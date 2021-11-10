Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Микрофон - Sputnik Абхазия, 1920
Радио
https://sputnik-abkhazia.ru/20211110/turbaza-solomko-i-churina-o-potentsiale-gastroturizma-v-abkhazii--1036272365.html
Турбаза: Соломко и Чурина о потенциале гастротуризма в Абхазии
Турбаза: Соломко и Чурина о потенциале гастротуризма в Абхазии
Почему в Абхазии нужно развивать гастротуризм и как это делать, в эфире радио Sputnik рассказали представитель научно-экспертного совета Совета Федерации... 10.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-10T19:10+0300
2021-11-10T20:31+0300
радио
турбаза
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/0a/1036272080_45:0:1195:647_1920x0_80_0_0_ad79773c3fe403ef2db4ce45d31ec8f0.jpg
Турбаза: Соломко и Чурина
Турбаза: Соломко и Чурина
По мнению Елены Чуриной, гастротуризм в путешествии нужен для того, чтобы почувствовать вкус места, и любая страна обладает ресурсами гастротуризма. "Если говорить об уникальности Абхазии, то в добавление к вкусу места, там есть и запах места", – отметила эксперт. По мнению Соломко, в Абхазии, с одой стороны, говорить о гастротуризме преждевременно, с другой стороны, нужно уже начинать этим заниматься. Подробности слушайте в аудиофайле.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/0a/1036272080_188:0:1051:647_1920x0_80_0_0_6102eadc201a4234be93f5f5b22261a5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
турбаза, аудио

Турбаза: Соломко и Чурина о потенциале гастротуризма в Абхазии

19:10 10.11.2021 (обновлено: 20:31 10.11.2021)
Радио
Турбаза: Соломко и Чурина
Почему в Абхазии нужно развивать гастротуризм и как это делать, в эфире радио Sputnik рассказали представитель научно-экспертного совета Совета Федерации России Елена Чурина и председатель Ассоциации сельхозпроизводителей Абхазии Денис Соломко.
По мнению Елены Чуриной, гастротуризм в путешествии нужен для того, чтобы почувствовать вкус места, и любая страна обладает ресурсами гастротуризма.
"Если говорить об уникальности Абхазии, то в добавление к вкусу места, там есть и запах места", – отметила эксперт.
По мнению Соломко, в Абхазии, с одой стороны, говорить о гастротуризме преждевременно, с другой стороны, нужно уже начинать этим заниматься.
Подробности слушайте в аудиофайле.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:25Абхазия и Кабардино-Балкария возобновят автобусное сообщение
19:55"Хочется нести свет людям": Ана Агрба рассказала об участии в шоу "Голос"
19:32Президент оценил ход работ по Инвестпрограмме в Гудаутском районе
19:10Турбаза: Соломко и Чурина о потенциале гастротуризма в Абхазии
18:45Тест на протест: что показал последний митинг в Сухуме
17:45Прогноз погоды в Абхазии на четверг 11 ноября
17:15Минобороны России заявило о росте интенсивности полетов НАТО над Черным морем
16:45Профессор Патико Алан скончался на 87-м году жизни
16:15В Китае зреет новая угроза — всей мировой экономике
15:45Аслан Бжания проверил работу Гудаутского ковидного госпиталя
14:50В ВОЗ рассказали, когда будет объявлен конец пандемии коронавируса
14:19Бизнес в Гудаутском районе сможет участвовать в программе льготного кредитования
14:02Бжания потребовал от глав сел Гудаутского района увеличить собираемость за электроэнергию
13:31Бжания рассказал о ликвидации последствий стихии в Гудаутском районе
13:17Гражданин и начальник: Кокоскир о выявлении незаконных подключений к электросетям
13:05Глава Гудаутского района доложил президенту об исполнении бюджета
12:10Глава Минздрава России рассказал о работе с ВОЗ по признанию вакцины "Спутник V"
11:45Бжания поздравил сотрудников МВД со 100-летним юбилеем ведомства
10:55Автомобиль полностью сгорел в аварии в селе Лыхны
10:25Абхазия откроет посольство в Никарагуа в следующем году