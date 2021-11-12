https://sputnik-abkhazia.ru/20211112/mirtskhulava-ob-investitsiyakh-v-tursferu-abkhazii-nam-nuzhny-vzaimovygodnye-usloviya--1036301430.html
Мирцхулава об инвестициях в турсферу Абхазии: нам нужны взаимовыгодные условия
Мирцхулава об инвестициях в турсферу Абхазии: нам нужны взаимовыгодные условия
О том, какими должны быть инвестиции в абхазскую туристическую сферу, в эфире радио Sputnik рассказала экономист ЦСЭИ Илона Мирцхулава. 12.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-12T12:00+0300
2021-11-12T12:00+0300
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Мирцхулава об инвестициях в турсферу Абхазии: нам нужны взаимовыгодные условия
Мирцхулава об инвестициях в турсферу Абхазии: нам нужны взаимовыгодные условия
Без дополнительных вливаний, без дополнительной финансовой поддержки сама по себе отрасль встать на ноги не сможет, считает Мирцхулава. Но при этом нужно учитывать, какие инвестиции нужны Абхазии. Подробности слушайте в аудиофайле.
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Мирцхулава об инвестициях в турсферу Абхазии: нам нужны взаимовыгодные условия
12:00 12.11.2021 (обновлено: 12:22 12.11.2021)
О том, какими должны быть инвестиции в абхазскую туристическую сферу, в эфире радио Sputnik рассказала экономист ЦСЭИ Илона Мирцхулава.
Без дополнительных вливаний, без дополнительной финансовой поддержки сама по себе отрасль встать на ноги не сможет, считает Мирцхулава. Но при этом нужно учитывать, какие инвестиции нужны Абхазии.
Просто инвестиции ради инвестиций, наверное, нет. Нам нужны, прежде всего, инвестиции на паритетных, взаимовыгодных условиях. Сегодня уже есть прецеденты создания новых объектов туристической отрасли. Но какова их экономическая эффективность, насколько в перспективе они будут интересны для местного населения, для туризма, для экономики в целом? Это все остается под большим вопросом. На сегодняшний день у нас нет явных прямых или косвенных экономических эффектов от притока денежных средств в эту отрасль.
Илона Мирцхулава
экономист
Подробности слушайте в аудиофайле.