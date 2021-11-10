https://sputnik-abkhazia.ru/20211110/biznes-v-gudautskom-rayone-smozhet-uchastvovat-v-programme-lgotnogo-kreditovaniya-1036269093.html
Бизнес в Гудаутском районе сможет участвовать в программе льготного кредитования
Бизнес в Гудаутском районе сможет участвовать в программе льготного кредитования
Аслан Бжания по итогам поездки в Москву заявил, что со второго квартала 2022 года в Абхазии начнется реализация следующего этапа программы льготного... 10.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-10T14:19+0300
2021-11-10T14:19+0300
2021-11-10T14:31+0300
в абхазии
гудаутский район
аслан бжания
кредитование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/0e/1033208571_0:275:3152:2048_1920x0_80_0_0_792fec591216975228d72239ab33cba3.jpg
ГУДАУТА, 10 ноя – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания рассказал, что в Гудаутском районе будет проводиться программа льготного кредитования бизнеса российскими банками. Он напомнил, что в предыдущие годы район в этой программе не участвовал. В 2015 году Министерство экономики Абхазии совместно с Инвестиционным агентством Москвы инициировало программу, в рамках которой три российских банка предоставили абхазским предпринимателям кредиты по льготной ставке в 10%.В конкурсе принимали участие более сорока инвестиционных проектов, в результате средства получили семь проектов-победителей. Объем кредитования составил один миллиард 200 миллионов рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210209/Realizatsiyu-investproektov-v-Abkhazii-obsudili-v-Minekonomrazvitiya-Rossii-1031807840.html
гудаутский район
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/0e/1033208571_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_3a9b2640132f95111d277e8b6a5254e0.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
гудаутский район, аслан бжания, кредитование
Бизнес в Гудаутском районе сможет участвовать в программе льготного кредитования
14:19 10.11.2021 (обновлено: 14:31 10.11.2021)
Аслан Бжания по итогам поездки в Москву заявил, что со второго квартала 2022 года в Абхазии начнется реализация следующего этапа программы льготного кредитования бизнеса.
ГУДАУТА, 10 ноя – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания рассказал, что в Гудаутском районе будет проводиться программа льготного кредитования бизнеса российскими банками.
Он напомнил, что в предыдущие годы район в этой программе не участвовал.
"Надо будет обратиться в Министерство экономики, получить там необходимые требования и готовить проекты. Те проекты, которые будут отобраны в российских банках, будут реализовываться здесь", – добавил Аслан Бжания.
В 2015 году Министерство экономики Абхазии совместно с Инвестиционным агентством Москвы инициировало программу, в рамках которой три российских банка предоставили абхазским предпринимателям кредиты по льготной ставке в 10%.
В конкурсе принимали участие более сорока инвестиционных проектов, в результате средства получили семь проектов-победителей. Объем кредитования составил один миллиард 200 миллионов рублей.