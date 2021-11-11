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Проект закона о признании Абхазии и Южной Осетии не поступал в Парламент Беларуси
Проект закона о признании Абхазии и Южной Осетии не поступал в Парламент Беларуси
Накануне в неофициальных источниках появилась информация о том, что в Белорусский парламент внесен проект заявления о признании независимости Абхазии и Южной... 11.11.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 11 ноя – Sputnik. Проект закона о признании Южной Осетии и Абхазии в Белорусский парламент не поступал, заявили Sputnik Беларусь в Секретариате нижней палаты парламента."Такого документа у нас нет. Этот вопрос вообще не является объектом законодательного регулирования", – отметили в Секретариате.Ранее в соцсетях и неофициальных источниках появилась информация, что проект закона о признании Южной Осетии и Абхазии поступил в Парламент Беларуси. Независимость Абхазии и Южной Осетии 26 августа 2008 года признала Россия. В настоящее время независимость Республики Абхазия, помимо России, признана Никарагуа, Венесуэлой, Науру, Вануату, Тувалу и Сирией.
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белоруссия, россия, признание

Проект закона о признании Абхазии и Южной Осетии не поступал в Парламент Беларуси

11:10 11.11.2021 (обновлено: 11:21 11.11.2021)
© AFP 2021 / SERGEI GAPONЖенщина проходит мимо здания правительства в центре Минска
Женщина проходит мимо здания правительства в центре Минска - Sputnik Абхазия, 1920, 11.11.2021
© AFP 2021 / SERGEI GAPON
Накануне в неофициальных источниках появилась информация о том, что в Белорусский парламент внесен проект заявления о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.
СУХУМ, 11 ноя – Sputnik. Проект закона о признании Южной Осетии и Абхазии в Белорусский парламент не поступал, заявили Sputnik Беларусь в Секретариате нижней палаты парламента.
"Такого документа у нас нет. Этот вопрос вообще не является объектом законодательного регулирования", – отметили в Секретариате.
Ранее в соцсетях и неофициальных источниках появилась информация, что проект закона о признании Южной Осетии и Абхазии поступил в Парламент Беларуси.
Независимость Абхазии и Южной Осетии 26 августа 2008 года признала Россия. В настоящее время независимость Республики Абхазия, помимо России, признана Никарагуа, Венесуэлой, Науру, Вануату, Тувалу и Сирией.
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