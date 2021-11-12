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Аслан Бжания посетил тепличное хозяйство в Кындыге
12:38 12.11.2021 (обновлено: 14:59 12.11.2021)
© Sputnik / Томас Тхайцук Президент посетил Кындыгское тепличное хозяйство "Кындыг-Агро"
© Sputnik / Томас Тхайцук
СУХУМ, 12 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. В ходе инспекционной поездки в Очамчырский район президент Аслан Бжания посетил Кындыгское тепличное хозяйство "Кындыг-Агро", где выращиваются помидоры и огурцы.
Хозяйство приступило к работе в 2017 году, но из-за неправильного оборудования, которое было установлено израильской компанией, производство приостановилось. Сейчас в теплице завершается установка нового адаптированного оборудования. Как только работы будут завершены, предприятие возобновит свою деятельность на полную мощь.
В предприятие вложено 450 миллионов рублей, часть средств была выделена Россельхозбанком.
© Sputnik / Томас Тхайцук Президент посетил Кындыгское тепличное хозяйство "Кындыг-Агро"
1/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Президент посетил Кындыгское тепличное хозяйство "Кындыг-Агро"
© Sputnik / Томас Тхайцук Президент посетил Кындыгское тепличное хозяйство "Кындыг-Агро"
2/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Президент посетил Кындыгское тепличное хозяйство "Кындыг-Агро"
© Sputnik / Томас Тхайцук Президент посетил Кындыгское тепличное хозяйство "Кындыг-Агро"
3/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Президент посетил Кындыгское тепличное хозяйство "Кындыг-Агро"
© Sputnik / Томас Тхайцук Президент посетил Кындыгское тепличное хозяйство "Кындыг-Агро"
4/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Президент посетил Кындыгское тепличное хозяйство "Кындыг-Агро"
© Sputnik / Томас Тхайцук Президент посетил Кындыгское тепличное хозяйство "Кындыг-Агро"
5/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Президент посетил Кындыгское тепличное хозяйство "Кындыг-Агро"
1/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Президент посетил Кындыгское тепличное хозяйство "Кындыг-Агро"
2/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Президент посетил Кындыгское тепличное хозяйство "Кындыг-Агро"
3/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Президент посетил Кындыгское тепличное хозяйство "Кындыг-Агро"
4/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Президент посетил Кындыгское тепличное хозяйство "Кындыг-Агро"
5/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Президент посетил Кындыгское тепличное хозяйство "Кындыг-Агро"
В теплице, площадью четыре гектара, выращивается тысяча тонн томатов и огурцов.
На предприятии работают 60 человек. Окупаемость, с учетом выплаты банковских кредитов, составляет около 20 лет.