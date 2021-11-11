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Глава МЧС Абхазии Лев Квициния рассказал о работе ведомства
Глава МЧС Абхазии Лев Квициния рассказал о работе ведомства
С какими проблемами сталкиваются сотрудники МСЧ Абхазии? Что осложняет их работу? И какие меры надо принять, чтоб повысить ответственность туристов и... 11.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-11T18:32+0300
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На эти и другие вопросы ответил министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния.
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Глава МЧС Абхазии Лев Квициния рассказал о работе ведомства
18:32 11.11.2021 (обновлено: 20:06 11.11.2021)
С какими проблемами сталкиваются сотрудники МСЧ Абхазии? Что осложняет их работу? И какие меры надо принять, чтоб повысить ответственность туристов и минимизировать количество несчастных случаев?
На эти и другие вопросы ответил министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния.