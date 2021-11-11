https://sputnik-abkhazia.ru/20211111/glava-mchs-abkhazii-lev-kvitsiniya-rasskazal-o-rabote-vedostva-1036289752.html

Глава МЧС Абхазии Лев Квициния рассказал о работе ведомства

Глава МЧС Абхазии Лев Квициния рассказал о работе ведомства

С какими проблемами сталкиваются сотрудники МСЧ Абхазии? Что осложняет их работу? И какие меры надо принять, чтоб повысить ответственность туристов и... 11.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-11T18:32+0300

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На эти и другие вопросы ответил министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния.

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