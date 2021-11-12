https://sputnik-abkhazia.ru/20211112/bzhaniya-osmotrel-sostoyanie-detskogo-sada-adzykh-v-ochamchyre-1036307225.html

Бжания осмотрел состояние детского сада "Адзыхь" в Очамчыре

Бжания осмотрел состояние детского сада "Адзыхь" в Очамчыре

Новый детский сад "Адзыхь" в Очамчыре рассчитан на 120 мест. 12.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-12T14:40+0300

2021-11-12T14:40+0300

2021-11-12T15:59+0300

в абхазии

аслан бжания

очамчыра

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СУХУМ, 12 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Аслан Бжания посетил отстроенный детский сад "Адзыхь" в Очамчыре, который все еще не запущен. Объект был сдан в эксплуатацию в 2020 году. Однако детский сад не может начать работу. По словам заведующей Аллы Гергия, в здании нет водоснабжения, сгорели светильники, за забором густая растительность.Замначальника УКСа Демир Гамисония рассказал, что для подачи воды необходимо установить резервуары, и уже выделено 280 тысяч рублей для их закупа. Задача будет решена до конца текущего месяца.Гамисония подчеркнул, что объект необходимо срочно вводить в эксплуатацию, так как без присутствия людей здание приходит в негодность: возникает плесень, сырость."Думаю, до конца года строители устранят то, что испортилось", – предположил он.Строительство дошкольного учреждения осуществлялось за счет средств Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия 2017-2019 годов. Работы начались в 2017 году.Проектная стоимость объекта – 129 миллионов рублей.

очамчыра

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аслан бжания, очамчыра