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Галопом по "востокам": инспекция Аслана Бжания в Очамчырском районе
Галопом по "востокам": инспекция Аслана Бжания в Очамчырском районе
Где выращивают 1000 тонн помидоров? Когда между Сухумом и Очамчырой станет светлее? Почему детский сад остался без детей? За что президент отчитал главу... 12.11.2021, Sputnik Абхазия
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В пятницу, 12 ноября, президент Абхазии провел инспекционную поездку в Очамчырский район. Он осмотрел ход работ по освещению республиканской трассы Сухум-Очамчыра, посетил тепличное хозяйство в Кындыге и водозаборное сооружение в селе Мыку, осмотрел пустующий детский сад "Адзыхь" в Очамчыре.Затем в администрации Очамчырского района прошло совещание, на котором глава района Беслан Бигвава отчитался о проделанной в текущем году работе. По итогам совещания глава государства дал поручения местному руководству, оценив результаты деятельности удовлетворительными.
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Галопом по востокам: инспекция Аслана Бжания в Очамчыре
Галопом по востокам: инспекция Аслана Бжания в Очамчыре
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видео, мультимедиа, видео

Галопом по "востокам": инспекция Аслана Бжания в Очамчырском районе

19:59 12.11.2021 (обновлено: 20:01 12.11.2021)
© Видео Адгур Авидзба, Акоп Кущян
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Где выращивают 1000 тонн помидоров? Когда между Сухумом и Очамчырой станет светлее? Почему детский сад остался без детей? За что президент отчитал главу Очамчырского района? Об этом и не только смотрите в видео Sputnik.
В пятницу, 12 ноября, президент Абхазии провел инспекционную поездку в Очамчырский район. Он осмотрел ход работ по освещению республиканской трассы Сухум-Очамчыра, посетил тепличное хозяйство в Кындыге и водозаборное сооружение в селе Мыку, осмотрел пустующий детский сад "Адзыхь" в Очамчыре.
Затем в администрации Очамчырского района прошло совещание, на котором глава района Беслан Бигвава отчитался о проделанной в текущем году работе. По итогам совещания глава государства дал поручения местному руководству, оценив результаты деятельности удовлетворительными.
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