Мирцхулава об инвестициях в турсферу Абхазии: нам нужны взаимовыгодные условия

Просто инвестиции ради инвестиций, наверное, нет. Нам нужны, прежде всего, инвестиции на паритетных, взаимовыгодных условиях. Сегодня уже есть прецеденты создания новых объектов туристической отрасли. Но какова их экономическая эффективность, насколько в перспективе они будут интересны для местного населения, для туризма, для экономики в целом? Это все остается под большим вопросом. На сегодняшний день у нас нет явных прямых или косвенных экономических эффектов от притока денежных средств в эту отрасль.