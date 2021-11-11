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Рулетенбург в Сухуме: "Игрок" Достоевского на сцене РУСДРАМа
Рулетенбург в Сухуме: "Игрок" Достоевского на сцене РУСДРАМа
Премьера спектакля "Игрок" по роману Федора Достоевского состоялась в марте 2018 года в Русском драматическом театре имени Искандера. 11.11.2021, Sputnik Абхазия
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Весь мир отмечает 200-летний юбилей со дня рождения Федора Михайловича Достоевского. Три года назад в Государственном Русском драматическом театре имени Искандера ставили спектакль по одноименному роману Достоевского "Игрок". Спектакль без декораций. Вместо них – пустая сцена, которую обильно оснастили световой партитурой. Молодые актеры-выпускники Театрального института имени Бориса Щукина вместе с виртуозами РУСДРАМа удивляли абхазского зрителя чувствами и эмоциями.На помощь актерам пришли солисты Государственной капеллы, которые исполнили "Реквием" Моцарта.
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фото , мультимедиа, фото, федор достоевский, русдрам

Рулетенбург в Сухуме: "Игрок" Достоевского на сцене РУСДРАМа

14:20 11.11.2021 (обновлено: 14:27 11.11.2021)
Премьера спектакля "Игрок" по роману Федора Достоевского состоялась в марте 2018 года в Русском драматическом театре имени Искандера.
Весь мир отмечает 200-летний юбилей со дня рождения Федора Михайловича Достоевского.
Три года назад в Государственном Русском драматическом театре имени Искандера ставили спектакль по одноименному роману Достоевского "Игрок".
Спектакль без декораций. Вместо них – пустая сцена, которую обильно оснастили световой партитурой. Молодые актеры-выпускники Театрального института имени Бориса Щукина вместе с виртуозами РУСДРАМа удивляли абхазского зрителя чувствами и эмоциями.
На помощь актерам пришли солисты Государственной капеллы, которые исполнили "Реквием" Моцарта.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Премьера спектакля "Игрок" в РУСДРАМе в марте 2018 года.

Премьера спектакля &quot;Игрок&quot; в РУСДРАМе в марте 2018 года. - Sputnik Абхазия
1/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Премьера спектакля "Игрок" в РУСДРАМе в марте 2018 года.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Впервые роман Достоевского "Игрок" был опубликован в 1866 году.

Впервые роман Достоевского &quot;Игрок&quot; был опубликован в 1866 году. - Sputnik Абхазия
2/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Впервые роман Достоевского "Игрок" был опубликован в 1866 году.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В спектакле режиссер Антон Киселюс задействовал молодых актеров –выпускников "Щуки".

В спектакле режиссер Антон Киселюс задействовал молодых актеров –выпускников &quot;Щуки&quot;. - Sputnik Абхазия
3/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

В спектакле режиссер Антон Киселюс задействовал молодых актеров –выпускников "Щуки".

© Sputnik / Томас Тхайцук

Вместе с молодыми актерами выступали и виртуозы Русского драматического театра имени Искандера.

Вместе с молодыми актерами выступали и виртуозы Русского драматического театра имени Искандера. - Sputnik Абхазия
4/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Вместе с молодыми актерами выступали и виртуозы Русского драматического театра имени Искандера.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Актриса Русского драматического театра Марина Сичинава в роли мадемуазель Бланш.

Актриса Русского драматического театра Марина Сичинава в роли мадемуазель Бланш. - Sputnik Абхазия
5/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Актриса Русского драматического театра Марина Сичинава в роли мадемуазель Бланш.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В "Игроке" Киселюса была задействована Абхазская государственная хоровая капелла под управлением Нодара Чанба.

В &quot;Игроке&quot; Киселюса была задействована Абхазская государственная хоровая капелла под управлением Нодара Чанба. - Sputnik Абхазия
6/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

В "Игроке" Киселюса была задействована Абхазская государственная хоровая капелла под управлением Нодара Чанба.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Главную роль – Алексея Ивановича – исполнил молодой актер Гурам Квициния.

Главную роль – Алексея Ивановича – исполнил молодой актер Гурам Квициния. - Sputnik Абхазия
7/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Главную роль – Алексея Ивановича – исполнил молодой актер Гурам Квициния.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Благодаря световому решению художника Евгения Лисицина, перед абхазским зрителем предстало масштабное световое шоу.

Благодаря световому решению художника Евгения Лисицина, перед абхазским зрителем предстало масштабное световое шоу. - Sputnik Абхазия
8/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Благодаря световому решению художника Евгения Лисицина, перед абхазским зрителем предстало масштабное световое шоу.

© Sputnik / Томас Тхайцук

"Игрок" Киселюса – воспроизведение истории центрального героя через ретроспекцию.

&quot;Игрок&quot; Киселюса – воспроизведение истории центрального героя через ретроспекцию. - Sputnik Абхазия
9/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

"Игрок" Киселюса – воспроизведение истории центрального героя через ретроспекцию.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Главная цель спектакля – показать постепенное расщепление человеческой души.

Главная цель спектакля – показать постепенное расщепление человеческой души. - Sputnik Абхазия
10/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Главная цель спектакля – показать постепенное расщепление человеческой души.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Актриса Милана Ломия исполняет роль Полины в спектакле "Игрок".

Актриса Милана Ломия исполняет роль Полины в спектакле &quot;Игрок&quot;. - Sputnik Абхазия
11/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Актриса Милана Ломия исполняет роль Полины в спектакле "Игрок".

© Sputnik / Томас Тхайцук

Зритель с восторгом принял поставку "Игрока" в РУСДРАМе.

Зритель с восторгом принял поставку &quot;Игрока&quot; в РУСДРАМе. - Sputnik Абхазия
12/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Зритель с восторгом принял поставку "Игрока" в РУСДРАМе.

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