек, из них 94 жителя района.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210909/Glava-Minzdrava-proveril-rabotu-kompyuternogo-tomografa-v-Gudautskoy-TsRB-1033180095.html

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гудаутский район, аслан бжания, медицина, абхазия