https://sputnik-abkhazia.ru/20211111/problemy-energetiki-abkhazii-obsudili-na-zasedanii-parlamentskogo-komiteta-1036289508.html

Проблемы энергетики Абхазии обсудили на заседании парламентского комитета

Проблемы энергетики Абхазии обсудили на заседании парламентского комитета

В Народном Собрании Абхазии прошло закрытое заседание комитета по экономической политике и реформам с участием представителей "Черноморэнерго". 11.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-11T19:00+0300

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в абхазии

парламент абхазии

проблемы энергетической отрасли в абхазии

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Главная тема – энергокризис, использование бюджетных средств на приобретение приборов учета и электроснабжение республики в зимний период.О том, почему депутаты Парламента инициировали проверку Генпрокуратурой нецелевого использования средств для приобретения счетчиков, как Абхазия будет получать электричество в зимний период и когда настанет дефицит электроэнергии, читайте в материале Sputnik.Сария Кварацхелия, SputnikОдной из главных тем, которые обсуждали на закрытом заседании комитета по экономической политике и реформам с участием представителей "Черноморэнерго", стало использование бюджетных средств для приобретения приборов учета. Еще при формировании бюджета на 2021 год Парламент республики направил 100 миллионов рублей на установку счетчиков. По мнению депутатов, это позволило бы вести учет, контроль и экономию электроэнергии.Но уже в августе руководство Минэкономики и "Черноморэнерго" обратились в Народное Собрание с просьбой перераспределить эти деньги на более актуальные нужды отрасли. В частности, Минэкономики и "Черноморэнерго" просили перенаправить средства, выделенные на замену приборов учета на подстанциях для организации корректной системы техконтроля нагрузок, на финансирование работ по капитальному ремонту ВЛ-220 "Ачгуара", восстановление поврежденного в результате стихийного бедствия ВЛ "Салхино", приобретение двух трансформаторов для Очамчыра-тяга, где произошел пожар, устранение последствий стихии и в целом на приобретение материалов и оборудования для обеспечения запаса на перспективу.Тогда в Парламенте прошло заседание комитета по бюджету. Но к единому мнению депутаты не пришли – часть была за перераспределение средств, часть – против. Но вопрос так и не был выдвинут на голосование.На закрытом заседании 10 ноября депутаты Парламента инициировали прокурорскую проверку по целевому использованию бюджетных средств, выделенных на установку приборов учета. "Когда мы принимали бюджет на 2021 год, 100 миллионов рублей было отпущено "Черноморэнерго" именно на установку приборов учета. Когда у нас будут полные данные, мы можем сказать, целевое это использование средств или нет. Часть денег ушла на ремонт линии электропередач. На Псоу столбы повалило, часть денег ушла на проведение необходимых мероприятий. Генеральная прокуратура должна провести проверку в течение месяца", – отметил председатель комитета по экономической политике и реформам Александр Цишба.Натали Смыр же считает, что инициированная проверка преждевременна, и депутаты должны были дождаться, пока отчет по расходной части бюджета не поступит к ним."Вообще система устроена следующим образом – когда принимается бюджет и выделяются ассигнования, средства были использованы эффективно или нет, будет понятно уже в следующем году, когда придет исполнение расходной части бюджета. И есть неэффективное или нецелевое использование бюджетных средств, мы увидим только в следующем году. Конечно, мы можем запросить проверку. Но я считаю, что вмешиваться в деятельность исполнительной власти нельзя. Мы ж не можем, как дамоклов меч, висеть над всеми РУПами и МУПами. Отчет нам даст Контрольная палата, которая проверит целевое использование данных средств, тогда Парламент имеет право реагировать на эту ситуацию. Парламентский контроль никто не отменял, но это будет видно в 2022 году. Сегодня итоги мы не можем видеть, – поясняет она.Дефицит впередиДругой вопрос, который обсудили на закрытом заседании, – энергоснабжение в зимний период. По словам Александра Цишба, предварительно Абхазия уже потребила 37 из 40 процентов от выработки ИнгурГЭС, которые отведены для питания республики. И в скором времени страну ждет острый энергодефицит."Это потребление с апреля месяца. Можете представить, какое огромное потребление. В первую очередь это связано с деятельностью по добыче криптовалюты. Будет энергодефицит, мы можем вступить в серьезную кризисную фазу. Энергокризис может настигнуть нас в момент, когда будут сильные холода. Надо срочно снижать потребление электроэнергии. Мы превысили показатели и 2020 и 2019 годов. Придется, наверное, веерные отключения делать. Надо как-то экономить. Или провести переговоры о перетоке с Российской Федерацией. Переговоры с Россией ведутся, но когда будет переток и в каком количестве, пока неизвестно. В прошлом году во время ремонта деривационного тоннеля наша страна запрашивала 700 миллионов киловатт-часов, фактически мы потребили миллиард киловатт-часов", – отмечает депутат.Депутаты обсудили пути выхода из энергокризиса. Запросили у "Черноморэнерго" список необходимых мероприятий по реконструкции и ремонту линий.Интересовал парламентариев и вопрос ремонта линии "Ачгуара". Депутат добавил, что пока приступить к основным работам не получается, для этого необходимо обесточить линию. Ремонт "Ачгуара" возможно будет продолжить после начала перетока электроэнергии из России.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210811/Parlament-rassmotrit-vozmozhnost-izmeneniya-raskhodov-na-nuzhdy-Chernomorenergo--1033015161.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211009/Veer-i-obespechenie-elektroenergiey-intervyu-glavy-Chernomorenergo-1033379509.html

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парламент абхазии, проблемы энергетической отрасли в абхазии