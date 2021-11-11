https://sputnik-abkhazia.ru/20211111/kak-rossiyskie-bombardirovschiki-patrulirovali-vozdushnoe-prostranstvo-belarusi-1036286630.html

Как российские бомбардировщики патрулировали воздушное пространство Беларуси

Как российские бомбардировщики патрулировали воздушное пространство Беларуси

Российские бомбардировщики выполнили патрулирование в воздушном пространстве Беларуси. 11.11.2021, Sputnik Абхазия

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Два самолета Ту-22М3 отрабатывали взаимодействие с наземными пунктами управления. В тренировке участвовали военные обеих стран. Они также проверяли действия расчетов, которые выполняли задачи боевого дежурства единой системы ПВО Союзного государства. Видео полетов бомбардировщиков опубликовало Минобороны России, а Sputnik отобрал для вас самые эффектные кадры.

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видео, белоруссия, министерство обороны рф, мультимедиа, видео