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Глава Очамчырского района Беслан Бигвава отчитался о проделанной работе
Глава Очамчырского района Беслан Бигвава отчитался о проделанной работе
Президент Абхазии Аслан Бжания провел расширенное совещание с активом Очамчырского района в пятницу, 12 ноября. 12.11.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 12 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Глава администрации Очамчырского района Беслан Бигвава представил руководству страны отчет о проделанной работе за девять месяцев 2021 года.По его словам, в районе сегодня проживает 25908 человек, из них 5570 пенсионеры, 1250 человек работают в бюджетной сфере. Средняя зарплата в районе чуть более 11 тысяч рублей.Доходы и расходыДоходы района за 9 месяцев 2021 года составили 56 миллионов рублей, выполнение плана - 49 процентов. В 2020 году выполнение плана составило 64 процента.Налоговых платежей в текущем году поступило 101 миллион рублей при плане в 115 миллионов рублей.Расходы на образование составили 95 миллионов рублей, на здравоохранение 18 миллионов, на культуру, спорт и социальную политику – более 16 миллионов рублей.Ситуация с коронавирусомЗа все время пандемии в больницу Очамчырского района обратились 11784 человека, диагноз был подтвержден у 3654 человек. На амбулаторном лечении были 170 человек, на стационарном – 79, летальный исход у 22 человек. На сегодняшний день на стационарном лечении находится 21 человек. Двумя видами вакцин привито 714 человек.Потребление электричестваПо словам Бигвава, общая задолженность района за потребление электроэнергии составляет 228 миллионов 228 тысяч рублей, большая часть числится за физлицами.В 2021 году задолженность составила 16 миллионов рублей, по селам – 12 миллионов.Суточный лимит, выделенный району на потребление, 700 тысяч киловатт в час, фактически потребляется на 220 киловатт больше.Городская инфраструктураПо словам Бигвава, износ канализационной системы в Очамчыре составляет 98 процентов. Один район в городе несколько дней оставался без воды. Износ дорог составил около 80 процентов.
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Глава Очамчырского района Беслан Бигвава отчитался о проделанной работе

15:17 12.11.2021 (обновлено: 16:09 12.11.2021)
© Sputnik / Томас Тхайцук Беслан Бигвава
Беслан Бигвава - Sputnik Абхазия, 1920, 12.11.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Президент Абхазии Аслан Бжания провел расширенное совещание с активом Очамчырского района в пятницу, 12 ноября.
СУХУМ, 12 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Глава администрации Очамчырского района Беслан Бигвава представил руководству страны отчет о проделанной работе за девять месяцев 2021 года.
По его словам, в районе сегодня проживает 25908 человек, из них 5570 пенсионеры, 1250 человек работают в бюджетной сфере. Средняя зарплата в районе чуть более 11 тысяч рублей.

Доходы и расходы

Доходы района за 9 месяцев 2021 года составили 56 миллионов рублей, выполнение плана - 49 процентов. В 2020 году выполнение плана составило 64 процента.
Налоговых платежей в текущем году поступило 101 миллион рублей при плане в 115 миллионов рублей.
Расходы на образование составили 95 миллионов рублей, на здравоохранение 18 миллионов, на культуру, спорт и социальную политику – более 16 миллионов рублей.
© Sputnik / Томас Тхайцук Отчёт о проделанной работе представил глава администрации Очамчырского района Беслан Бигвава
Отчёт о проделанной работе представил глава администрации Очамчырского района Беслан Бигвава - Sputnik Абхазия, 1920, 12.11.2021
Отчёт о проделанной работе представил глава администрации Очамчырского района Беслан Бигвава
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ситуация с коронавирусом

За все время пандемии в больницу Очамчырского района обратились 11784 человека, диагноз был подтвержден у 3654 человек. На амбулаторном лечении были 170 человек, на стационарном – 79, летальный исход у 22 человек. На сегодняшний день на стационарном лечении находится 21 человек.
Двумя видами вакцин привито 714 человек.

Потребление электричества

По словам Бигвава, общая задолженность района за потребление электроэнергии составляет 228 миллионов 228 тысяч рублей, большая часть числится за физлицами.
В 2021 году задолженность составила 16 миллионов рублей, по селам – 12 миллионов.
Суточный лимит, выделенный району на потребление, 700 тысяч киловатт в час, фактически потребляется на 220 киловатт больше.

Городская инфраструктура

По словам Бигвава, износ канализационной системы в Очамчыре составляет 98 процентов. Один район в городе несколько дней оставался без воды. Износ дорог составил около 80 процентов.
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