https://sputnik-abkhazia.ru/20211111/ogranicheniya-na-podachu-elektroenergii-mogut-vvesti-na-vl-achguara-1036292718.html

Ограничения на подачу электроэнергии могут ввести на ВЛ "Ачгуара"

Ограничения на подачу электроэнергии могут ввести на ВЛ "Ачгуара"

С 28 октября в восточной части Абхазии и части Сухума действует график веерных отключений в связи с недопустимыми нагрузками на ВЛ-110 "Шешелети-1". 11.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-11T19:27+0300

2021-11-11T19:27+0300

2021-11-11T19:27+0300

в абхазии

проблемы энергетической отрасли в абхазии

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СУХУМ, 11 ноя - Sputnik. Вынужденные ограничения на ВЛ-220 "Ачгуара" будут вводиться в случае повышения нагрузок до пиковых величин, сообщило "Черноморэнерго". Отмечается, что ввиду понижения температуры воздуха нагрузки на линию увеличились.Из-за возросшей нагрузки на ВЛ "Шешелети-1" в Очамчырском, Гулрыпшском и восточной части Сухумского районов, также в центральной и восточной части Сухума уже действуют ограничения на подачу электроэнергии по одному часу, согласно графику отключений.

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2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

проблемы энергетической отрасли в абхазии