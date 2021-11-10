https://sputnik-abkhazia.ru/20211110/biznes-v-gudautskom-rayone-smozhet-uchastvovat-v-programme-lgotnogo-kreditovaniya-1036269093.html

Бизнес в Гудаутском районе сможет участвовать в программе льготного кредитования

Бизнес в Гудаутском районе сможет участвовать в программе льготного кредитования

Аслан Бжания по итогам поездки в Москву заявил, что со второго квартала 2022 года в Абхазии начнется реализация следующего этапа программы льготного... 10.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-10T14:19+0300

2021-11-10T14:19+0300

2021-11-10T14:31+0300

в абхазии

гудаутский район

аслан бжания

кредитование

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/0e/1033208571_0:275:3152:2048_1920x0_80_0_0_792fec591216975228d72239ab33cba3.jpg

ГУДАУТА, 10 ноя – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания рассказал, что в Гудаутском районе будет проводиться программа льготного кредитования бизнеса российскими банками. Он напомнил, что в предыдущие годы район в этой программе не участвовал. В 2015 году Министерство экономики Абхазии совместно с Инвестиционным агентством Москвы инициировало программу, в рамках которой три российских банка предоставили абхазским предпринимателям кредиты по льготной ставке в 10%.В конкурсе принимали участие более сорока инвестиционных проектов, в результате средства получили семь проектов-победителей. Объем кредитования составил один миллиард 200 миллионов рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210209/Realizatsiyu-investproektov-v-Abkhazii-obsudili-v-Minekonomrazvitiya-Rossii-1031807840.html

гудаутский район

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

гудаутский район, аслан бжания, кредитование