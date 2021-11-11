Рулетенбург в Сухуме: "Игрок" Достоевского на сцене РУСДРАМа

Весь мир отмечает 200-летний юбилей со дня рождения Федора Михайловича Достоевского. Три года назад в Государственном Русском драматическом театре имени Искандера ставили спектакль по одноименному роману Достоевского "Игрок". Спектакль без декораций. Вместо них – пустая сцена, которую обильно оснастили световой партитурой. Молодые актеры-выпускники Театрального института имени Бориса Щукина вместе с виртуозами РУСДРАМа удивляли абхазского зрителя чувствами и эмоциями.На помощь актерам пришли солисты Государственной капеллы, которые исполнили "Реквием" Моцарта.
Премьера спектакля "Игрок" по роману Федора Достоевского состоялась в марте 2018 года в Русском драматическом театре имени Искандера.
Весь мир отмечает 200-летний юбилей со дня рождения Федора Михайловича Достоевского.
Три года назад в Государственном Русском драматическом театре имени Искандера ставили спектакль по одноименному роману Достоевского "Игрок".
Спектакль без декораций. Вместо них – пустая сцена, которую обильно оснастили световой партитурой. Молодые актеры-выпускники Театрального института имени Бориса Щукина вместе с виртуозами РУСДРАМа удивляли абхазского зрителя чувствами и эмоциями.
На помощь актерам пришли солисты Государственной капеллы, которые исполнили "Реквием" Моцарта.