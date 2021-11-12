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Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20211112/chast-gudautskogo-rayona-ostalas-bez-sveta-iz-za-polomki-na-podstantsii-1036315517.html
Часть Гудаутского района осталась без света из-за поломки на подстанции
Часть Гудаутского района осталась без света из-за поломки на подстанции
СУХУМ, 12 ноя - Sputnik. На подстанции "Новый Афон" вышел из строя масляный выключатель 110 кВ, сообщает "Черноморэнерго". 12.11.2021, Sputnik Абхазия
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в абхазии
проблемы энергетической отрасли в абхазии
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СУХУМ, 12 ноя - Sputnik. На подстанции "Новый Афон" вышел из строя масляный выключатель 110 кВ, сообщает "Черноморэнерго".Без подачи электроэнергии остались подстанции "Новый Афон", "Гудаута-тяга", "Гудаута-110", "Мцара", "Дурипш". Ремонтная бригада "Черноморэнерго" выехала на место аварии.
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проблемы энергетической отрасли в абхазии

Часть Гудаутского района осталась без света из-за поломки на подстанции

21:30 12.11.2021 (обновлено: 21:42 12.11.2021)
© AFP 2021 / ISHARA S. KODIKARAДевушка читает книгу при свете свечи во время отключения электричества в Биягаме, пригороде столицы Коломбо, 18 августа 2020 года
Девушка читает книгу при свете свечи во время отключения электричества в Биягаме, пригороде столицы Коломбо, 18 августа 2020 года - Sputnik Абхазия, 1920, 12.11.2021
© AFP 2021 / ISHARA S. KODIKARA
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СУХУМ, 12 ноя - Sputnik. На подстанции "Новый Афон" вышел из строя масляный выключатель 110 кВ, сообщает "Черноморэнерго".
Без подачи электроэнергии остались подстанции "Новый Афон", "Гудаута-тяга", "Гудаута-110", "Мцара", "Дурипш".
Ремонтная бригада "Черноморэнерго" выехала на место аварии.
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