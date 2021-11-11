"Дети Донбасса – детям Карабаха": в Москве открылась выставка детских рисунков
© Sputnik / Евгений ОдиноковПосетительница выставки "Дети рисуют МИР. Дети Донбасса детям Карабаха" в Россотрудничестве.
© Sputnik / Евгений Одиноков
В московском офисе Россотрудничества 11 ноября открылась необычная выставка под названием "Дети Донбасса – детям Карабаха", на которой говорили о войне, мечтая о мире. Приехали и свидетели трагедий.
Алексей Стефанов
Выставка "Дети рисуют мир", открывшаяся в Россотрудничестве, направлена на поддержку детей Донбасса и Нагорного Карабаха. Ее цель - привлечь внимание мировой общественности к проблеме обеспечения безопасности детей в зонах боевых действий.
28 октября, 09:52
В Донбассе дети гибли ежедневно
"Я из Горловки Донецкой области, приехала поделиться личной историей. У меня двое из четырех детей погибли в ходе войны - две дочки. Старшую снаряд разорвал на две половины, сын, которому тогда было 2,5 года, получил инвалидность - тяжелейшие ранения глаз, лица, ожоги, осколочные ранения, а мне оторвало руку у него на глазах", - рассказала представитель вдов и матерей Донбасса Анна Тув, вспоминая тот день, когда снаряд попал в ее дом.
© Sputnik / Евгений ОдиноковПосетительница выставки "Дети рисуют МИР. Дети Донбасса детям Карабаха" в Россотрудничестве.
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© Sputnik / Евгений Одиноков
Посетительница выставки "Дети рисуют МИР. Дети Донбасса детям Карабаха" в Россотрудничестве.
© Sputnik / Евгений ОдиноковПосетитель выставки "Дети рисуют МИР. Дети Донбасса детям Карабаха" в Россотрудничестве.
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© Sputnik / Евгений Одиноков
Посетитель выставки "Дети рисуют МИР. Дети Донбасса детям Карабаха" в Россотрудничестве.
© Sputnik / Евгений ОдиноковЗаместитель председателя Государственной Думы Анна Кузнецова на открытии выставки "Дети рисуют МИР. Дети Донбасса детям Карабаха" в Россотрудничестве.
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© Sputnik / Евгений Одиноков
Заместитель председателя Государственной Думы Анна Кузнецова на открытии выставки "Дети рисуют МИР. Дети Донбасса детям Карабаха" в Россотрудничестве.
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© Sputnik / Евгений Одиноков
Посетительница выставки "Дети рисуют МИР. Дети Донбасса детям Карабаха" в Россотрудничестве.
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© Sputnik / Евгений Одиноков
Посетитель выставки "Дети рисуют МИР. Дети Донбасса детям Карабаха" в Россотрудничестве.
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© Sputnik / Евгений Одиноков
Заместитель председателя Государственной Думы Анна Кузнецова на открытии выставки "Дети рисуют МИР. Дети Донбасса детям Карабаха" в Россотрудничестве.
Младшую дочь она рожала под обстрелом, даже на учет встала только за день до родов, потому что знала – в первую очередь бомбят детские поликлиники, больницы, детские сады и территории детских площадок. А близкая подруга Анны осталась дома, и потеряла сразу троих детей – во время обстрела спрятала их в ванной, но именно туда попал снаряд.
"И таких историй очень много. Мы детей отправляли в школу с бейджами, на которых была указана группа крови и фамилия, чтобы можно было помочь или опознать. И регулярно бывало, что отводишь ребенка в школу в 8, а в 9 бежишь за ним, потому что начинается обстрел. Дети все зеленые от страха по коридорам и под партами прячутся – никаких бомбоубежищ же не было. А больше 300 детей у нас остались инвалидами - без рук и ног", - говорит она. Добавляя, что всем им нужна реабилитация, потому что психика у них надломлена и искалечена.
Женщина вспоминает, что, когда были заключены первые Минские соглашения, люди поверили, что это конец войны, и вернулись в свои дома. Семья Тув тоже по новой завели коров и свиней, но потом обстрелы возобновились, а ее дом был разрушен до фундамента. Все, что происходило и до сих пор происходит у нее на родине, она называет настоящим геноцидом.
Выставка не про детей, а про ответственность взрослых
Первыми детские рисунки посмотрели руководитель Россотрудничества Евгений Примаков и заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова. Начиналась выставка в фойе и уходила в конференц-зал, где работы украшали все стены.
"Под каждым рисунком нужно сделать табличку, чтобы было видно, кто именно его нарисовал и откуда это ребенок родом. Потому что ребенок из Москвы и ребенок из Горловки об одном и том же говорят иначе", - отметил Примаков, рассматривая детские работы.
"Я считаю открытие выставки детских работ, которые стали жертвами политических интриг взрослых, важным и страшным событием. Это выставка не просто про художественные произведения, не просто про рисунки, это про ответственность взрослых, которые призваны защищать будущее своих детей. И про те обязанности, которые они не исполнили, которыми они злоупотребили", - сказала Анна Кузнецова.
Она обратила внимание на то, что, рассматривая рисунки, "мы видим, что дети мудрее взрослых". Они не рисуют свой город, свой дом, они рисуют планету, понимая, что мир в их доме зависит от мира на планете. "Мне бы хотелось, чтобы, путешествуя по нашей стране, по миру, это детские призывы в рисунках были услышаны", - заметила бывший Уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка.
Первая жертва войны – девочка по имени Виктория
Первой гражданской жертвой 44-дневной войны в Нагорном Карабахе стала 8-летняя девочка по имени Виктория из города Мартуни, рассказал советник министра иностранных дел непризнанной НКР Арсен Мелик-Шахназаров. Утром 27 сентября 2020 года ее родители Анаит и Игорь Геворкян проснулись от звука выстрелов, поняли, что началась война, и в суматохе не придали значение словам дочери, которая захотела посмотреть на птицу.
4 ноября 2020, 14:40
"А этой птицей оказался беспилотник. Именно на него побежала смотреть во двор девочка и тут прогремел взрыв. Выбежавшие следом за ней мама с младшим братом Арцвиком на руках получили осколочные ранения. Началась суматоха, паника. Девочка была вся в крови и еле дышала. Родители пытались дочку спасти, добрались до автобуса в надежде быстро доехать до ближайшей больницы, но в салоне Вика перестала дышать…", - рассказал трагедию одной армянской семьи Арсен Мелик-Шахназаров.
Спасти как можно больше детей
"Смысл сегодняшней выставки не просто в том, что картинки, нарисованные детьми Донбасса для детей Карабаха, повисят в здании Россотрудничества. Дело в истории детей, которые стоят за этими картинками, которые, к сожалению, видели и видят войну. Это не рисунки благополучных деток, которые находятся безопасности. Это что-то очень пережитое и то, что болит", – считает Евгений Примаков.
Он называет авторов выставленных работ не чужими детьми и говорит, что "мы, страна, общество не можем стоять в стороне, зная, что эти дети погибают, что их калечит нынешнее украинское государство".
"Поэтому эта акция не должна закончиться одной выставкой, а совместными усилиями - нашими, государства, общественности, неправительственных организаций, - мы должны остановить войну, спасти как можно больше детей. А желательно всех", - заключил глава Россотрудничества.
После открытия выставки в конференц-зале прошел круглый стол, на котором много говорилось о необходимости выработать механизмы и алгоритмы по обеспечению безопасности детей в зонах боевых действий, продумать программу физиологической реабилитации и психологической адаптации пострадавших детей, внедрить ее, и впредь обеспечивать безопасность детей в зонах конфликтов.
Также было решено устроить ответную акцию – посвятить рисунки детей Карабаха – детям Донбасса. А еще поступило предложение высадить в Ереване или Степанакерте "Аллею ангелов", собрав саженцы со всей планеты, и дать каждому дереву имя погибшего ребенка. Чтобы память о каждой загубленной жизни не стерлась с лица земли.