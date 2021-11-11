https://sputnik-abkhazia.ru/20211111/kvitsiniya-professiya-spasatelya-nastolko-slozhna-chto-ne-mozhem-predstavit-s-chem-stolknemsya-1036277731.html

Квициния: профессия спасателя настолько сложна, что не можем представить, с чем столкнемся

Квициния: профессия спасателя настолько сложна, что не можем представить, с чем столкнемся

С какими проблемами сталкивается спасательное ведомство Абхазии, какие расходы несет, спасая туристов, и что необходимо сделать, чтоб повысить ответственность... 11.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-11T13:08+0300

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радио

гражданин и начальник

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Гражданин и начальник: Квициния об актуальных вопросах спасательного ведомства страны Гражданин и начальник: Квициния об актуальных вопросах спасательного ведомства страны

Профессия спасателя настолько сложна, что мы даже не можем представить, с чем столкнемся, однако основная проблема для спасателей – туристы, которые не регистрирует свои маршруты, отметил Квициния в беседе на радио."Очень многое зависит от самих отдыхающих. Мы, как молодое государство, заинтересованы в большом потоке туристов, но растет нагрузка и на ведомство. Мы уже обратились к главе государства с письмом, чтоб решить проблему ответственности туриста. В первую очередь надо обязать туриста не нарушать правила. Юристы прорабатывают этот вопрос", – отметил Квициния.Глава МСЧ рассказал, что ведомство несет большие расходы при поиске в горах, приходится совершать долгие облеты и привлечено большое количество спасателей, отметил Квициния."Чтобы российские коллеги принимали участие в спасательных операциях в Абхазии, необходимо проработать вопросы беспрепятственного прохождения границы. В ближайшее время мы подпишем соглашение, и помощь будут приходить гораздо раньше", – сказал Квициния.Министр по чрезвычайным ситуациям оценил материально-техническую базу ведомства, рассказал и о кадровом обеспечении.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

гражданин и начальник, аудио