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Из Минска в Европу: конфликт на границе с Польшей

Из Минска в Европу: конфликт на границе с Польшей

На польско-белорусской границе не утихает конфликт с мигрантами. Накануне тысячи беженцев из разных стран предприняли попытку незаконно проникнуть в Польшу. 10.11.2021, Sputnik Абхазия

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Сегодня власти перебросили к границе военную технику. Мигранты ждут решения вопроса в лагере. Они несколько раз пытались прорваться сквозь ограждения, в ответ пограничники применили слезоточивый газ. Белорусские власти сообщили, что с польской стороны была слышна стрельба.

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в мире, видео, белоруссия, польша, мигранты, мультимедиа, видео