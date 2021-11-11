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Главный матч: игра "Рицы" и "Нарта"
Главный матч: игра "Рицы" и "Нарта"
В последнем 21-м туре чемпионата Абхазии по футболу сошлись гудаутская "Рица" и сухумский "Нарт", которые до этой встречи набрали одинаковое количество очков –... 11.11.2021, Sputnik Абхазия
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Решающая игра 28-го чемпионата Абхазии по футболу между "Рицей" и "Нартом" состоялась на стадионе имени Льва Ажиба в Гудауте. Для того, чтобы стать лучшей командой очередного розыгрыша чемпионата страны, "Рице" нужна была только победа, так как несмотря на равное количество очков с соперником, в случае ничьей "Нарт" становился чемпионом по дополнительным показателям. В принципиальном матче ни одна из команд не хотела уступать, поэтому нарушений правил было немало, в первые полчаса игры врачу приходилось дважды выходить на поле и оказывать помощь футболистам. Исходя из того, что гудаутской команде необходимо было побеждать, при активной поддержке трибун футболисты пошли вперед. Натиск "Рицы" принес результат, после красивой атаки счет в игре открыл Аинар Гамисония - 1:0. Сразу после того, как "Нарт" пропустил гол, футболисты предприняли попытку отыграться, но подача с заработанного углового не принесла результата. Когда до конца матча оставалось несколько минут, игрокам "Нарта" удалось сравнять счет после удара из-за пределов штрафной. Это позволило сухумской команде стать чемпионом Абхазии по футболу. По итогам чемпионата, бронзовые медали завоевала "Гагра", которая набрала 41 очко в турнирной таблице.
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фото, фото , мультимедиа, спорт, футбол

Главный матч: игра "Рицы" и "Нарта"

21:05 11.11.2021
В последнем 21-м туре чемпионата Абхазии по футболу сошлись гудаутская "Рица" и сухумский "Нарт", которые до этой встречи набрали одинаковое количество очков – по 48.
Решающая игра 28-го чемпионата Абхазии по футболу между "Рицей" и "Нартом" состоялась на стадионе имени Льва Ажиба в Гудауте.
Для того, чтобы стать лучшей командой очередного розыгрыша чемпионата страны, "Рице" нужна была только победа, так как несмотря на равное количество очков с соперником, в случае ничьей "Нарт" становился чемпионом по дополнительным показателям.
В принципиальном матче ни одна из команд не хотела уступать, поэтому нарушений правил было немало, в первые полчаса игры врачу приходилось дважды выходить на поле и оказывать помощь футболистам. Исходя из того, что гудаутской команде необходимо было побеждать, при активной поддержке трибун футболисты пошли вперед.
Натиск "Рицы" принес результат, после красивой атаки счет в игре открыл Аинар Гамисония - 1:0. Сразу после того, как "Нарт" пропустил гол, футболисты предприняли попытку отыграться, но подача с заработанного углового не принесла результата.
Когда до конца матча оставалось несколько минут, игрокам "Нарта" удалось сравнять счет после удара из-за пределов штрафной. Это позволило сухумской команде стать чемпионом Абхазии по футболу. По итогам чемпионата, бронзовые медали завоевала "Гагра", которая набрала 41 очко в турнирной таблице.
© Sputnik / Томас Тхайцук

В матче в котором определялся победитель чемпионата Абхазии по футболу встретились "Рица" и "Нарт".

В матче в котором определялся победитель чемпионата Абхазии по футболу встретились &quot;Рица&quot; и &quot;Нарт&quot;. - Sputnik Абхазия
1/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

В матче в котором определялся победитель чемпионата Абхазии по футболу встретились "Рица" и "Нарт".

© Sputnik / Томас Тхайцук

Рице" нужна была только победа, "Нарту" достаточно было сыграть вничью, чтобы завевать титул.

Рице&quot; нужна была только победа, &quot;Нарту&quot; достаточно было сыграть вничью, чтобы завевать титул. - Sputnik Абхазия
2/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Рице" нужна была только победа, "Нарту" достаточно было сыграть вничью, чтобы завевать титул.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Голкипер гудаутской команды вводит мяч в игру.

Голкипер гудаутской команды вводит мяч в игру. - Sputnik Абхазия
3/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Голкипер гудаутской команды вводит мяч в игру.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В решающем матче было много борьбы.

В решающем матче было много борьбы. - Sputnik Абхазия
4/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

В решающем матче было много борьбы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Главный тренер "Рицы" Рафаэль Багателия дает указания своим игрокам.

Главный тренер &quot;Рицы&quot; Рафаэль Багателия дает указания своим игрокам. - Sputnik Абхазия
5/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Главный тренер "Рицы" Рафаэль Багателия дает указания своим игрокам.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Футболист "Нарта" Шабат Логуа принимает пас от партнера.

Футболист &quot;Нарта&quot; Шабат Логуа принимает пас от партнера. - Sputnik Абхазия
6/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Футболист "Нарта" Шабат Логуа принимает пас от партнера.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Игроки спешат опередить друг друга.

Игроки спешат опередить друг друга. - Sputnik Абхазия
7/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Игроки спешат опередить друг друга.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Соперники сошлись в борьбе за верховой мяч.

Соперники сошлись в борьбе за верховой мяч. - Sputnik Абхазия
8/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Соперники сошлись в борьбе за верховой мяч.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Главный судья обсуждает с игроком "Нарта" эпизод в матче.

Главный судья обсуждает с игроком &quot;Нарта&quot; эпизод в матче. - Sputnik Абхазия
9/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Главный судья обсуждает с игроком "Нарта" эпизод в матче.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Исходя из того, что гудаутской команде необходимо было побеждать, при активной поддержке трибун футболисты пошли вперед.

Исходя из того, что гудаутской команде необходимо было побеждать, при активной поддержке трибун футболисты пошли вперед. - Sputnik Абхазия
10/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Исходя из того, что гудаутской команде необходимо было побеждать, при активной поддержке трибун футболисты пошли вперед.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Во втором тайме хозяевам удалось забить гол.

Во втором тайме хозяевам удалось забить гол. - Sputnik Абхазия
11/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Во втором тайме хозяевам удалось забить гол.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В принципиальном матче ни одна из команд не хотела уступать, поэтому нарушений правил было немало.

В принципиальном матче ни одна из команд не хотела уступать, поэтому нарушений правил было немало. - Sputnik Абхазия
12/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

В принципиальном матче ни одна из команд не хотела уступать, поэтому нарушений правил было немало.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Несмотря на пропущенный гол, "Нарт" искал моменты для того чтобы сравнять счет.

Несмотря на пропущенный гол, &quot;Нарт&quot; искал моменты для того чтобы сравнять счет. - Sputnik Абхазия
13/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Несмотря на пропущенный гол, "Нарт" искал моменты для того чтобы сравнять счет.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На матче, в котором решалась судьба чемпионского титула, собралось большое количество любителей футбола.

На матче, в котором решалась судьба чемпионского титула, собралось большое количество любителей футбола. - Sputnik Абхазия
14/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

На матче, в котором решалась судьба чемпионского титула, собралось большое количество любителей футбола.

© Sputnik / Томас Тхайцук

"Нарт" сравнял счет в матче, что позволило им стать чемпионами страны.

&quot;Нарт&quot; сравнял счет в матче, что позволило им стать чемпионами страны. - Sputnik Абхазия
15/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

"Нарт" сравнял счет в матче, что позволило им стать чемпионами страны.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Сухумские футболисты завоевали главный приз победителей чемпионата – Кубок.

Сухумские футболисты завоевали главный приз победителей чемпионата – Кубок. - Sputnik Абхазия
16/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сухумские футболисты завоевали главный приз победителей чемпионата – Кубок.

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