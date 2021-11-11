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Смыр о росте доходов в бюджет Абхазии: при жестком контроле можем зарабатывать
Смыр о росте доходов в бюджет Абхазии: при жестком контроле можем зарабатывать
Об основных параметрах республиканского бюджета на 2021 год, дотациях районам, о том, насколько возросли собственные доходы, в эфире радио Sputnik рассказала... 11.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-11T10:49+0300
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Смыр о госбюджете
Смыр о госбюджете
На последнем заседании Парламента Абхазии депутаты приняли в окончательном чтении поправки в закон "О республиканском бюджете на 2021 год".Около 100 миллионов профицита получил Гагрский район, погашены многие задолженности, в связи с чем район в 2021 году не получит дотации. Также не получат дотаций Сухумский и Галский районы. "У Гагры 100 миллионов профицита. Меня, как финансиста, радует, что такие доходы у нас есть, есть возможность получения такого резерва. Сухумский район тоже имеет профицит. У них есть дьюти-фри, который приносит хорошие доходы. В Гале не было необходимости увеличивать расходную часть, им хватало для деятельности района", – рассказала Смыр. Гудаутский и Очамчырский районы получат по десять миллионов рублей в качестве дотаций из бюджета, по пять миллионов получат Гулрыпшский и Ткуарчалский районы и 15 миллионов Сухум."Если давать в целом оценку бюджету, то у нас выросли собственные доходы. Это очень радует. У нас был хороший сезон. С точки зрения жесткого контроля учета и хорошего администрирования мы иногда можем заработать деньги, получить доходы, выйти в профицит по собственным доходам. На момент, когда все это обсуждалось, профицит бюджета на 2021 год составлял около 200 миллионов рублей. Но до конца года еще время есть, цифра будет больше. Мы можем, когда хотим работать", – отметила Натали Смыр. Все это дает местным органам самоуправления возможность направить средства на свои нужды, не обращаясь за помощью к государству, считает депутат. Смыр прогнозирует, что финансовый 2022 год для Абхазии станет также неплохим. "Мы приняли хороший закон о контрольно-кассовых машинках, все будет в режиме онлайн учитываться. Это говорит об учете и контроле и возможности более качественного администрирования. Следующим этапом у нас будет упрощенная система налогообложения. Законопроект уже принят в первом чтении. Сейчас рабочая группа уже формируется по этой теме, чтобы в 2022 году уже решить вопрос с "упрощенкой". Если мы введем "упрощенку", то это в разы упростит систему администрирования, контроля и учета доходов. Шикарно! Если мы такие законы примем, я уверяю, что доходная часть нашего бюджета будет повышаться", – подчеркнула Смыр.Подробности слушайте в аудиофайле и в эфире радио Sputnik.
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Смыр о росте доходов в бюджет Абхазии: при жестком контроле можем зарабатывать

10:49 11.11.2021 (обновлено: 13:13 11.11.2021)
Радио
Смыр о госбюджете
Об основных параметрах республиканского бюджета на 2021 год, дотациях районам, о том, насколько возросли собственные доходы, в эфире радио Sputnik рассказала глава парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр.
На последнем заседании Парламента Абхазии депутаты приняли в окончательном чтении поправки в закон "О республиканском бюджете на 2021 год".
Около 100 миллионов профицита получил Гагрский район, погашены многие задолженности, в связи с чем район в 2021 году не получит дотации. Также не получат дотаций Сухумский и Галский районы.
"У Гагры 100 миллионов профицита. Меня, как финансиста, радует, что такие доходы у нас есть, есть возможность получения такого резерва. Сухумский район тоже имеет профицит. У них есть дьюти-фри, который приносит хорошие доходы. В Гале не было необходимости увеличивать расходную часть, им хватало для деятельности района", – рассказала Смыр.
Гудаутский и Очамчырский районы получат по десять миллионов рублей в качестве дотаций из бюджета, по пять миллионов получат Гулрыпшский и Ткуарчалский районы и 15 миллионов Сухум.
"Если давать в целом оценку бюджету, то у нас выросли собственные доходы. Это очень радует. У нас был хороший сезон. С точки зрения жесткого контроля учета и хорошего администрирования мы иногда можем заработать деньги, получить доходы, выйти в профицит по собственным доходам. На момент, когда все это обсуждалось, профицит бюджета на 2021 год составлял около 200 миллионов рублей. Но до конца года еще время есть, цифра будет больше. Мы можем, когда хотим работать", – отметила Натали Смыр.
Все это дает местным органам самоуправления возможность направить средства на свои нужды, не обращаясь за помощью к государству, считает депутат.
Смыр прогнозирует, что финансовый 2022 год для Абхазии станет также неплохим.
"Мы приняли хороший закон о контрольно-кассовых машинках, все будет в режиме онлайн учитываться. Это говорит об учете и контроле и возможности более качественного администрирования. Следующим этапом у нас будет упрощенная система налогообложения. Законопроект уже принят в первом чтении. Сейчас рабочая группа уже формируется по этой теме, чтобы в 2022 году уже решить вопрос с "упрощенкой". Если мы введем "упрощенку", то это в разы упростит систему администрирования, контроля и учета доходов. Шикарно! Если мы такие законы примем, я уверяю, что доходная часть нашего бюджета будет повышаться", – подчеркнула Смыр.
Подробности слушайте в аудиофайле и в эфире радио Sputnik.
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