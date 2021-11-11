https://sputnik-abkhazia.ru/20211111/deti-donbassa--detyam-karabakha-v-moskve-otkrylas-vystavka-detskikh-risunkov-1036295732.html

"Дети Донбасса – детям Карабаха": в Москве открылась выставка детских рисунков

"Дети Донбасса – детям Карабаха": в Москве открылась выставка детских рисунков

В московском офисе Россотрудничества 11 ноября открылась необычная выставка под названием "Дети Донбасса – детям Карабаха", на которой говорили о войне, мечтая... 11.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-11T21:15+0300

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Алексей СтефановВыставка "Дети рисуют мир", открывшаяся в Россотрудничестве, направлена на поддержку детей Донбасса и Нагорного Карабаха. Ее цель - привлечь внимание мировой общественности к проблеме обеспечения безопасности детей в зонах боевых действий.В Донбассе дети гибли ежедневно"Я из Горловки Донецкой области, приехала поделиться личной историей. У меня двое из четырех детей погибли в ходе войны - две дочки. Старшую снаряд разорвал на две половины, сын, которому тогда было 2,5 года, получил инвалидность - тяжелейшие ранения глаз, лица, ожоги, осколочные ранения, а мне оторвало руку у него на глазах", - рассказала представитель вдов и матерей Донбасса Анна Тув, вспоминая тот день, когда снаряд попал в ее дом.Младшую дочь она рожала под обстрелом, даже на учет встала только за день до родов, потому что знала – в первую очередь бомбят детские поликлиники, больницы, детские сады и территории детских площадок. А близкая подруга Анны осталась дома, и потеряла сразу троих детей – во время обстрела спрятала их в ванной, но именно туда попал снаряд.Женщина вспоминает, что, когда были заключены первые Минские соглашения, люди поверили, что это конец войны, и вернулись в свои дома. Семья Тув тоже по новой завели коров и свиней, но потом обстрелы возобновились, а ее дом был разрушен до фундамента. Все, что происходило и до сих пор происходит у нее на родине, она называет настоящим геноцидом.Выставка не про детей, а про ответственность взрослыхПервыми детские рисунки посмотрели руководитель Россотрудничества Евгений Примаков и заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова. Начиналась выставка в фойе и уходила в конференц-зал, где работы украшали все стены."Под каждым рисунком нужно сделать табличку, чтобы было видно, кто именно его нарисовал и откуда это ребенок родом. Потому что ребенок из Москвы и ребенок из Горловки об одном и том же говорят иначе", - отметил Примаков, рассматривая детские работы.Она обратила внимание на то, что, рассматривая рисунки, "мы видим, что дети мудрее взрослых". Они не рисуют свой город, свой дом, они рисуют планету, понимая, что мир в их доме зависит от мира на планете. "Мне бы хотелось, чтобы, путешествуя по нашей стране, по миру, это детские призывы в рисунках были услышаны", - заметила бывший Уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка.Первая жертва войны – девочка по имени ВикторияПервой гражданской жертвой 44-дневной войны в Нагорном Карабахе стала 8-летняя девочка по имени Виктория из города Мартуни, рассказал советник министра иностранных дел непризнанной НКР Арсен Мелик-Шахназаров. Утром 27 сентября 2020 года ее родители Анаит и Игорь Геворкян проснулись от звука выстрелов, поняли, что началась война, и в суматохе не придали значение словам дочери, которая захотела посмотреть на птицу."А этой птицей оказался беспилотник. Именно на него побежала смотреть во двор девочка и тут прогремел взрыв. Выбежавшие следом за ней мама с младшим братом Арцвиком на руках получили осколочные ранения. Началась суматоха, паника. Девочка была вся в крови и еле дышала. Родители пытались дочку спасти, добрались до автобуса в надежде быстро доехать до ближайшей больницы, но в салоне Вика перестала дышать…", - рассказал трагедию одной армянской семьи Арсен Мелик-Шахназаров.Спасти как можно больше детей"Смысл сегодняшней выставки не просто в том, что картинки, нарисованные детьми Донбасса для детей Карабаха, повисят в здании Россотрудничества. Дело в истории детей, которые стоят за этими картинками, которые, к сожалению, видели и видят войну. Это не рисунки благополучных деток, которые находятся безопасности. Это что-то очень пережитое и то, что болит", – считает Евгений Примаков.Он называет авторов выставленных работ не чужими детьми и говорит, что "мы, страна, общество не можем стоять в стороне, зная, что эти дети погибают, что их калечит нынешнее украинское государство".После открытия выставки в конференц-зале прошел круглый стол, на котором много говорилось о необходимости выработать механизмы и алгоритмы по обеспечению безопасности детей в зонах боевых действий, продумать программу физиологической реабилитации и психологической адаптации пострадавших детей, внедрить ее, и впредь обеспечивать безопасность детей в зонах конфликтов.Также было решено устроить ответную акцию – посвятить рисунки детей Карабаха – детям Донбасса. А еще поступило предложение высадить в Ереване или Степанакерте "Аллею ангелов", собрав саженцы со всей планеты, и дать каждому дереву имя погибшего ребенка. Чтобы память о каждой загубленной жизни не стерлась с лица земли.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20210406/Pritchin-o-transportnom-koridore-cherez-Karabakh-vygodno-dlya-Armenii-i-Azerbaydzhana--1032163035.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20201104/Miru-interesen-ne-Karabakh-a-dengi-kak-vyzhivayut-pod-obstrelami-1031220910.html

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