https://sputnik-abkhazia.ru/20211110/gintsburg-prizval-vvesti-obyazatelnuyu-vaktsinatsiyu-1036262683.html

Гинцбург призвал ввести обязательную вакцинацию

Гинцбург призвал ввести обязательную вакцинацию

В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. 10.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-10T08:45+0300

2021-11-10T08:45+0300

2021-11-10T08:45+0300

россия

вакцинация

мировая пандемия коронавируса covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/10/1035926020_0:148:2983:1826_1920x0_80_0_0_1cb85e58ba79e3a4c9597beb8cd2e2e7.jpg

СУХУМ, 10 ноя - Sputnik. Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил в интервью "Российской газете" о необходимости сделать вакцинацию от коронавируса обязательной.По его словам, для победы над COVID-19 нужно, чтобы прививку сделали 70-75 процентов населения России.Глава центра Гамалеи также отметил важность информационной работы с населением."Для того чтобы это не повторилось, детишек надо приучать к тому, что нужно обязательно вакцинироваться, как и их родителям", — пояснил ученый.Ранее представители российского бизнеса предложили сделать вакцинацию обязательной. В Кремле заявили, что пока никаких решений на этот счет не принималось и надо наблюдать, как будет развиваться ситуация с коронавирусом.

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19