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Бжания подвел итоги совещания в администрации Очамчырского района
Бжания подвел итоги совещания в администрации Очамчырского района
СУХУМ, 12 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Президент Абхазии Аслан Бжания подвел итоги совещания в администрации Очамчырского района. 12.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-12T16:10+0300
2021-11-12T16:10+0300
2021-11-12T16:17+0300
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СУХУМ, 12 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Президент Абхазии Аслан Бжания подвел итоги совещания в администрации Очамчырского района.Он отмел, что в целом ставит оценку "удовлетворительно" проведенной в районе работе и дал ряд поручений.В частности, Бжания поручил главе района Беслану Бигвава повысить собираемость за электричество и увольнять тех глав сел, которые с задачей на местах не справляются. Ранее в своем отчете Бигвава рассказал, что общая задолженность района с 2017 года за потребленную электроэнергию составляет более 228 миллионов рублей.
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новости, очамчырский район, аслан бжания
Бжания подвел итоги совещания в администрации Очамчырского района
16:10 12.11.2021 (обновлено: 16:17 12.11.2021)
СУХУМ, 12 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Президент Абхазии Аслан Бжания подвел итоги совещания в администрации Очамчырского района.
Он отмел, что в целом ставит оценку "удовлетворительно" проведенной в районе работе и дал ряд поручений.
В частности, Бжания поручил главе района Беслану Бигвава повысить собираемость за электричество и увольнять тех глав сел, которые с задачей на местах не справляются.
Это неправда, когда говорят, что население не может оплатить 40 копеек. Никого не жалейте и проявляйте свои властные полномочия. Если вы хотите, я приеду к вам на неделю, поработаю. Я уверен на 20 процентов собираемость (за потребленную электроэнергию – ред.) будет увеличена.
Аслан Бжания
Президент Абхазии
Ранее в своем отчете Бигвава рассказал, что общая задолженность района с 2017 года за потребленную электроэнергию составляет более 228 миллионов рублей.