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Гинцбург призвал ввести обязательную вакцинацию
Гинцбург призвал ввести обязательную вакцинацию
В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. 10.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-10T08:45+0300
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вакцинация
мировая пандемия коронавируса covid-19
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СУХУМ, 10 ноя - Sputnik. Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил в интервью "Российской газете" о необходимости сделать вакцинацию от коронавируса обязательной.По его словам, для победы над COVID-19 нужно, чтобы прививку сделали 70-75 процентов населения России.Глава центра Гамалеи также отметил важность информационной работы с населением."Для того чтобы это не повторилось, детишек надо приучать к тому, что нужно обязательно вакцинироваться, как и их родителям", — пояснил ученый.Ранее представители российского бизнеса предложили сделать вакцинацию обязательной. В Кремле заявили, что пока никаких решений на этот счет не принималось и надо наблюдать, как будет развиваться ситуация с коронавирусом.
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россия, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19

Гинцбург призвал ввести обязательную вакцинацию

08:45 10.11.2021
© Sputnik / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкВакцинация в Гостином дворе
Вакцинация в Гостином дворе - Sputnik Абхазия, 1920, 10.11.2021
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
СУХУМ, 10 ноя - Sputnik. Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил в интервью "Российской газете" о необходимости сделать вакцинацию от коронавируса обязательной.
По его словам, для победы над COVID-19 нужно, чтобы прививку сделали 70-75 процентов населения России.
"Для этого, безусловно, данный препарат должен быть введен в Национальный календарь прививок. А вакцинация должна быть обязательной", — высказался Гинцбург.
Глава центра Гамалеи также отметил важность информационной работы с населением.
"Для того чтобы это не повторилось, детишек надо приучать к тому, что нужно обязательно вакцинироваться, как и их родителям", — пояснил ученый.
Ранее представители российского бизнеса предложили сделать вакцинацию обязательной. В Кремле заявили, что пока никаких решений на этот счет не принималось и надо наблюдать, как будет развиваться ситуация с коронавирусом.
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