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Работа ковид-госпиталя в Белгородской области - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2021
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Аслан Бжания проверил работу Гудаутского ковидного госпиталя
Аслан Бжания проверил работу Гудаутского ковидного госпиталя
В Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении 73 пациента, в тяжелом состоянии 16 человек, состояние здоровья 47 пациентов – средней степени тяжести. 10.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-10T15:45+0300
2021-11-10T15:45+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
гудаутский район
аслан бжания
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ГУДАУТА, 10 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Абхазии Аслан Бжания посетил Гудаутский ковидный госпиталь в среду, 10 ноября. Главе государства сообщили, что установленный в медучреждении компьютерный томограф работает исправно, без сбоев. Бжания также рассказали об обеспечении госпиталя кислородом. Главврач больницы Хаджарат Шамба сообщил, что кислородная станция, которую построили в ноябре прошлого года, работает в штатном режиме, недостатка в кислороде нет. Министр здравоохранения Эдуард Бутба отметил, что в ближайшее время планируется приобретение и установка резервного генератора. Глава администрации Гудаутского района ранее на выездном совещании с президентом сообщил, что в течение года в ковидный госпиталь в Гудауте поступил 1871 человек, из них 757 человек – жители Гудаутского района. За это же время в госпитале скончались 349 человек, из них 94 жителя района.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210909/Glava-Minzdrava-proveril-rabotu-kompyuternogo-tomografa-v-Gudautskoy-TsRB-1033180095.html
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гудаутский район, аслан бжания, медицина, абхазия

Аслан Бжания проверил работу Гудаутского ковидного госпиталя

15:45 10.11.2021
© Sputnik / Бадрак Авидзба Президент Абхазии Аслан Бжания проводит выездное совещание с активом Гудаутского района
Президент Абхазии Аслан Бжания проводит выездное совещание с активом Гудаутского района - Sputnik Абхазия, 1920, 10.11.2021
© Sputnik / Бадрак Авидзба
В Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении 73 пациента, в тяжелом состоянии 16 человек, состояние здоровья 47 пациентов – средней степени тяжести.
ГУДАУТА, 10 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Абхазии Аслан Бжания посетил Гудаутский ковидный госпиталь в среду, 10 ноября.
Главе государства сообщили, что установленный в медучреждении компьютерный томограф работает исправно, без сбоев.
Компьютерный томограф в Гудаутском ковидном госпитале - Sputnik Абхазия, 1920, 09.09.2021
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Бжания также рассказали об обеспечении госпиталя кислородом. Главврач больницы Хаджарат Шамба сообщил, что кислородная станция, которую построили в ноябре прошлого года, работает в штатном режиме, недостатка в кислороде нет.
Станция, по словам Шамба, обеспечивает запас кислорода в 24 тонны. При этом в сутки при пиковых нагрузках расходуется до четырех тонн кислорода.
Министр здравоохранения Эдуард Бутба отметил, что в ближайшее время планируется приобретение и установка резервного генератора.
Глава администрации Гудаутского района ранее на выездном совещании с президентом сообщил, что в течение года в ковидный госпиталь в Гудауте поступил 1871 человек, из них 757 человек – жители Гудаутского района. За это же время в госпитале скончались 349 человек, из них 94 жителя района.
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