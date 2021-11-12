Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211112/neizvestnye-povredili-avtomobil-vrio-glavvracha-psikhiatricheskoy-bolnitsy-1036314522.html
Неизвестные повредили автомобиль врио главврача психиатрической больницы
Неизвестные повредили автомобиль врио главврача психиатрической больницы
По данным Минздрава, были порезаны колеса личного авто Ирины Ануа, которая с сентября возглавляет Республиканскую психиатрическую больницу. 12.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-12T20:25+0300
2021-11-12T22:17+0300
в абхазии
минздрав
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101373/15/1013731578_0:317:6017:3701_1920x0_80_0_0_ee8786d3f31e9d61be5acdf0d14cb08b.jpg
СУХУМ, 12 ноя – Sputnik. Ранним утром 12 ноября в поселке Агудзера автомобиль временно исполняющей обязанности главного врача Республиканской специализированной психоневрологической больницы Ирины Ануа был поврежден, сообщает пресс-служба Минздрава Абхазии.Ирина Ануа была назначена врио главврача медучреждения приказом главы Минздрава в сентябре текущего года.Узнав о произошедшем, на место выехали министр здравоохранения Эдуард Бутба, и.о. начальника ОВД по Гулрыпшскому району Резо Гулария, сотрудники Службы государственной безопасности.Бутба выразил слова поддержки руководителю медучреждения Ирине Ануа, а затем пообщался с коллективом больницы."В этом структурном подразделении плавно наводится порядок, и вот эти меры воздействия, которые сегодня были сделаны, хочу обратиться к тем людям (их совершившим - прим.): ко мне обращайтесь лично, это мое назначение, я в ответе за все, что происходит. Если какие-то вопросы есть, я открыт, я готов к разговору. Никому не позволено оказывать воздействие физическое, моральное давление на наших коллег, где бы они ни работали. Это принципиально важно", – сказал Бутба. Глава Минздрава добавил, что об инциденте доложено премьер-министру. "Это будет в максимально короткие сроки раскрыто, потому что это недопустимо", – пообещал Бутба.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210924/Anua-o-nuzhdakh-psikhbolnitsy-Abkhazii-kabinety-v-rayonakh-kadry-oborudovanie-i-zakon--1033272449.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101373/15/1013731578_330:0:5685:4016_1920x0_80_0_0_e393d31024042c1ffaae577767369def.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
минздрав

Неизвестные повредили автомобиль врио главврача психиатрической больницы

20:25 12.11.2021 (обновлено: 22:17 12.11.2021)
© Sputnik / Томас ТхайцукПсихиатрическая больница в Гулрыпском районе
Психиатрическая больница в Гулрыпском районе - Sputnik Абхазия, 1920, 12.11.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться на
По данным Минздрава, были порезаны колеса личного авто Ирины Ануа, которая с сентября возглавляет Республиканскую психиатрическую больницу.
СУХУМ, 12 ноя – Sputnik. Ранним утром 12 ноября в поселке Агудзера автомобиль временно исполняющей обязанности главного врача Республиканской специализированной психоневрологической больницы Ирины Ануа был поврежден, сообщает пресс-служба Минздрава Абхазии.
Ирина Ануа была назначена врио главврача медучреждения приказом главы Минздрава в сентябре текущего года.
Узнав о произошедшем, на место выехали министр здравоохранения Эдуард Бутба, и.о. начальника ОВД по Гулрыпшскому району Резо Гулария, сотрудники Службы государственной безопасности.
Бутба выразил слова поддержки руководителю медучреждения Ирине Ануа, а затем пообщался с коллективом больницы.
"В этом структурном подразделении плавно наводится порядок, и вот эти меры воздействия, которые сегодня были сделаны, хочу обратиться к тем людям (их совершившим - прим.): ко мне обращайтесь лично, это мое назначение, я в ответе за все, что происходит. Если какие-то вопросы есть, я открыт, я готов к разговору. Никому не позволено оказывать воздействие физическое, моральное давление на наших коллег, где бы они ни работали. Это принципиально важно", – сказал Бутба.
Ануа Ирина - Sputnik Абхазия, 1920, 24.09.2021
Радио
Ануа о нуждах психбольницы Абхазии: кабинеты в районах, кадры, оборудование и закон
24 сентября, 20:10
Глава Минздрава добавил, что об инциденте доложено премьер-министру.
"Это будет в максимально короткие сроки раскрыто, потому что это недопустимо", – пообещал Бутба.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
23:45В Абхазии выявлено 103 новых случая COVID-19, один пациент скончался
22:34Партия из шести тысяч доз вакцины "Спутник V" прибудет в Абхазию 15 ноября
21:30Часть Гудаутского района осталась без света из-за поломки на подстанции
21:14Директор Рицинского парка отчитался о финансовых итогах работы за 2021 год
20:38Три человека пострадали в автомобильной аварии у села Тамыш
20:25Неизвестные повредили автомобиль врио главврача психиатрической больницы
19:13В Сухуме обсудили пути сохранения нематериальной культуры абхазов
18:20В Очамчырском районе сообщили о сокращении урожая в 2021 году
17:28Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 13 и 14 ноября
17:00Шойгу заявил о наращивании военного присутствия НАТО у границ России
16:41Такие обстоятельства: Бурцев о пневмонии при коронавирусе
16:30Скончался академик РАН, кардиолог Евгений Чазов
16:10Бжания подвел итоги совещания в администрации Очамчырского района
15:38Начальник милиции Очамчырского района рассказал о ситуации с правопорядком
15:17Глава Очамчырского района Беслан Бигвава отчитался о проделанной работе
14:52"Черноморэнерго" ввело новый график веерных отключений в Абхазии
14:40Бжания оценил состояние пустующего детского сада "Адзыхь" в Очамчыре
14:37Силаев об учениях США в Черном море: ситуация опасная, чреватая инцидентами и эскалацией
14:20Писатель-сатирик Виктор Коклюшкин умер в возрасте 75 лет
13:30Президент проинспектировал водозаборное сооружение в селе Мыку