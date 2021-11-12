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Часть Гудаутского района осталась без света из-за поломки на подстанции
Часть Гудаутского района осталась без света из-за поломки на подстанции
СУХУМ, 12 ноя - Sputnik. На подстанции "Новый Афон" вышел из строя масляный выключатель 110 кВ, сообщает "Черноморэнерго". 12.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-12T21:30+0300
2021-11-12T21:30+0300
2021-11-12T21:42+0300
в абхазии
проблемы энергетической отрасли в абхазии
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СУХУМ, 12 ноя - Sputnik. На подстанции "Новый Афон" вышел из строя масляный выключатель 110 кВ, сообщает "Черноморэнерго".Без подачи электроэнергии остались подстанции "Новый Афон", "Гудаута-тяга", "Гудаута-110", "Мцара", "Дурипш". Ремонтная бригада "Черноморэнерго" выехала на место аварии.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
проблемы энергетической отрасли в абхазии
Часть Гудаутского района осталась без света из-за поломки на подстанции
21:30 12.11.2021 (обновлено: 21:42 12.11.2021) СУХУМ, 12 ноя - Sputnik.
На подстанции "Новый Афон" вышел из строя масляный выключатель 110 кВ, сообщает
"Черноморэнерго".
Без подачи электроэнергии остались подстанции "Новый Афон", "Гудаута-тяга", "Гудаута-110", "Мцара", "Дурипш".
Ремонтная бригада "Черноморэнерго" выехала на место аварии.