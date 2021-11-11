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Два пациента с COVID-19 скончались в Абхазии
Два пациента с COVID-19 скончались в Абхазии
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 33013 человек. Зарегистрировано 482 летальных случая. Выздоровели 27699... 11.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-11T23:25+0300
2021-11-11T23:25+0300
2021-11-11T23:25+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
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СУХУМ, 11 ноя - Sputnik. Два пациента с коронавирусной инфекцией умерли в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 107 человек из 443 протестированных в Абхазии. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 72 пациента, в тяжелом состоянии 24 человека, состояние здоровья 48 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 37 пациентов, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 21, в Гагрской ЦРБ – 21, 4 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 13 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 109 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья.
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MIA „Rosiya Segodnya“
медицина, абхазия
Два пациента с COVID-19 скончались в Абхазии
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 33013 человек. Зарегистрировано 482 летальных случая. Выздоровели 27699 человек.
СУХУМ, 11 ноя - Sputnik. Два пациента с коронавирусной инфекцией умерли в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.
Мужчина 71 года скончался в Гудаутской ЦРБ, в российском военном госпитале умер мужчина 1962 года рождения.
Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 107 человек из 443 протестированных в Абхазии.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 72 пациента, в тяжелом состоянии 24 человека, состояние здоровья 48 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 37 пациентов, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 21, в Гагрской ЦРБ – 21, 4 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 13 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 109 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья.