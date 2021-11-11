https://sputnik-abkhazia.ru/20211111/fsb-raskryla-dokumenty-o-podgotovke-yaponiey-napadeniya-na-sssr-1036281528.html

ФСБ раскрыла документы о подготовке Японией нападения на СССР

ФСБ раскрыла документы о подготовке Японией нападения на СССР

Документы входят в состав "Особой папки" советской военной контрразведки Смерш, хранящейся в Центральном архиве на Лубянке. 11.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-11T12:35+0300

2021-11-11T12:35+0300

2021-11-11T13:23+0300

россия

япония

ссср

фсб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/0b/1036280007_0:168:3000:1856_1920x0_80_0_0_aacd8a33ea7443e283c14bc015a7f49c.jpg

СУХУМ, 11 ноя – Sputnik. Федеральная служба безопасности России опубликовала сверхсекретные документы, рассказывающие о подготовке Японии к нападению на СССР во время Второй мировой войны.ФСБ представила протоколы допросов шести высокопоставленных японских военных преступников, рассказавших о планах Японии начать войну против Советского Союза. Советской контрразведке Смерш удалось арестовать бывшего заместителя военного министра Японии генерал-лейтенанта Киедзи Томинагу; бывшего начальника штаба Квантунской армии и начальника центрального штаба японо-маньчжурской правительственной организации "Кио-Ва-Кай" генерал-лейтенанта Мицухару Миякэ; экс-начальника центральной Японской военной миссии в Харбине генерал-майора Шуна Акикусу; бывшего начальника разведывательного отдела штаба Квантунской армии полковника Сабуро Асаду; экс-командующего обороной Квантунского укрепленного района генерал-лейтенанта Кендзо Янагиту; бывшего начальника Главного полицейского управления Маньчжоу-Го Тосио Хосико."Томинага, Миякэ, Янагита, Акикуса, Асада и Хосико дали показания о том, что японское правительство на протяжении многих лет готовило войну против Советского Союза. В 1941 году, по сговору с германским правительством, японцы усилили подготовку к войне, и с этой целью японский Генеральный штаб, аналогично плану "Барбаросса", разработал свой план нападения на СССР, носивший условное название "Кантокуэн", что в переводе означает "особые маневры Квантунской армии", — писал начальник Главного управления контрразведки Смерш генерал-полковник Виктор Абакумов в докладной записке советскому правительству 13 февраля 1946 года.Каждый из этой шестерки проходил по отдельному уголовному делу, расследованием которых занимались органы государственной безопасности СССР.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210816/FSB-rassekretila-dokumenty-o-planakh-Yaponii-primenit-biooruzhie-v-1944-godu-1033043260.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210808/FSB-Rossii-rassekretila-dokazatelstva-podgotovki-Yaponii-k-voyne-s-SSSR-1032998502.html

россия

япония

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, япония, ссср, фсб