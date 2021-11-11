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Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20211111/ogranicheniya-na-podachu-elektroenergii-mogut-vvesti-na-vl-achguara-1036292718.html
Ограничения на подачу электроэнергии могут ввести на ВЛ "Ачгуара"
Ограничения на подачу электроэнергии могут ввести на ВЛ "Ачгуара"
С 28 октября в восточной части Абхазии и части Сухума действует график веерных отключений в связи с недопустимыми нагрузками на ВЛ-110 "Шешелети-1". 11.11.2021, Sputnik Абхазия
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в абхазии
проблемы энергетической отрасли в абхазии
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СУХУМ, 11 ноя - Sputnik. Вынужденные ограничения на ВЛ-220 "Ачгуара" будут вводиться в случае повышения нагрузок до пиковых величин, сообщило "Черноморэнерго". Отмечается, что ввиду понижения температуры воздуха нагрузки на линию увеличились.Из-за возросшей нагрузки на ВЛ "Шешелети-1" в Очамчырском, Гулрыпшском и восточной части Сухумского районов, также в центральной и восточной части Сухума уже действуют ограничения на подачу электроэнергии по одному часу, согласно графику отключений.
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проблемы энергетической отрасли в абхазии

Ограничения на подачу электроэнергии могут ввести на ВЛ "Ачгуара"

19:27 11.11.2021
© Sputnik / Томас ТхайцукРемонтно-восстановительные работы на подстанции "Сухум-1"
Ремонтно-восстановительные работы на подстанции Сухум-1 - Sputnik Абхазия, 1920, 11.11.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
С 28 октября в восточной части Абхазии и части Сухума действует график веерных отключений в связи с недопустимыми нагрузками на ВЛ-110 "Шешелети-1".
СУХУМ, 11 ноя - Sputnik. Вынужденные ограничения на ВЛ-220 "Ачгуара" будут вводиться в случае повышения нагрузок до пиковых величин, сообщило "Черноморэнерго".
Отмечается, что ввиду понижения температуры воздуха нагрузки на линию увеличились.
Из-за возросшей нагрузки на ВЛ "Шешелети-1" в Очамчырском, Гулрыпшском и восточной части Сухумского районов, также в центральной и восточной части Сухума уже действуют ограничения на подачу электроэнергии по одному часу, согласно графику отключений.
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