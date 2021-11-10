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Из Минска в Европу: конфликт на границе с Польшей
Из Минска в Европу: конфликт на границе с Польшей
На польско-белорусской границе не утихает конфликт с мигрантами. Накануне тысячи беженцев из разных стран предприняли попытку незаконно проникнуть в Польшу. 10.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-10T15:20+0300
2021-11-10T15:20+0300
2021-11-10T15:20+0300
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Сегодня власти перебросили к границе военную технику. Мигранты ждут решения вопроса в лагере. Они несколько раз пытались прорваться сквозь ограждения, в ответ пограничники применили слезоточивый газ. Белорусские власти сообщили, что с польской стороны была слышна стрельба.
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в мире, видео, белоруссия, польша, мигранты, мультимедиа, видео
Из Минска в Европу: конфликт на границе с Польшей
На польско-белорусской границе не утихает конфликт с мигрантами. Накануне тысячи беженцев из разных стран предприняли попытку незаконно проникнуть в Польшу.
Сегодня власти перебросили к границе военную технику. Мигранты ждут решения вопроса в лагере.
Они несколько раз пытались прорваться сквозь ограждения, в ответ пограничники применили слезоточивый газ.
Белорусские власти сообщили, что с польской стороны была слышна стрельба.