https://sputnik-abkhazia.ru/20211111/proekt-zakona-o-priznanii-abkhazii-i-yuzhnoy-osetii-ne-postupal-v-parlament-belarusi-1036279523.html

Проект закона о признании Абхазии и Южной Осетии не поступал в Парламент Беларуси

Проект закона о признании Абхазии и Южной Осетии не поступал в Парламент Беларуси

Накануне в неофициальных источниках появилась информация о том, что в Белорусский парламент внесен проект заявления о признании независимости Абхазии и Южной... 11.11.2021, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 11 ноя – Sputnik. Проект закона о признании Южной Осетии и Абхазии в Белорусский парламент не поступал, заявили Sputnik Беларусь в Секретариате нижней палаты парламента."Такого документа у нас нет. Этот вопрос вообще не является объектом законодательного регулирования", – отметили в Секретариате.Ранее в соцсетях и неофициальных источниках появилась информация, что проект закона о признании Южной Осетии и Абхазии поступил в Парламент Беларуси. Независимость Абхазии и Южной Осетии 26 августа 2008 года признала Россия. В настоящее время независимость Республики Абхазия, помимо России, признана Никарагуа, Венесуэлой, Науру, Вануату, Тувалу и Сирией.

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