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Жемчугов о заблуждении после вакцинации от COVID-19: уверенность в стопроцентной защите
Жемчугов о заблуждении после вакцинации от COVID-19: уверенность в стопроцентной защите
Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал в эфире радио Sputnik о мерах, которые необходимо соблюдать после... 10.11.2021, Sputnik Абхазия
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После прививки от коронавируса необходимо особенно тщательно следить за здоровьем. Если у человека в первый день развился гриппоподобный синдром в виде повышенной температуры, слабости, ломоты в теле, то не следует беспокоиться, потому что это нормальная реакция организма на инородный агент. Обычно симптомы проходят на следующие сутки. Как рассказал доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов, перед вакцинацией необходимо проверить состояние здоровья, исключить грипп и простуду. При наличии серьезных заболеваний стоит проконсультироваться с лечащим врачом."Самым массовым заблуждением после вакцинации является уверенность в стопроцентной защите. Люди начинают себя вести свободно, забывая про маски и дистанции. Необходимо помнить, что иммунитет формируется постепенно", – рассказал Владислав Жемчугов.Он отметил, что титр антител не влияет на уровень защиты организма от коронавирусной инфекции. При нормальных условиях уровень антител снижается. При повторном контакте с вирусом в течение суток уровень антител увеличивается, обеспечивая защиту от вируса.
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Жемчугов о заблуждении после вакцинации от COVID-19: уверенность в стопроцентной защите
10:00 10.11.2021 (обновлено: 10:20 10.11.2021)
Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал в эфире радио Sputnik о мерах, которые необходимо соблюдать после вакцинации от коронавирусной инфекции.
После прививки от коронавируса необходимо особенно тщательно следить за здоровьем. Если у человека в первый день развился гриппоподобный синдром в виде повышенной температуры, слабости, ломоты в теле, то не следует беспокоиться, потому что это нормальная реакция организма на инородный агент. Обычно симптомы проходят на следующие сутки. Как рассказал доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов, перед вакцинацией необходимо проверить состояние здоровья, исключить грипп и простуду. При наличии серьезных заболеваний стоит проконсультироваться с лечащим врачом.
"Самым массовым заблуждением после вакцинации является уверенность в стопроцентной защите. Люди начинают себя вести свободно, забывая про маски и дистанции. Необходимо помнить, что иммунитет формируется постепенно", – рассказал Владислав Жемчугов.
Он отметил, что титр антител не влияет на уровень защиты организма от коронавирусной инфекции. При нормальных условиях уровень антител снижается. При повторном контакте с вирусом в течение суток уровень антител увеличивается, обеспечивая защиту от вируса.