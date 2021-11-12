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Аслан Бжания посетил тепличное хозяйство в Кындыге
Аслан Бжания посетил тепличное хозяйство в Кындыге
СУХУМ, 12 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. В ходе инспекционной поездки в Очамчырский район президент Аслан Бжания посетил Кындыгское тепличное хозяйство... 12.11.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 12 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. В ходе инспекционной поездки в Очамчырский район президент Аслан Бжания посетил Кындыгское тепличное хозяйство "Кындыг-Агро", где выращиваются помидоры и огурцы. Хозяйство приступило к работе в 2017 году, но из-за неправильного оборудования, которое было установлено израильской компанией, производство приостановилось. Сейчас в теплице завершается установка нового адаптированного оборудования. Как только работы будут завершены, предприятие возобновит свою деятельность на полную мощь.В предприятие вложено 450 миллионов рублей, часть средств была выделена Россельхозбанком.В теплице, площадью четыре гектара, выращивается тысяча тонн томатов и огурцов.На предприятии работают 60 человек. Окупаемость, с учетом выплаты банковских кредитов, составляет около 20 лет.
https://sputnik-abkhazia.ru/20180305/termalnye-pomidory-i-lovkie-ruki-lolity-tomatnoe-proizvodstvo-v-kyndyge-1023319123.html
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инвестиционная программа социально-экономического развития абхазии, очамчыра, новости, аслан бжания

Аслан Бжания посетил тепличное хозяйство в Кындыге

12:38 12.11.2021 (обновлено: 14:59 12.11.2021)
© Sputnik / Томас Тхайцук Президент посетил Кындыгское тепличное хозяйство "Кындыг-Агро"
Президент посетил Кындыгское тепличное хозяйство Кындыг-Агро - Sputnik Абхазия, 1920, 12.11.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 12 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. В ходе инспекционной поездки в Очамчырский район президент Аслан Бжания посетил Кындыгское тепличное хозяйство "Кындыг-Агро", где выращиваются помидоры и огурцы.
Хозяйство приступило к работе в 2017 году, но из-за неправильного оборудования, которое было установлено израильской компанией, производство приостановилось. Сейчас в теплице завершается установка нового адаптированного оборудования. Как только работы будут завершены, предприятие возобновит свою деятельность на полную мощь.
В предприятие вложено 450 миллионов рублей, часть средств была выделена Россельхозбанком.
© Sputnik / Томас Тхайцук Президент посетил Кындыгское тепличное хозяйство "Кындыг-Агро"
Президент посетил Кындыгское тепличное хозяйство Кындыг-Агро - Sputnik Абхазия
1/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Президент посетил Кындыгское тепличное хозяйство "Кындыг-Агро"
© Sputnik / Томас Тхайцук Президент посетил Кындыгское тепличное хозяйство "Кындыг-Агро"
Президент посетил Кындыгское тепличное хозяйство Кындыг-Агро - Sputnik Абхазия
2/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Президент посетил Кындыгское тепличное хозяйство "Кындыг-Агро"
© Sputnik / Томас Тхайцук Президент посетил Кындыгское тепличное хозяйство "Кындыг-Агро"
Президент посетил Кындыгское тепличное хозяйство Кындыг-Агро - Sputnik Абхазия
3/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Президент посетил Кындыгское тепличное хозяйство "Кындыг-Агро"
© Sputnik / Томас Тхайцук Президент посетил Кындыгское тепличное хозяйство "Кындыг-Агро"
Президент посетил Кындыгское тепличное хозяйство Кындыг-Агро - Sputnik Абхазия
4/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Президент посетил Кындыгское тепличное хозяйство "Кындыг-Агро"
© Sputnik / Томас Тхайцук Президент посетил Кындыгское тепличное хозяйство "Кындыг-Агро"
Президент посетил Кындыгское тепличное хозяйство Кындыг-Агро - Sputnik Абхазия
5/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Президент посетил Кындыгское тепличное хозяйство "Кындыг-Агро"
1/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Президент посетил Кындыгское тепличное хозяйство "Кындыг-Агро"
2/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Президент посетил Кындыгское тепличное хозяйство "Кындыг-Агро"
3/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Президент посетил Кындыгское тепличное хозяйство "Кындыг-Агро"
4/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Президент посетил Кындыгское тепличное хозяйство "Кындыг-Агро"
5/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Президент посетил Кындыгское тепличное хозяйство "Кындыг-Агро"
В теплице, площадью четыре гектара, выращивается тысяча тонн томатов и огурцов.
На предприятии работают 60 человек. Окупаемость, с учетом выплаты банковских кредитов, составляет около 20 лет.
Производство томатов в тепличном комплексе села Кындыг - Sputnik Абхазия, 1920, 05.03.2018
В Абхазии
"Термальные" помидоры и ловкие руки Лолиты: томатное производство в Кындыге
5 марта 2018, 17:01
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