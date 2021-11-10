https://sputnik-abkhazia.ru/20211110/kiev-ostanetsya-bez-sveta-tes-kievskoy-oblasti-ostanovilas-iz-za-nekhvatki-uglya-1036267054.html

Киев останется без света: ТЭС Киевской области остановилась из-за нехватки угля

Киев останется без света: ТЭС Киевской области остановилась из-за нехватки угля

Киев оказался на грани электрического апокалипсиса. Самая мощная в Киевской области тепловая электростанция – Трипольская ТЭС – перестала работать из-за... 10.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-10T12:35+0300

2021-11-10T12:35+0300

2021-11-10T12:55+0300

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Недостаток топлива остановил энергоблоки и других станций по всей стране. По сообщениям украинских властей, из 88 блоков функционирует только 37. "Это серьезная проблема. Что мы будем делать в этой ситуации, когда из-за недостатка электроэнергии, не дай бог, начнутся веерные отключения, в том числе в больницах", – заявил первый заместитель председателя комитета по вопросам бюджета Иван Крулько. Что происходит на Трипольской ТЭС после ее остановки – смотрите в нашем видео.

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в мире, украина, электроэнергетика, видео, видео, мультимедиа