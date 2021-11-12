https://sputnik-abkhazia.ru/20211112/galopom-po-vostokam-inspektsiya-aslana-bzhaniya-v-ochamchyre--1036314168.html
Галопом по "востокам": инспекция Аслана Бжания в Очамчырском районе
Галопом по "востокам": инспекция Аслана Бжания в Очамчырском районе
Где выращивают 1000 тонн помидоров? Когда между Сухумом и Очамчырой станет светлее? Почему детский сад остался без детей? За что президент отчитал главу... 12.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-12T19:59+0300
2021-11-12T19:59+0300
2021-11-12T20:01+0300
в абхазии
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В пятницу, 12 ноября, президент Абхазии провел инспекционную поездку в Очамчырский район. Он осмотрел ход работ по освещению республиканской трассы Сухум-Очамчыра, посетил тепличное хозяйство в Кындыге и водозаборное сооружение в селе Мыку, осмотрел пустующий детский сад "Адзыхь" в Очамчыре.Затем в администрации Очамчырского района прошло совещание, на котором глава района Беслан Бигвава отчитался о проделанной в текущем году работе. По итогам совещания глава государства дал поручения местному руководству, оценив результаты деятельности удовлетворительными.
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Галопом по востокам: инспекция Аслана Бжания в Очамчыре
Галопом по востокам: инспекция Аслана Бжания в Очамчыре
2021-11-12T19:59+0300
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Галопом по "востокам": инспекция Аслана Бжания в Очамчырском районе
19:59 12.11.2021 (обновлено: 20:01 12.11.2021)
Где выращивают 1000 тонн помидоров? Когда между Сухумом и Очамчырой станет светлее? Почему детский сад остался без детей? За что президент отчитал главу Очамчырского района? Об этом и не только смотрите в видео Sputnik.
В пятницу, 12 ноября, президент Абхазии провел инспекционную поездку в Очамчырский район. Он осмотрел ход работ по освещению республиканской трассы Сухум-Очамчыра, посетил тепличное хозяйство в Кындыге и водозаборное сооружение в селе Мыку, осмотрел пустующий детский сад "Адзыхь" в Очамчыре.
Затем в администрации Очамчырского района прошло совещание, на котором глава района Беслан Бигвава отчитался о проделанной в текущем году работе. По итогам совещания глава государства дал поручения местному руководству, оценив результаты деятельности удовлетворительными.