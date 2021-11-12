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Бжания осмотрел состояние детского сада "Адзыхь" в Очамчыре
Бжания осмотрел состояние детского сада "Адзыхь" в Очамчыре
Новый детский сад "Адзыхь" в Очамчыре рассчитан на 120 мест. 12.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-12T14:40+0300
2021-11-12T15:59+0300
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СУХУМ, 12 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Аслан Бжания посетил отстроенный детский сад "Адзыхь" в Очамчыре, который все еще не запущен. Объект был сдан в эксплуатацию в 2020 году. Однако детский сад не может начать работу. По словам заведующей Аллы Гергия, в здании нет водоснабжения, сгорели светильники, за забором густая растительность.Замначальника УКСа Демир Гамисония рассказал, что для подачи воды необходимо установить резервуары, и уже выделено 280 тысяч рублей для их закупа. Задача будет решена до конца текущего месяца.Гамисония подчеркнул, что объект необходимо срочно вводить в эксплуатацию, так как без присутствия людей здание приходит в негодность: возникает плесень, сырость."Думаю, до конца года строители устранят то, что испортилось", – предположил он.Строительство дошкольного учреждения осуществлялось за счет средств Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия 2017-2019 годов. Работы начались в 2017 году.Проектная стоимость объекта – 129 миллионов рублей.
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аслан бжания, очамчыра

Бжания осмотрел состояние детского сада "Адзыхь" в Очамчыре

14:40 12.11.2021 (обновлено: 15:59 12.11.2021)
© Sputnik / Томас Тхайцук Детский сад "Адзыхь" в Очамчыре
Детский сад Адзыхь в Очамчыре - Sputnik Абхазия, 1920, 12.11.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Новый детский сад "Адзыхь" в Очамчыре рассчитан на 120 мест.
СУХУМ, 12 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Аслан Бжания посетил отстроенный детский сад "Адзыхь" в Очамчыре, который все еще не запущен.
Объект был сдан в эксплуатацию в 2020 году. Однако детский сад не может начать работу. По словам заведующей Аллы Гергия, в здании нет водоснабжения, сгорели светильники, за забором густая растительность.
Замначальника УКСа Демир Гамисония рассказал, что для подачи воды необходимо установить резервуары, и уже выделено 280 тысяч рублей для их закупа. Задача будет решена до конца текущего месяца.

"К сожалению, у нас был ряд объектов, где было много упущений. Отсутствие подачи воды связано с тем, что сначала определяли лимиты, а потом уже делали проектно-сметную документацию", – объяснил он.

Гамисония подчеркнул, что объект необходимо срочно вводить в эксплуатацию, так как без присутствия людей здание приходит в негодность: возникает плесень, сырость.
"Думаю, до конца года строители устранят то, что испортилось", – предположил он.
© Sputnik / Томас Тхайцук Детский сад "Адзыхь" в Очамчыре
Детский сад Адзыхь в Очамчыре - Sputnik Абхазия, 1920, 12.11.2021
Детский сад "Адзыхь" в Очамчыре
© Sputnik / Томас Тхайцук
Строительство дошкольного учреждения осуществлялось за счет средств Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия 2017-2019 годов. Работы начались в 2017 году.
Проектная стоимость объекта – 129 миллионов рублей.
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