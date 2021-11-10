https://sputnik-abkhazia.ru/20211110/chislo-smertey-s-covid-19-dostiglo-480-v-abkhazii-sutochnyy-prirost--171-1036262401.html

Число смертей с COVID-19 достигло 480 в Абхазии, суточный прирост – 171

Число смертей с COVID-19 достигло 480 в Абхазии, суточный прирост – 171

СУХУМ, 10 ноя - Sputnik. В Абхазии зафиксирован 171 случай заражения коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки, было протестировано 626 человек, сообщает... 10.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-10T00:10+0300

2021-11-10T00:10+0300

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СУХУМ, 10 ноя - Sputnik. В Абхазии зафиксирован 171 случай заражения коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки, было протестировано 626 человек, сообщает Оперштаб по защите населения от COVID-19. В Гудаутском ковидном госпитале скончались еще четыре человека: мужчина 82 лет и три женщины 75, 83 и 63 лет, отмечается в сообщении. Всего зарегистрировано 480 летальных случаев.Сейчас в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении 73 пациента, в тяжелом состоянии 16 человек, состояние здоровья 47 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 40 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 22, в Гагрской ЦРБ – 23, трое из них в тяжелом состоянии, в Ткуарчалской ЦРБ – 12 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 109 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья. Общее число выявленных заражений коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 32780. Выздоровели 27688 человек.

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