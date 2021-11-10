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Киев останется без света: ТЭС Киевской области остановилась из-за нехватки угля
Киев останется без света: ТЭС Киевской области остановилась из-за нехватки угля
Киев оказался на грани электрического апокалипсиса. Самая мощная в Киевской области тепловая электростанция – Трипольская ТЭС – перестала работать из-за... 10.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-10T12:35+0300
2021-11-10T12:35+0300
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Недостаток топлива остановил энергоблоки и других станций по всей стране. По сообщениям украинских властей, из 88 блоков функционирует только 37. "Это серьезная проблема. Что мы будем делать в этой ситуации, когда из-за недостатка электроэнергии, не дай бог, начнутся веерные отключения, в том числе в больницах", – заявил первый заместитель председателя комитета по вопросам бюджета Иван Крулько. Что происходит на Трипольской ТЭС после ее остановки – смотрите в нашем видео.
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в мире, украина, электроэнергетика, видео, видео, мультимедиа
Киев останется без света: ТЭС Киевской области остановилась из-за нехватки угля
12:35 10.11.2021 (обновлено: 12:55 10.11.2021)
Киев оказался на грани электрического апокалипсиса. Самая мощная в Киевской области тепловая электростанция – Трипольская ТЭС – перестала работать из-за нехватки угля.
Недостаток топлива остановил энергоблоки и других станций по всей стране. По сообщениям украинских властей, из 88 блоков функционирует только 37.
"Это серьезная проблема. Что мы будем делать в этой ситуации, когда из-за недостатка электроэнергии, не дай бог, начнутся веерные отключения, в том числе в больницах", – заявил первый заместитель председателя комитета по вопросам бюджета Иван Крулько.
Что происходит на Трипольской ТЭС после ее остановки – смотрите в нашем видео.