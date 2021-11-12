https://sputnik-abkhazia.ru/20211112/bzhaniya-podvel-itogi-soveschaniya-v-administratsii-ochamchyrskogo-rayona-1036310315.html

Бжания подвел итоги совещания в администрации Очамчырского района

Бжания подвел итоги совещания в администрации Очамчырского района

СУХУМ, 12 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Президент Абхазии Аслан Бжания подвел итоги совещания в администрации Очамчырского района. 12.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-12T16:10+0300

2021-11-12T16:10+0300

2021-11-12T16:17+0300

в абхазии

новости

очамчырский район

аслан бжания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/0c/1036310051_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_edf5fab51f3987a630fb87d1ef2b5dba.jpg

СУХУМ, 12 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Президент Абхазии Аслан Бжания подвел итоги совещания в администрации Очамчырского района.Он отмел, что в целом ставит оценку "удовлетворительно" проведенной в районе работе и дал ряд поручений.В частности, Бжания поручил главе района Беслану Бигвава повысить собираемость за электричество и увольнять тех глав сел, которые с задачей на местах не справляются. Ранее в своем отчете Бигвава рассказал, что общая задолженность района с 2017 года за потребленную электроэнергию составляет более 228 миллионов рублей.

очамчырский район

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, очамчырский район, аслан бжания