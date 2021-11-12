https://sputnik-abkhazia.ru/20211112/neizvestnye-povredili-avtomobil-vrio-glavvracha-psikhiatricheskoy-bolnitsy-1036314522.html

Неизвестные повредили автомобиль врио главврача психиатрической больницы

Неизвестные повредили автомобиль врио главврача психиатрической больницы

По данным Минздрава, были порезаны колеса личного авто Ирины Ануа, которая с сентября возглавляет Республиканскую психиатрическую больницу. 12.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-12T20:25+0300

2021-11-12T20:25+0300

2021-11-12T22:17+0300

в абхазии

минздрав

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101373/15/1013731578_0:317:6017:3701_1920x0_80_0_0_ee8786d3f31e9d61be5acdf0d14cb08b.jpg

СУХУМ, 12 ноя – Sputnik. Ранним утром 12 ноября в поселке Агудзера автомобиль временно исполняющей обязанности главного врача Республиканской специализированной психоневрологической больницы Ирины Ануа был поврежден, сообщает пресс-служба Минздрава Абхазии.Ирина Ануа была назначена врио главврача медучреждения приказом главы Минздрава в сентябре текущего года.Узнав о произошедшем, на место выехали министр здравоохранения Эдуард Бутба, и.о. начальника ОВД по Гулрыпшскому району Резо Гулария, сотрудники Службы государственной безопасности.Бутба выразил слова поддержки руководителю медучреждения Ирине Ануа, а затем пообщался с коллективом больницы."В этом структурном подразделении плавно наводится порядок, и вот эти меры воздействия, которые сегодня были сделаны, хочу обратиться к тем людям (их совершившим - прим.): ко мне обращайтесь лично, это мое назначение, я в ответе за все, что происходит. Если какие-то вопросы есть, я открыт, я готов к разговору. Никому не позволено оказывать воздействие физическое, моральное давление на наших коллег, где бы они ни работали. Это принципиально важно", – сказал Бутба. Глава Минздрава добавил, что об инциденте доложено премьер-министру. "Это будет в максимально короткие сроки раскрыто, потому что это недопустимо", – пообещал Бутба.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210924/Anua-o-nuzhdakh-psikhbolnitsy-Abkhazii-kabinety-v-rayonakh-kadry-oborudovanie-i-zakon--1033272449.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

минздрав