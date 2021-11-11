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https://sputnik-abkhazia.ru/20211111/fsb-raskryla-dokumenty-o-podgotovke-yaponiey-napadeniya-na-sssr-1036281528.html
ФСБ раскрыла документы о подготовке Японией нападения на СССР
ФСБ раскрыла документы о подготовке Японией нападения на СССР
Документы входят в состав "Особой папки" советской военной контрразведки Смерш, хранящейся в Центральном архиве на Лубянке. 11.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-11T12:35+0300
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СУХУМ, 11 ноя – Sputnik. Федеральная служба безопасности России опубликовала сверхсекретные документы, рассказывающие о подготовке Японии к нападению на СССР во время Второй мировой войны.ФСБ представила протоколы допросов шести высокопоставленных японских военных преступников, рассказавших о планах Японии начать войну против Советского Союза. Советской контрразведке Смерш удалось арестовать бывшего заместителя военного министра Японии генерал-лейтенанта Киедзи Томинагу; бывшего начальника штаба Квантунской армии и начальника центрального штаба японо-маньчжурской правительственной организации "Кио-Ва-Кай" генерал-лейтенанта Мицухару Миякэ; экс-начальника центральной Японской военной миссии в Харбине генерал-майора Шуна Акикусу; бывшего начальника разведывательного отдела штаба Квантунской армии полковника Сабуро Асаду; экс-командующего обороной Квантунского укрепленного района генерал-лейтенанта Кендзо Янагиту; бывшего начальника Главного полицейского управления Маньчжоу-Го Тосио Хосико."Томинага, Миякэ, Янагита, Акикуса, Асада и Хосико дали показания о том, что японское правительство на протяжении многих лет готовило войну против Советского Союза. В 1941 году, по сговору с германским правительством, японцы усилили подготовку к войне, и с этой целью японский Генеральный штаб, аналогично плану "Барбаросса", разработал свой план нападения на СССР, носивший условное название "Кантокуэн", что в переводе означает "особые маневры Квантунской армии", — писал начальник Главного управления контрразведки Смерш генерал-полковник Виктор Абакумов в докладной записке советскому правительству 13 февраля 1946 года.Каждый из этой шестерки проходил по отдельному уголовному делу, расследованием которых занимались органы государственной безопасности СССР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210816/FSB-rassekretila-dokumenty-o-planakh-Yaponii-primenit-biooruzhie-v-1944-godu-1033043260.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210808/FSB-Rossii-rassekretila-dokazatelstva-podgotovki-Yaponii-k-voyne-s-SSSR-1032998502.html
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ФСБ раскрыла документы о подготовке Японией нападения на СССР

12:35 11.11.2021 (обновлено: 13:23 11.11.2021)
© Sputnik / Георгий ХомзорЯпонские самолеты на аэродроме во время второй мировой войны.
Японские самолеты на аэродроме во время второй мировой войны. - Sputnik Абхазия, 1920, 11.11.2021
© Sputnik / Георгий Хомзор
Документы входят в состав "Особой папки" советской военной контрразведки Смерш, хранящейся в Центральном архиве на Лубянке.
СУХУМ, 11 ноя – Sputnik. Федеральная служба безопасности России опубликовала сверхсекретные документы, рассказывающие о подготовке Японии к нападению на СССР во время Второй мировой войны.
Территория, где работал отряд 731. Репродукция фотографии из документальной книги японского писателя Сэйити Моримуры Кухня дьявола. - Sputnik Абхазия, 1920, 16.08.2021
ФСБ рассекретила документы о планах Японии применить биооружие в 1944 году
16 августа, 09:05
ФСБ представила протоколы допросов шести высокопоставленных японских военных преступников, рассказавших о планах Японии начать войну против Советского Союза.
Советской контрразведке Смерш удалось арестовать бывшего заместителя военного министра Японии генерал-лейтенанта Киедзи Томинагу; бывшего начальника штаба Квантунской армии и начальника центрального штаба японо-маньчжурской правительственной организации "Кио-Ва-Кай" генерал-лейтенанта Мицухару Миякэ; экс-начальника центральной Японской военной миссии в Харбине генерал-майора Шуна Акикусу; бывшего начальника разведывательного отдела штаба Квантунской армии полковника Сабуро Асаду; экс-командующего обороной Квантунского укрепленного района генерал-лейтенанта Кендзо Янагиту; бывшего начальника Главного полицейского управления Маньчжоу-Го Тосио Хосико.
Советско-японская война (9 августа - 3 сентября 1945 года). 2-й Дальневосточный фронт. Японская артиллерия, захваченная советскими войсками. - Sputnik Абхазия, 1920, 08.08.2021
ФСБ России рассекретила доказательства подготовки Японии к войне с СССР
8 августа, 11:07
"Томинага, Миякэ, Янагита, Акикуса, Асада и Хосико дали показания о том, что японское правительство на протяжении многих лет готовило войну против Советского Союза. В 1941 году, по сговору с германским правительством, японцы усилили подготовку к войне, и с этой целью японский Генеральный штаб, аналогично плану "Барбаросса", разработал свой план нападения на СССР, носивший условное название "Кантокуэн", что в переводе означает "особые маневры Квантунской армии", — писал начальник Главного управления контрразведки Смерш генерал-полковник Виктор Абакумов в докладной записке советскому правительству 13 февраля 1946 года.
Особым разделом "Кантокуэн", как показал Асада, "предусматривалось с началом войны Японии против Советского Союза проведение в широком масштабе террора и диверсий, в том числе бактериологической, в расположении войск Красной армии", указывал Абакумов.
Каждый из этой шестерки проходил по отдельному уголовному делу, расследованием которых занимались органы государственной безопасности СССР.
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