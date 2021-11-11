https://sputnik-abkhazia.ru/20211111/kvitsiniya-professiya-spasatelya-nastolko-slozhna-chto-ne-mozhem-predstavit-s-chem-stolknemsya-1036277731.html
Квициния: профессия спасателя настолько сложна, что не можем представить, с чем столкнемся
Квициния: профессия спасателя настолько сложна, что не можем представить, с чем столкнемся
С какими проблемами сталкивается спасательное ведомство Абхазии, какие расходы несет, спасая туристов, и что необходимо сделать, чтоб повысить ответственность... 11.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-11T13:08+0300
2021-11-11T13:08+0300
2021-11-11T13:12+0300
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гражданин и начальник
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Гражданин и начальник: Квициния об актуальных вопросах спасательного ведомства страны
Гражданин и начальник: Квициния об актуальных вопросах спасательного ведомства страны
Профессия спасателя настолько сложна, что мы даже не можем представить, с чем столкнемся, однако основная проблема для спасателей – туристы, которые не регистрирует свои маршруты, отметил Квициния в беседе на радио."Очень многое зависит от самих отдыхающих. Мы, как молодое государство, заинтересованы в большом потоке туристов, но растет нагрузка и на ведомство. Мы уже обратились к главе государства с письмом, чтоб решить проблему ответственности туриста. В первую очередь надо обязать туриста не нарушать правила. Юристы прорабатывают этот вопрос", – отметил Квициния.Глава МСЧ рассказал, что ведомство несет большие расходы при поиске в горах, приходится совершать долгие облеты и привлечено большое количество спасателей, отметил Квициния."Чтобы российские коллеги принимали участие в спасательных операциях в Абхазии, необходимо проработать вопросы беспрепятственного прохождения границы. В ближайшее время мы подпишем соглашение, и помощь будут приходить гораздо раньше", – сказал Квициния.Министр по чрезвычайным ситуациям оценил материально-техническую базу ведомства, рассказал и о кадровом обеспечении.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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гражданин и начальник, аудио
Квициния: профессия спасателя настолько сложна, что не можем представить, с чем столкнемся
13:08 11.11.2021 (обновлено: 13:12 11.11.2021)
С какими проблемами сталкивается спасательное ведомство Абхазии, какие расходы несет, спасая туристов, и что необходимо сделать, чтоб повысить ответственность туристов, в эфире радио Sputnik рассказал, министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния.
Профессия спасателя настолько сложна, что мы даже не можем представить, с чем столкнемся, однако основная проблема для спасателей – туристы, которые не регистрирует свои маршруты, отметил Квициния в беседе на радио.
"Очень многое зависит от самих отдыхающих. Мы, как молодое государство, заинтересованы в большом потоке туристов, но растет нагрузка и на ведомство. Мы уже обратились к главе государства с письмом, чтоб решить проблему ответственности туриста. В первую очередь надо обязать туриста не нарушать правила. Юристы прорабатывают этот вопрос", – отметил Квициния.
Глава МСЧ рассказал, что ведомство несет большие расходы при поиске в горах, приходится совершать долгие облеты и привлечено большое количество спасателей, отметил Квициния.
"Чтобы российские коллеги принимали участие в спасательных операциях в Абхазии, необходимо проработать вопросы беспрепятственного прохождения границы. В ближайшее время мы подпишем соглашение, и помощь будут приходить гораздо раньше", – сказал Квициния.
Министр по чрезвычайным ситуациям оценил материально-техническую базу ведомства, рассказал и о кадровом обеспечении.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.