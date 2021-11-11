https://sputnik-abkhazia.ru/20211111/ruletenburg-v-sukhume-igrok-dostoevskogo-na-stsene-rusdrama-1036278991.html

Рулетенбург в Сухуме: "Игрок" Достоевского на сцене РУСДРАМа

Рулетенбург в Сухуме: "Игрок" Достоевского на сцене РУСДРАМа

Премьера спектакля "Игрок" по роману Федора Достоевского состоялась в марте 2018 года в Русском драматическом театре имени Искандера. 11.11.2021, Sputnik Абхазия

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в абхазии

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мультимедиа

федор достоевский

русдрам

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Весь мир отмечает 200-летний юбилей со дня рождения Федора Михайловича Достоевского. Три года назад в Государственном Русском драматическом театре имени Искандера ставили спектакль по одноименному роману Достоевского "Игрок". Спектакль без декораций. Вместо них – пустая сцена, которую обильно оснастили световой партитурой. Молодые актеры-выпускники Театрального института имени Бориса Щукина вместе с виртуозами РУСДРАМа удивляли абхазского зрителя чувствами и эмоциями.На помощь актерам пришли солисты Государственной капеллы, которые исполнили "Реквием" Моцарта.

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