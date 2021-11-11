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Главный матч: игра "Рицы" и "Нарта"

Главный матч: игра "Рицы" и "Нарта"

В последнем 21-м туре чемпионата Абхазии по футболу сошлись гудаутская "Рица" и сухумский "Нарт", которые до этой встречи набрали одинаковое количество очков –... 11.11.2021, Sputnik Абхазия

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Решающая игра 28-го чемпионата Абхазии по футболу между "Рицей" и "Нартом" состоялась на стадионе имени Льва Ажиба в Гудауте. Для того, чтобы стать лучшей командой очередного розыгрыша чемпионата страны, "Рице" нужна была только победа, так как несмотря на равное количество очков с соперником, в случае ничьей "Нарт" становился чемпионом по дополнительным показателям. В принципиальном матче ни одна из команд не хотела уступать, поэтому нарушений правил было немало, в первые полчаса игры врачу приходилось дважды выходить на поле и оказывать помощь футболистам. Исходя из того, что гудаутской команде необходимо было побеждать, при активной поддержке трибун футболисты пошли вперед. Натиск "Рицы" принес результат, после красивой атаки счет в игре открыл Аинар Гамисония - 1:0. Сразу после того, как "Нарт" пропустил гол, футболисты предприняли попытку отыграться, но подача с заработанного углового не принесла результата. Когда до конца матча оставалось несколько минут, игрокам "Нарта" удалось сравнять счет после удара из-за пределов штрафной. Это позволило сухумской команде стать чемпионом Абхазии по футболу. По итогам чемпионата, бронзовые медали завоевала "Гагра", которая набрала 41 очко в турнирной таблице.

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