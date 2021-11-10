https://sputnik-abkhazia.ru/20211110/turbaza-solomko-i-churina-o-potentsiale-gastroturizma-v-abkhazii--1036272365.html
Турбаза: Соломко и Чурина о потенциале гастротуризма в Абхазии
Турбаза: Соломко и Чурина о потенциале гастротуризма в Абхазии
Почему в Абхазии нужно развивать гастротуризм и как это делать, в эфире радио Sputnik рассказали представитель научно-экспертного совета Совета Федерации... 10.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-10T19:10+0300
2021-11-10T19:10+0300
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Турбаза: Соломко и Чурина
Турбаза: Соломко и Чурина
По мнению Елены Чуриной, гастротуризм в путешествии нужен для того, чтобы почувствовать вкус места, и любая страна обладает ресурсами гастротуризма. "Если говорить об уникальности Абхазии, то в добавление к вкусу места, там есть и запах места", – отметила эксперт. По мнению Соломко, в Абхазии, с одой стороны, говорить о гастротуризме преждевременно, с другой стороны, нужно уже начинать этим заниматься. Подробности слушайте в аудиофайле.
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турбаза, аудио
Турбаза: Соломко и Чурина о потенциале гастротуризма в Абхазии
19:10 10.11.2021 (обновлено: 20:31 10.11.2021)
Почему в Абхазии нужно развивать гастротуризм и как это делать, в эфире радио Sputnik рассказали представитель научно-экспертного совета Совета Федерации России Елена Чурина и председатель Ассоциации сельхозпроизводителей Абхазии Денис Соломко.
По мнению Елены Чуриной, гастротуризм в путешествии нужен для того, чтобы почувствовать вкус места, и любая страна обладает ресурсами гастротуризма.
"Если говорить об уникальности Абхазии, то в добавление к вкусу места, там есть и запах места", – отметила эксперт.
По мнению Соломко, в Абхазии, с одой стороны, говорить о гастротуризме преждевременно, с другой стороны, нужно уже начинать этим заниматься.
Подробности слушайте в аудиофайле.