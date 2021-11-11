https://sputnik-abkhazia.ru/20211111/politolog-prokommentiroval-vyskazyvanie-prezidenta-abkhazii-o-dialoge-s-gruziey--1036287566.html

Политолог прокомментировал высказывание президента Абхазии о диалоге с Грузией

Политолог прокомментировал высказывание президента Абхазии о диалоге с Грузией

Президент Абхазии назвал условие налаживания отношений с Грузией. Политолог Николай Трапш рассказал Sputnik, возможно ли выполнение этого условия на... 11.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-11T16:08+0300

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Политолог прокомментировал высказывание президента Абхазии о диалоге с Грузией Политолог прокомментировал высказывание президента Абхазии о диалоге с Грузией

Президент Абхазии Аслан Бжания принял постоянного Координатора ООН в Грузии Сабину Махль и советника по правовым вопросам УВКБ ООН Марию Волошкевич, сообщается на сайте главы государства.Глава государства затронул и тему взаимоотношений Абхазии и Грузии. Он подчеркнул, что Абхазия выступает за налаживание нормальных, цивилизованных отношений между двумя соседними странами, но это возможно лишь при условии признания Грузией независимости и государственного суверенитета Абхазии.Высказывание президента Абхазии, по мнению политолога Николая Трапш, показывает готовность выстраивать цивилизованные отношения с Грузией, и главное обязательное условие Абхазии, что диалог ведут два независимых государства, которые осуществляют постконфликтное урегулирование, в противном же случае он утрачивает смысл."Это заявление о том, что Абхазия к диалогу готова, но это не означает, что на условиях, которые может предлагать Грузия сегодня. Мне кажется, что в данном случае это важный дипломатический инструмент с учетом продолжающихся международных консультаций, которые определяют позицию Абхазии. Мы открыты к диалогу, но не готовы к разговору с позиции силы или с позиции тех условий, которые не приемлемы для независимого государства. Но в то же время констатировать, что мы бесконечно будем находиться в состоянии войны – это неконструктивно и не показывает мировому сообществу, что мы готовы к цивилизованным формам взаимодействия", – сказал Трапш.Подробности в аудиофайле.Российская Федерация признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии 26 августа 2008 года, после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала. В ответ Тбилиси разорвал дипотношения с Москвой.В России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.

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