https://sputnik-abkhazia.ru/20211111/sukhumskiy-nart-stal-chempionom-abkhazii-po-futbolu-1036287783.html

Сухумский "Нарт" стал чемпионом Абхазии по футболу

Сухумский "Нарт" стал чемпионом Абхазии по футболу

В последнем 21-м туре чемпионата Абхазии по футболу сошлись гудаутская "Рица" и сухумский "Нарт", которые до этой встречи набрали одинаковое количество очков –... 11.11.2021, Sputnik Абхазия

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в абхазии

спорт

футбол

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Решающая игра 28-го чемпионата Абхазии по футболу между "Рицей" и "Нартом" состоялась на стадионе имени Льва Ажиба в Гудауте. Главный матч сезона На матче, в котором решалась судьба чемпионского титула, собралось большое количество любителей футбола, трибуна стадиона была практически заполнена. День выдался солнечным, что сыграло на руку футболистам. Игру команды начали активно, уже на первых минутах гудаутцы упустили шанс выйти вперед, после прохода и удара с правого фланга мяч попал в штангу ворот. Несмотря на то, что "Нарту" время от времени удавалось перехватить мяч, до опасных моментов у ворот "Рицы" дело доходило не часто. Гудаутцы владели инициативой на поле, но и они не могли воплотить преимущество в забитый гол. В принципиальном матче ни одна из команд не хотела уступать, поэтому нарушений правил было немало, в первые полчаса игры врачу приходилось дважды выходить на поле и оказывать помощь футболистам. Решающий тайм На второй решающий тайм встречи "Рица" и "Нарт" вышли также настроенные на борьбу. Исходя из того, что гудаутской команде необходимо было побеждать, при активной поддержке трибун футболисты пошли вперед. Натиск "Рицы" принес результат, после красивой атаки счет в игре открыл Аинар Гамисония - 1:0. Сразу после того, как "Нарт" пропустил гол, футболисты предприняли попытку отыграться, но подача с заработанного углового не принесла результата. Когда до конца матча оставалось несколько минут, игрокам "Нарта" удалось сравнять счет после удара из-за пределов штрафной. Это позволило сухумской команде стать чемпионом Абхазии по футболу. По итогам чемпионата, бронзовые медали завоевала "Гагра", которая набрала 41 очко в турнирной таблице.

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2021

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спорт, футбол