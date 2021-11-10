https://sputnik-abkhazia.ru/20211110/grazhdanin-i-nachalnik-kokoskir-o-vyyavlenii-nezakonnykh-podklyucheniy-k-elektrosetyam--1036266106.html

Гражданин и начальник: Кокоскир о выявлении незаконных подключений к электросетям

Гражданин и начальник: Кокоскир о выявлении незаконных подключений к электросетям

Мэр Сухума Беслан Эшба поручил усилить работу по выявлению незаконных трехфазных подключений к электросетям. О том, как проходит эта работа, рассказал... 10.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-10T13:17+0300

2021-11-10T13:17+0300

2021-11-10T13:17+0300

радио

гражданин и начальник

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Гражданин и начальник: Кокоскир о выявлении незаконных подключений к электросетям Гражданин и начальник: Кокоскир о выявлении незаконных подключений к электросетям

Как сообщил Кокоскир, только во вторник 9 ноября, было проверено десять объектов, шесть из которых были обесточены, остальным абонентам были даны предписания для получения технических условий "Черноморэнерго". "Эти мероприятия не останавливались, оперативный штаб работает постоянно, и глава города Беслан Эшба держит руку на пульсе. Все соответствующие службы принимают в этом участие, это и администрация, и домоуправления, и силовые органы, и сотрудники Госстандарта и Энергонадзора", – рассказал Эрик Кокоскир. Подробнее о том, как контролируют тех, кто уже был уличен в незаконных действиях, и как наказывают тех, кто не желает подчиняться закону, слушайте в аудиофайле.

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2021

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

гражданин и начальник, аудио