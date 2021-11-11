https://sputnik-abkhazia.ru/20211111/dva-patsienta-s-covid-19-skonchalis-v-abkhazii-1036296709.html

Два пациента с COVID-19 скончались в Абхазии

Два пациента с COVID-19 скончались в Абхазии

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 33013 человек. Зарегистрировано 482 летальных случая. Выздоровели 27699... 11.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-11T23:25+0300

2021-11-11T23:25+0300

2021-11-11T23:25+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

медицина

абхазия

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СУХУМ, 11 ноя - Sputnik. Два пациента с коронавирусной инфекцией умерли в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 107 человек из 443 протестированных в Абхазии. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 72 пациента, в тяжелом состоянии 24 человека, состояние здоровья 48 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 37 пациентов, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 21, в Гагрской ЦРБ – 21, 4 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 13 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 109 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья.

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медицина, абхазия