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Гражданин и начальник: Кокоскир о выявлении незаконных подключений к электросетям
Гражданин и начальник: Кокоскир о выявлении незаконных подключений к электросетям
Мэр Сухума Беслан Эшба поручил усилить работу по выявлению незаконных трехфазных подключений к электросетям. О том, как проходит эта работа, рассказал... 10.11.2021, Sputnik Абхазия
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Гражданин и начальник: Кокоскир о выявлении незаконных подключений к электросетям
Гражданин и начальник: Кокоскир о выявлении незаконных подключений к электросетям
Как сообщил Кокоскир, только во вторник 9 ноября, было проверено десять объектов, шесть из которых были обесточены, остальным абонентам были даны предписания для получения технических условий "Черноморэнерго". "Эти мероприятия не останавливались, оперативный штаб работает постоянно, и глава города Беслан Эшба держит руку на пульсе. Все соответствующие службы принимают в этом участие, это и администрация, и домоуправления, и силовые органы, и сотрудники Госстандарта и Энергонадзора", – рассказал Эрик Кокоскир. Подробнее о том, как контролируют тех, кто уже был уличен в незаконных действиях, и как наказывают тех, кто не желает подчиняться закону, слушайте в аудиофайле.
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гражданин и начальник, аудио

Гражданин и начальник: Кокоскир о выявлении незаконных подключений к электросетям

13:17 10.11.2021
Радио
Гражданин и начальник: Кокоскир о выявлении незаконных подключений к электросетям
Мэр Сухума Беслан Эшба поручил усилить работу по выявлению незаконных трехфазных подключений к электросетям. О том, как проходит эта работа, рассказал начальник департамента по техническому и энергетическому надзору Госстандарта Абхазии Эрик Кокоскир.
Как сообщил Кокоскир, только во вторник 9 ноября, было проверено десять объектов, шесть из которых были обесточены, остальным абонентам были даны предписания для получения технических условий "Черноморэнерго".
"Эти мероприятия не останавливались, оперативный штаб работает постоянно, и глава города Беслан Эшба держит руку на пульсе. Все соответствующие службы принимают в этом участие, это и администрация, и домоуправления, и силовые органы, и сотрудники Госстандарта и Энергонадзора", – рассказал Эрик Кокоскир.
Подробнее о том, как контролируют тех, кто уже был уличен в незаконных действиях, и как наказывают тех, кто не желает подчиняться закону, слушайте в аудиофайле.
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