Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Работа ковид-госпиталя в Белгородской области - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2021
Ситуация с коронавирусом в Абхазии
Все о ситуации с коронавирусом в Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211110/chislo-smertey-s-covid-19-dostiglo-480-v-abkhazii-sutochnyy-prirost--171-1036262401.html
Число смертей с COVID-19 достигло 480 в Абхазии, суточный прирост – 171
Число смертей с COVID-19 достигло 480 в Абхазии, суточный прирост – 171
СУХУМ, 10 ноя - Sputnik. В Абхазии зафиксирован 171 случай заражения коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки, было протестировано 626 человек, сообщает... 10.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-10T00:10+0300
2021-11-10T00:11+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
новости
коронавирус - 2021
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0a/16/1031147869_0:50:2000:1175_1920x0_80_0_0_c2105299dbe37c33611b407576b9a05f.jpg
СУХУМ, 10 ноя - Sputnik. В Абхазии зафиксирован 171 случай заражения коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки, было протестировано 626 человек, сообщает Оперштаб по защите населения от COVID-19. В Гудаутском ковидном госпитале скончались еще четыре человека: мужчина 82 лет и три женщины 75, 83 и 63 лет, отмечается в сообщении. Всего зарегистрировано 480 летальных случаев.Сейчас в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении 73 пациента, в тяжелом состоянии 16 человек, состояние здоровья 47 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 40 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 22, в Гагрской ЦРБ – 23, трое из них в тяжелом состоянии, в Ткуарчалской ЦРБ – 12 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 109 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья. Общее число выявленных заражений коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 32780. Выздоровели 27688 человек.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0a/16/1031147869_145:0:1922:1333_1920x0_80_0_0_09d5a33d90c9a9a61fc7443af7743cdf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, коронавирус - 2021

Число смертей с COVID-19 достигло 480 в Абхазии, суточный прирост – 171

00:10 10.11.2021 (обновлено: 00:11 10.11.2021)
© Sputnik / Томас ТхайцукГудаутская ЦРБ
Гудаутская ЦРБ - Sputnik Абхазия, 1920, 10.11.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
СУХУМ, 10 ноя - Sputnik. В Абхазии зафиксирован 171 случай заражения коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки, было протестировано 626 человек, сообщает Оперштаб по защите населения от COVID-19.
В Гудаутском ковидном госпитале скончались еще четыре человека: мужчина 82 лет и три женщины 75, 83 и 63 лет, отмечается в сообщении. Всего зарегистрировано 480 летальных случаев.
Сейчас в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении 73 пациента, в тяжелом состоянии 16 человек, состояние здоровья 47 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 40 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 22, в Гагрской ЦРБ – 23, трое из них в тяжелом состоянии, в Ткуарчалской ЦРБ – 12 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 109 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья.
Общее число выявленных заражений коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 32780. Выздоровели 27688 человек.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
00:10Число смертей с COVID-19 достигло 480 в Абхазии, суточный прирост – 171
ВчераМинистр культуры назначил врио директора Ткуарчалского театра
ВчераУполномоченный по правам ребенка: проблема сиротства актуальна и для Абхазии
ВчераВ Петербурге ввели обязательную вакцинацию жителей старше 60 лет
ВчераДжинджолия: к сожалению, традиции не ведут к тому, что права ребенка в Абхазии соблюдаются
ВчераЭксперт назвал действия США в Черном море демонстрацией силы
ВчераТакие обстоятельства: Соломко и Квирая о проблеме утилизации мусора
ВчераПрогноз погоды в Абхазии на среду 10 ноября
ВчераБжания обсудил вопросы сотрудничества с представителями ООН на Южном Кавказе
ВчераРоссиянин осужден на 10 лет тюрьмы за контрабанду наркотиков в Абхазию
ВчераНаталья Никонорова: Киев провоцирует ДНР на полномасштабные боевые действия
ВчераСуд перенес рассмотрение дела о тройном убийстве из-за неявки обвиняемых
ВчераПерекрыт канал незаконного ввоза автомобилей из Абхазии в Россию
ВчераКедми об искусственном происхождении COVID
ВчераЭшба призвал усилить работу по выявлению незаконных трехфазных подключений
ВчераАслан Бжания поздравил Даниэля Ортегу с победой на президентских выборах
Вчера"Все устроил Лукашенко": что творится на границе Белоруссии с Польшей
ВчераБолее 400 пациентов выписано из российского мобильного госпиталя в Сухуме
ВчераТакие обстоятельства: об особенностях рынка труда Абхазии
ВчераВ 2024-м Путин выиграет выборы — американские